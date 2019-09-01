Гениальный замысел

Что зашифровано в комплексе Воронцовского дворца

Что представляла собой в начале XIX века эта местность, когда граф Михаил Воронцов начал скупать земли у местных жителей? Обрушившаяся на берег моря скала. Маленькая татарская деревушка среди нагромождения глыб диабаза, между которыми — дома и сады. Совершенно дикий край, окраина империи. А через 40 с небольшим лет она превратилась в произведение искусства и средоточие культуры. Более того, строительство дворца стало причиной возведения на Южном берегу Крыма других имений и дворцов российской знати, что превратило в итоге этот регион в жемчужину империи. Место отдыха знати.

Любимое детище

Михаил Воронцов, проведя первые 20 лет жизни в Лондоне, получил там прекрасное образование, впитал лучшее, что было в западноевропейской культуре. Всё это впоследствии выразилось в идеях, благодаря которым и появился знаменитый дворец в Алупке. Его отец, Семен Романович, более 20 лет был послом Российской империи в Великобритании. Человек государственного мышления, чрезвычайно эрудированный, он передал сыну свои взгляды, воспитал одного из самых видных представителей русской интеллигенции XIX века. Государственная служба графа Михаила Воронцова началась в 1823 году с назначением его генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии. В Новороссию тогда входил и Крымский полуостров. И освоение Крыма — ​во многом его заслуга. Он занимался устройством первого шоссе из Севастополя в Ялту, развитием сельского хозяйства, виноделия, дал старт развитию лесоводства. При нем же в 1828 году было открыто пароходство по Черному морю. Воронцов относился к этому краю как к своему любимому детищу, и это заметно до сих пор.

Платонов ключ

Есть мнение, что долговечность художественного произведения в памяти цивилизации определяется количеством языков, на которых это произведение можно прочесть. И чем больше таких систем координат, тем гениальнее творение. Как, например, дворец в Алупке, в философии и устройстве которого по воле Михаила Воронцова запечатлено учение знаменитого древнегреческого философа Платона.

Платоновский Универсум определяет мир как совокупность объектов и явлений. Он состоит из семи уровней и тождествен термину «Вселенная». На нижней ступени, по Платону, преобладают телесные ощущения. Душа же в своем развитии проходит все этапы и полностью раскрывается на седьмом. Семь уровней Воронцовского дворца — ​это пять поднимающихся от моря в сторону горы Ай-Петри террас, на которых был создан дворцово-парковый комплекс, плюс море — ​первый, нижний уровень, и вершины гор как естественная высшая ступень. Семь небес, семь уровней мироздания. Мы пройдем уровнями этого крымского Универсума и по ходу движения будем знакомиться с историей его создания. Узнавать секреты, оставленные здесь самим графом Воронцовым.

Порт Джордж и террассы

Путешествие начинается с берега моря, где был построен небольшой, но самый настоящий порт. Порт Джордж. По воспоминаниям современников, эта пристань была не просто красива, но и весьма удобна. С хорошим каменным причалом и портовыми службами. Сейчас на этом месте детский пляж. Порт Джордж был выполнен в античном стиле и архитектурно сочетался с другими, построенными неподалеку сооружениями — ​с Чайным павильоном и православной церковью Архистратига Михаила по проекту архитектора Эльсона. Павильон хорошо просматривался со стороны моря и служил ориентиром для судов, причаливавших к пристани. Он дошел до наших дней почти в оригинальном виде, а храм, к сожалению, разрушен. И порт, и Чайный домик, и храм, будучи классической стилизацией, создавались как метафора античности. Точка, где берет начало современная цивилизация. Отсюда наше восхождение продолжится по склону, как по временной шкале: чем выше, тем ближе к современности.

Среди террас регулярного парка сокрыты второй, третий и четвертый уровни Универсума, поданные оригинальным образом. Развитие культуры и цивилизации зашифровано в 13 фонтанах. Гость, совершая восхождение, как бы видит историю человечества. От фонтана к фонтану — ​от эпохи к эпохе. По мере подъема вид фонтанов меняется: от Эллады, затем к Древнему Риму и Византии, сквозь Средние века — ​к эпохе Возрождения.

Граница миров

И вот мы на пятом уровне Универсума, где находится сердце комплекса — ​дворец. Здесь встречаются Восток и Запад, происходит единение христианского и мусульманского Юга. Такая перекличка культур, на первый взгляд, кажется несоединимой, но именно в этом и заключался гениальный замысел. Дворец — ​не просто граница между Нижним и Верхним парками. Его архитектура сама по себе — ​граница цивилизаций. С одной стороны — ​восточный стиль, с другой — ​западный. Мы поднимаемся из Нижнего парка, с той стороны, где запечатлен Восток, и оказываемся у Альгамбры — ​портала, напоминающего вход в индомусульманскую мечеть. Альгамброй портал назван по аналогии с известным испанским дворцом в Гранаде. Знаменитая лестница к ней, украшенная скульптурами львов, — ​универсальный мотив, прослеживающийся во многих культурах. Классический символ восхождения к Богу.

Первые камни в основание дворца заложили в марте 1830 года. Сначала его хотели строить в классическом стиле из крымского белого инкерманского камня по проекту архитекторов Франческо Боффо и Томаса Харрисона. Но внезапно Воронцовым проект был остановлен. Что же должно было произойти, чтобы граф прислал из Англии, где он тогда находился, срочное распоряжение — ​прекратить работы?! Этот вопрос — ​до сих пор интрига для исследователей. И тем более интересная, что следующий проект оказался крайне новаторским. Автором его стал Эдвард Блор, придворный архитектор короля Уильяма IV и близкий друг знаменитого писателя Вальтера Скотта. Блор придумал проект в стиле эклектики романтизма. Кроме этого, изменился и строительный материал. Вместо белого известняка — ​диабаз, материал прочнее гранита почти в два раза, уступающий по твердости только алмазу. Дворец стал единственным в мире, построенным из этого камня. Постепенно появилось несколько разных корпусов в духе английского зодчества, причем в архитектуре присутствуют элементы различных эпох, начиная с раннего Средневековья и заканчивая XVI веком. Чем дальше от западных ворот, тем более поздний стиль. Так появился уникальный архитектурный симбиоз культур, где всё построено на контрастах. Войдя во дворец с юга, залитого солнечным светом, через пышный портал в восточном стиле, попадаешь на северную сторону, в атмосферу аскетизма и романтического стиля.

Особенности строительства

Для постройки дворца сюда привозили крепостных графа Воронцова из Владимирской и Московской губерний. В частности, в Андреевском — ​родовом имении Воронцовых — ​жили каменотесы, которые из поколения в поколение передавали секреты возведения и рельефной отделки белокаменных соборов во Владимире, Суздале. В разное время их здесь было разное количество. Бывало и до тысячи человек (кстати, обслуживала дворец, когда он уже был построен, тоже тысяча слуг). Доставка рабочей силы происходила так. Когда подрядчиками в селах собиралась бригада в 20–30 человек, их доставляли в Москву, в главное управление воронцовскими имениями. Там выделялись подводы — ​одна на пять человек, выдавалась провизия и деньги на пропитание. Переезд до Алупки занимал 25-30 дней. Многие крепостные работали здесь по несколько лет, иногда целыми семьями. Технология строительства дворца хранит и еще один секрет. Швы кладки заливались свинцом. Сейчас он присутствует только в некоторых местах (большей частью в верхних слоях кладки). Назначение свинцовых швов — ​антисейсмическое. Но работа с этим материалом была связана и с негативными последствиями — ​некоторые рабочие слепли.

Обитель просвещенности

Планировка главного корпуса дворца предполагала первый этаж — ​как парадный, гостевой. А на втором были личные апартаменты, спальни, детские комнаты. При Воронцове Крым стал привлекательным регионом, и с тех пор сюда стремилась вся просвещенная российская и европейская знать того времени. А дворец у Черного моря славился и своей роскошью, и гостеприимством. И слыл обителью просвещенности. Здесь бывали императоры и великие князья, военные и государственные деятели, поэты и художники, композиторы и артисты — ​люди, чьи имена стали достоянием мировой истории. Центром обители стала библиотека, для которой с южной стороны дворца был специально построен двухэтажный корпус. По своему внешнему виду, и по устройству, и по книжному собранию (основной, самой ранней части) это брат-близнец библиотеки писателя Вальтера Скотта, только больший по размерам. Воронцовская библиотека — ​своего рода самоценный книжный музей, в основе которого, как стоит полагать, те же книги, что были и у Вальтера Скотта — ​человека, влияние которого на умы просвещенной части общества того времени сложно переоценить. Его книжное собрание считалось эталоном, когда духовная жизнь Европы формировалась под сильным влиянием идей французского Просвещения.

Последний придел

Вот наконец шестой уровень дворца-Универсума. И это снова парк. Не регулярный, как с южной стороны, а пейзажный. Его тропинки ведут в сторону Ай-Петри, доминанты этой местности. Но прежде, чем оказаться у подножия горы, нужно преодолеть два так называемых хаоса — Малый и Большой. Каменные и зеленые лабиринты, дикая первозданная красота и патина времени на камнях. Это диабазовое нагромождение подарено Алупке самой природой во время землетрясения, произошедшего, по некоторым данным, около 50 млн лет назад. По задумке Воронцова, проходя от дворца через диабазовые хаосы, мы возвращаемся в первозданную среду. Словно замыкаем круг преобразований.

Но секреты спрятаны в мелочах. Выражены в цитатах множества произведений XIX века, широко известных в то время, когда создавался парк. Например, поэмы «Лалла Рук» Томаса Мура, которая появляется на берегу так называемого Меридова озера в Верхнем парке. Там фея Пери прощается с земными цветами перед возвращением в рай. Или оперы фон Вебера «Волшебный стрелок». Ведь один из водных каскадов парка назван именно в честь этого оперного шедевра. Или повести Шарля Нодье «Трильби» про шотландского эльфа, имя которого и поныне носит местный источник... Для образованных людей позапрошлого века символы, сокрытые в парке, говорили о многом. А впереди остается лишь вершина Ай-Петри — ​самая высшая точка, седьмое небо, седьмой уровень платоновского Универсума.