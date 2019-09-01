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Актуализировали, так сказать

Неплохие новости на этой неделе пришли с симферопольской улицы Александра Невского (Р. Люксембург), где полным ходом идет капитальный ремонт проезжей части и тротуаров. Дело в том, что власти Симферополя и госпредприятие «Крымтроллейбус», как было сказано, «актуализировали» схему размещения опор троллейбусной контактной сети на ремонтируемой улице Александра Невского ради сохранения деревьев. Об этом в ходе заседания рабочей группы по сохранению зеленых насаждений, расположенных на улице Александра Невского, сообщила начальник департамента капитального строительства Алла Кудряшова.

«Совместно с представителями «Крымтроллейбуса» проработан вопрос размещения опор контактной сети таким образом, чтобы избежать сноса деревьев. По всем проблемным точкам определены пути решения. Подрядчик проинформирован о необходимости внесения изменений в план работ», – цитирует Кудряшову пресс-служба горадминистрации. По словам главы администрации Натальи Маленко, на следующей неделе власти и общественники определят места и под так называемую компенсационную высадку деревьев на ремонтируемой улице. «Предварительно департаментам капитального строительства и городского хозяйства совместно с ресурсоснабжающими организациями следует проработать вопрос по возможным местам высадки деревьев с учетом имеющихся коммуникаций, а также обеспечения обзора для водителей транспорта. Акцентирую внимание, что высаживаться будут крупномеры, какие именно породы, будем решать с учетом предложений сетевиков», – сообщила Маленко.

Что ж, пока что этот участок ремонта в крымской столице можно назвать наиболее цивилизованным с точки зрения применяемых методов. И здесь нужно помнить, что такое стало возможным только после массового возмущения симферопольцев.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 545 от 13 сентября 2019 года

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Просмотров: 36 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:41

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