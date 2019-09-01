В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... люди умоляют о ремонте лифта

Не пожелавший представиться житель крымской столицы сетует: «Cколько лет можно ждать, когда в конце концов починят лифт (в стоматологической поликлинике в Симферополе на Февральской), где хирургическое отделение находится на четвёртом этаже. А людям в возрасте это очень неудобно. Тем более что пожилые люди, как правило, страдают артритами и артрозами. А мне приходится подниматься с отцом 1941 года рождения, да ещё и после перелома тазобедренного сустава».