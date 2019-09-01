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Говорят, что... жители Кореиза объявили «траур»
Не пожелавший представиться житель южнобережного посёлка иронизирует по поводу странной ситуации с местным благоустройством: «Траур по фонарям в сквере Кореиза. Были установлены на открытие сквера и в тот же вечер убраны. Нам вас не хватает, помним, скорбим».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 545 от 13 сентября 2019 года
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