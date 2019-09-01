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Говорят, что... по Симферополю катается «дырявая» маршрутка Казалось бы, разговоры о состоянии общественного транспорта уже должны набить оскомину. Чем только не возмущался народ. Рваными и грязными сиденьями, заклеенными рекламой окнами, лихим дребезжанием во время езды, не закрывающимися дверями, отключенными или вовсе отсутствующими кондиционерами… Пора бы темам наконец-то исчерпать себя. Ан нет. Перевозчикам для горожан сюрпризов не жалко. И новых испытаний на умение выживать в экстремальных условиях у них не счесть. Теперь вот в городе на маршруте №48 замечена маршрутка с дырой в ступени на входе-выходе. Что это: тест на внимание, дополнительное проветривание, ловушка для «лишних» пассажиров или изощренный способ борьбы с перенаселенностью планеты? Увы, скорей всего, просто банальная халатность. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 545 от 13 сентября 2019 года Еще статьи: Говорят, что... орудует Фредди Крюгер Говорят, что... ездят дырявые маршрутки Говорят, что... неразбериха в остановках выгодна Говорят, что... нерадивого перевозчика кто-то «крышует» Говорят, что...на остановку не вмещается транспорт