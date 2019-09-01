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Говорят, что... герой мультфильма перебрался в Крым

Говорят, в Феодосии папарацци застукали звезду диснеевского анимационного блокбастера «Король Лев». Исполнитель роли Пумбы свободно прогуливается по улочкам курортного города, явно чувствуя себя как дома. Правда, вид у него несколько грустный. По всей видимости, он скучает по своему другу и напарнику, больше известному как Тимон. «Акуна-матата» (что в переводе с языка суахили буквально означает «нет проблем»), – кричат феодосийцы вслед экзотическому гостю.