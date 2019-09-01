Доверяй, но проверяй

Криминальный «калейдоскоп» минувшей недели

Как говорил группенфюрер СС Мюллер в фильме «17 мгновений весны» — верить никому нельзя. Утверждение, конечно, спорное, и, тем не менее, излишняя доверчивость часто приводит к печальным последствиям.

Пьяная доверчивость

32-летний симферополец Сергей познакомился в городе с девушкой приятной наружности. Звали ее Света, а за плечами 33 года жизни и две судимости за имущественные преступления. Но Сережа возрастных и уголовных подробностей Светкиной биографии не знал, поэтому посчитал ее ангелом и, доверившись своим первым впечатлениям, привез к себе домой на собственном автомобиле «Фольксваген». Прелюдия к интиму, как водится, началась с водки. Беленькая оказалась настолько коварной, что быстро укачала нашего кавалера, и он сладко захрапел. А Свете хотелось острых ощущений, поэтому она вытащила у Сереги ключи от машины, прыгнула в "Фольксваген" и помчалась по городским улицам. Пьяная водительница, естественно, полностью игнорировала правила дорожного движения, давя при этом придорожные кусты и сшибая бордюры. Всё это закончилось ДТП, в котором Света долбанула другую машину и врезалась в дорожное ограждение. Прилично помяв автомобиль и прилично помявшись сама, до сотрясения головного мозга, Светлана просто сбежала с места происшествия. Ну, а Серега, проснувшись утром, был крайне удручен и написал заявление в полицию об исчезновении машины вместе со Светой или Светы вместе с машиной, ну как-то так. И хотя автомобиль с угонщицей быстро нашли, удрученность нашего героя только удвоилась. «Фольксваген» требовал капитального ремонта.

Интересный случай, связанный с доверчивостью и машиной, произошел в пригороде Симферополя. В гараже одного из здешних ГСК пили водочку три мужичка средних лет — хозяин и пара его друзей. Один из гостей, видя, что спиртное заканчивается и продолжения не намечается, вдруг захотел вздремнуть. Он взял у хозяина ключи от его «Жигулей», стоявших на улице, и пошел в авто покемарить. Минут через сорок, когда водка окончательно иссякла и пришло время будить спящего, ни машины, ни дремавшего в ней мужичка на месте не оказалось. Естественно, хозяин авто, пометавшись по территории ГСК, позвонил в полицию. Как потом выяснилось, наш дремлющий друг угнал «Жигули», приехал на металлобазу и сдал автомобиль в металлолом. Машина пошла под нож, а угонщик пошел в ближайшую забегаловку пропивать вырученные деньги.

Интернет, жилье и жулье

Драматичный случай неоправданного доверия на днях произошел в Феодосии. 36-летний местный житель познакомился с молодой женщиной из своего города. Причем произошло это вполне в духе времени, на интернет-сайте знакомств. Слово за слово, и мужчина заглянул к даме на ужин, да и остался на завтрак. А когда он утром уходил, то кое-что зацепил с собой. Дело в том, что у хозяюшки в тот момент гостил брат из города Норильска, вот у него-то из сумки уходящий феодосиец и подмотал почти 300 тысяч рублей. Естественно, обнаружив пропажу, то есть к своему великому ужасу не обнаружив денег, пострадавший высказал свое негодование сестре за ее доверчивость, после чего высказался в полиции на предмет кражи. Когда правоохранители поймали вора, он уже успел на норильские денежки купить себе автомобиль.

Также в Феодосии семья туристов из Томска отдыхала в частном секторе. Доверчивые сибиряки на ночь не закрывали калитку, в которую в один прекрасный вечер тихо вошла соседка. У спящих туристов она забрала все деньги, мобильники и ценные вещи. На том, откланявшись, и покинула «гостеприимных» томичей.

Что касается преступлений, совершенных после интернет-знакомств, то их пруд пруди. Граждане знакомятся во всемирной паутине с кем попало, встречаются, а потом раскаиваются и обращаются в полицию. Не так давно в Симферополе пострадал 52-летний житель Украины. Данный гражданин был большой романтик, и на одном из сайтов знакомств у него возникли чувства к 22-летнему крымчанину. Сняв в крымской столице квартиру, украинец пригласил юного друга в гости. При этом пожелав сохранить приватность. Дело в том, что почтенный романтик был человеком нетрадиционной ориентации и ему огласка была ни к чему. Их встреча была трогательной, а перед тем как... романтик удалился в душ. Каково же было его горе, когда, ополоснувшись, он не обнаружил в квартире ни своего юного гостя, ни своих денег, ни своего дорогого мобильника. Оставшись без денег и мобильной связи, удрученный романтик пошел в полицию. И хотя вора поймали быстро, пострадавший заявил, что из-за своей поруганной доверчивости и растоптанных чувств больше никогда не приедет в Крым.

Лучше бы он пил, чем порядок наводил

Однако недоверие тоже может сыграть с людьми злую шутку. Есть ситуации, в которых лучше доверять человеку, даже зная, что это может закончиться плачевно, чем ему не доверять.

И одна из таких историй не так давно произошла в крымской столице. Почтенная 63-летняя дама давно не доверяла своему супругу, особенно деньги. Муженек страсть как любил ее, родимую, сорокаградусную. Поэтому когда ему в руки попадала наличность, она с большой долей вероятности спускалась в ближайшей забегаловке. А тут недавно дочь наших супругов продала свою квартиру и вырученные деньги, почти 20 тысяч евро, отдала маме на хранение. Естественно, наша почтенная родительница валюту стала прятать от мужа по разным «нычкам». Однако вскоре женщине предстояло уехать на несколько дней. Она решила, что евровалюту нужно так схоронить, чтобы благоверный ни за что не нашел, а то пропьет, подлец, дочкины деньги. Наша дама не нашла ничего лучшего, чем спрятать валюту в шторы, висевшие в гостиной. То есть низ штор был подогнут, вот туда-то и были заштопаны деньги.

После отъезда жены ее непутевый супруг пару дней попил, а когда закончились деньги, оставленные на пропитание, решил заняться делом, а точнее уборкой квартиры. Помыв посуду и полы, наш герой перешел к стирке, а поскольку жена перед отъездом всё перестирала, мужичок обратил свои взоры на шторы. Однако сам он их стирать не решился и за небольшое вознаграждение отдал в стирку соседке.

Та уже на следующий день вернула шторы, благоухающие чистотой. Когда через несколько дней вернулась жена, супруг ей тут же похвастался, какой навел порядок. Ну и конечно, обратил внимание любимой на шторы, которые, по словам мужчины, он сам лично отстирывал. Естественно, супруга остолбенела и едва вымолвила: «А где деньги?» — «Какие деньги?» — не понял вопроса супруг. Тогда жена, схватившись за сердце, призналась, что зашила в шторы дочкину валюту. Дальше пришлось признаваться мужу, что не сам шторы стирал, а отдал соседке. После чего супруги рванули к соседушке за своими евро. Но та только плечами пожимала, мол, ничего не видела, ничего не знаю, в шторах денег не было. Тогда несчастные муж с женой пошли в полицию. Но правоохранители ничего не смогли предъявить соседке. Она стояла на своем, никакой валюты не брала. Вот так ушли в неизвестном направлении 20 тысяч евро. А если бы почтенная женщина доверяла мужу, ну пропил бы он из всей суммы 200, ну 300 евро и всё. А так недоверие обернулось потерей всех денег.