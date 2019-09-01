Вторая каденция

Итоги выборов на полуострове и расстановка политических сил

8 сентября в Республике Крым и Севастополе прошли выборы в Государственный совет, Законодательное собрание и муниципальные органы власти. Явка на момент закрытия избирательных участков составила в Крыму 33,2%, что по мнению большинства экспертов является очень низким показателем по сравнению с предыдущими выборами. А Севастополе еще ниже — общая явка на выборах составила 29,12%. Тем не менее, выборы состоялись и победу вновь празднует «Единая Россия», хотя, по сравнению с раскладом первой каденции, сейчас расстановка политических сил получается несколько иная.

В Крыму

На 50 мест в крымском парламенте по республиканскому списку претендовал 421 человек, на 25 мест по одномандатным округам — 114, из них 10 — самовыдвиженцы.

По окончательным итогам выборов, в парламент проходят три партии: «Единая Россия», получившая 54,7% голосов избирателей, ЛДПР (16,84%) и КПРФ (8,22%). Представители «Единой России» также победили во всех одномандатных округах. По итогам выборов ЛДПР получила 10 мандатов в новом созыве Государственного совета Крыма, КПРФ — 5, «Единая Россия» — 60. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. По республиканскому избирательному округу они набрали: «Коммунистическая партия «Коммунисты России» — 4,03%, «Справедливая Россия» — 3,95%, «Партия Пенсионеров» — 3,63%, «Родина» — 2,71% и «Патриоты России» — 0,89%.

Не обошлось, увы, и без скандалов. Хотя общественные наблюдатели (всего по республике их работало около пяти тысяч человек) подтвердили отсутствие существенных нарушений на выборах в Крыму, итоги голосования на двух избирательных участках в Крыму отменены именно из-за допущенных нарушений, как сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. В частности, речь идет об участках в Симферополе и Раздольненском районе. «Мы уже получили решение об отмене итогов голосования и признания их недействительными на участке № 311 в Симферополе (временный участок, который располагался в госпитале для ветеранов войн). Решение принято в связи с выявленными нарушениями, которые не позволяют достоверно определить результаты волеизъявления избирателей», — сказал журналистам Малышев. По его словам, решение об аннулировании выборов на участке принято в связи с тем, что по ошибке членов комиссии вместо бюллетеней по выборам в парламент Крыма бюллетени были выданы... по выборам в Симферопольский горсовет.

Кроме того, по его словам, итоги голосования аннулированы на избирательном участке в Раздольненском районе. «Эти выборы признаны недействительными. Идет проверка Следственного комитета по выявленным фактам в ходе голосования», — сказал Малышев.

Также, по его словам, следователями изъяты протоколы и бюллетени на участке в селе Октябрьское Красногвардейского района. «Там тоже есть основания не доверять этим выборам. У нас есть все основания, что там вброс», — сообщил Михаил Малышев.

При этом глава крымского избиркома подчеркнул, что ситуация с выборами на трех вышеназванных избирательных участках не повлияла на исход и результаты голосования в целом.

В Крыму сейчас сохраняется интрига в вопросе перемен на самом верху крымской власти. В частности: кто будет главой республики, и кто возглавит Госсовет. Пока известно лишь, что президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госсовет Республики Крым кандидатуры трёх претендентов на пост главы субъекта. Это действующий глава РК Сергей Аксёнов, первый секретарь регионального отделения КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов. В соответствии с законом Республики Крым парламент региона должен избрать нового главу субъекта до 23 октября 2019 года.

В Севастополе

В Севастополе в избирательной кампании принимали участие шесть партий и 54 выдвиженца по одномандатным округам. В итоге, за кандидатов от партии «Единая Россия» там было отдано 36 242 голоса, что составило 38,5%. «Справедливая Россия» получила 8267 голосов, что составило 8,78%, КПРФ — 17 601 голос — 18,7%, ЛДПР — 17 467 голосов — 18,55%, «Партия пенсионеров» — 6470 голосов, что составило 6,87%, и «Коммунисты России» — 2584 голоса, что составило 3,81%.

Теперь партия «Единая Россия» получит 15 из 24 депутатских мандатов в местном Заксобрании. Не дотянув до конституционного большинства с севастопольском парламенте всего на один мандат. Но, все равно, по информации главы севастопольской избирательной комиссии Сергея Даниленко, наибольшее количество мандатов депутатов Законодательного собрания по итогам местных выборов получает именно «Единая Россия» — восемь по списку партии и семь по одномандатным округам. Другие предварительные итоги распределения: «Справедливая Россия» — один мандат, «Партия пенсионеров за социальную справедливость» — один мандат, ЛДПР — три мандата, КПРФ — три мандата. Таким образом, в новый состав Заксобрания проходят представители пяти партий, тогда как в 2014 году в парламенте Севастополя оказались только две — «Единая Россия» (22 депутата) и ЛДПР (2 депутата).

Также местные политические эксперты намекают и на то, что при новом раскладе сил в Заксобрании уходит «эпоха доминирования Чалого». То есть, большинства голосов, преимущества у его сторонников из числа севастопольских депутатов уже не будет. Так ли это — покажет ближайшее время. А пока можно констатировать, что в отличие от Крыма, в Севастополе уже определились с новым лидером законодательной власти региона — на должность председателя Заксобрания Севастополя предложен Владимир Немцев (соответствующее решение было принято на конференции регионального отделения партии «Единая Россия»). До избрания в Заксобрание Севастополя он занимал пост сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта. За Владимира Немцева, который победил на выборах в Заксобрание на одномандатном округе № 4, путём тайного голосования проголосовали 69 человек. За его конкурента — Алексея Климова — было отдано 12 голосов. «Я получил огромный кредит доверия. Это большая честь для меня. И я намерен с честью выполнить этот долг. Я надеюсь, что мы будем единой командой севастопольцев, депутатов и правительства. На благо Севастополя. Самое главное — мы не должны подвести севастопольцев», — сказал Владимир Немцев.

А прежний спикер севастопольского парламента — Екатерина Алтабаева — станет, вероятно, сенатором от Севастополя со стороны Заксобрания. Во всяком случае, севастопольское отделение «Единой России» заявило, что выдвинет ее кандидатуру на этот пост.