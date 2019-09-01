Пошли на мировую

В Севастополе возобновят реконструкцию Матросского бульвара

Данное решение на минувшей неделе принял 21-й Арбитражный апелляционный суд Севастополя. В ходе судебного заседания правительство города, фонд "35-я береговая батарея«, предприятие «Парки и скверы», охранное предприятие «Рубеж» и еще несколько сторон конфликта смогли достигнуть «мирового соглашения». В результате суд отменил обеспечительные меры и решение суда первой инстанции, и фонд снова сможет продолжить работы на бульваре.

Надежды и опасения

Напомним, что весной 2017 года благотворительный фонд «35-я береговая батарея» подписал с Правительством Севастополя договор, в соответствии с которым фонд обязался полностью взять на себя реконструкцию бульвара и сделать ее за собственный счет. Чиновники из правительства тогда поддержали данный проект, но уже в ноябре 2018 года правительство города решило разорвать данный договор в одностороннем порядке. На суде представители правительства заявляли тогда, что имеют полное право отказаться от данного безвозмездного подрядчика, даже несмотря на то, что направлена данная реконструкция была не на чиновников, а на жителей города. К тому моменту фонд уже вложил в собственные работы более 80 млн рублей. Но суд не учел тогда пожелания фонда и обязал его очистить территорию Матросского бульвара от строительной техники и прекратить там работы. Затем были еще суды, в том числе и арбитражный, который также оставил решение предыдущего суда без изменений. Тогда горожан сильно возмутила и задела эта история, под специальной петицией за продолжение реконструкции подписалось более 10,5 тысяч человек. Правда, как заверяют СМИ, эти бумажки были выкинуты в мусор заместителем губернатора Ильей Пономаревым. И вот теперь работы продолжатся. Финансовые потери от приостановки работ практически на год исчисляются миллионами, однако на содержании проекта, как уверяют его организаторы, это не скажется. Теперь же принятое судом соглашение предусматривает устранение препятствий в деятельности фонда на территории Матросского бульвара. Правительство Севастополя обязуется составить и актуализировать текст нового договора, также фонду необходимо заново получить разрешение на проведение земляных работ, что, по словам представителей фонда, не займет много времени, и реконструкцию можно будет возобновить. Согласно условиям мирового соглашения, фонд «35-я береговая батарея» должен закончить реконструкцию Матросского бульвара до июня 2020 года.

Единственной компанией, которая не поддержала данное мировое соглашение, стало предприятие ООО «Севстройпроект». Претензии его представителей в суде касались участка земли, находящегося на бульваре и примыкающего к стройке. Представитель компании опасается, что права собственности на землю в результате данного соглашения будут нарушены, ведь еще ранее, на заседании Архитектурно-художественного совета, где обсуждался проект Матросского бульвара, было высказано пожелание включить данный участок в состав проекта.

Сдвинулось с «мертвой точки» — уже хорошо

Прокомментировать ситуацию с затянувшейся реконструкцией Матросского бульвара мы попросили экс-советника губернатора Севастополя по вопросам архитектуры и градостроительства, члена Союза архитекторов России и Союза дизайнеров России Александра Измоденова. «Весь этот скандал с Матросским бульваром просто не может оставить равнодушным. Конечно, его реконструировать было необходимо уже давно. Другой вопрос, кто и как будет этим заниматься. К проекту необходимо подключать профессионалов. Кроме того, я уже не раз говорил, что такого рода работы по реконструкции территорий общего пользования должны проводиться публично. При этом чиновникам надо привыкать строить цепочку обсуждения, как предварительного, так и итогового, и проводить его максимально корректно и эффективно. Данный проект рождался и выносился на обсуждение в Союзе архитекторов Севастополя. Это были верные и грамотные решения, и именно они могут дать своего рода гарантию в целостности проекта и профессионализме его участников. Реконструкция Матросского бульвара должна обсуждаться в кругу профессионалов, и в первую очередь при участии архитекторов, а также с привлечением к проекту ландшафтников, историков, музейщиков и других не менее важных смежных специалистов», — сообщил он.

Архитектор также рассказал, что теперь прежде всего необходимо утвердить финальный вариант реконструкции, а потом уже окончательный с учётом финансового итога. Специалист заметил, что необходимо помнить, что основным «выгодоприобретателем» и подлинным «заказчиком» должны быть жители Севастополя.

Александр Измоденов:

«Думаю, что подвижка ситуации с „мёртвой точки“ это уже хорошо. Далее — надо чётко соблюдать проект и, что очень важно, вести „авторский надзор“ за его реализацией. Вообще, не могу не вспомнить про существовавший в „советские“ годы „народный контроль“. И плюс в те времена такого лихого воровства, как сейчас, не существовало».

Что же касается представителей фонда, то они обещают возобновить реконструкцию бульвара уже через несколько дней, сразу же, как только получат новое разрешение на проведение земляных работ. О дальнейших планах по реконструкции Матросского бульвара в эфире ForPost рассказал депутат севастопольского заксобрания Михаил Чалый.

Михаил Чалый:

«Сейчас мы совместно с правительством прорабатываем схему взаимодействия для того, чтобы сдать Матросский бульвар к 14 июня 2020 года».

Он также заметил, что предусмотренные ранее сроки выполнения работ теперь поджимают, но он верит в то, что завершить работы удастся в срок.

«Это будет очень непросто, и в случае, если будет скрытый или явный саботаж правительства, мы это никогда не сделаем — это будет просто невозможно. И сейчас нужно полностью переработать схему работы: нельзя последовательно двигаться от северной части бульвара к южной, как намечалось, — нужно будет браться за все объекты сразу. Хоть и не по нашей вине задержка, но оставлять севастопольцев ещё на одно лето без Матросского бульвара просто неприлично. Поэтому сделаем всё возможное, чтобы открыть его к Дню города. Но это, ещё раз повторю, возможно только при полном взаимодействии с правительством города», — сообщил Михаил Чалый.