Жертвы «Тавриды» бывают разными

Главная транспортная артерия отбросила несколько сёл от элементарных благ цивилизации

Больницы, школы, детские сады, аптеки и магазины. Для жителей городов все эти объекты сами собой разумеющиеся привычные вещи. Чуть сложнее приходится жителям сёл. На приём к врачу или за лекарством приходится ездить в ближайший посёлок. В Крыму есть как минимум 7 деревень Белогорского района, которые лишились минимальных благ из-за трассы «Таврида». Главная транспортная артерия полуострова по сути отрезала населённые пункты от посёлка Зуя. С просьбой о помощи люди обратились к нашим коллегам, журналистам телеканала «ИТВ».

Без развязки

Трасса «Таврида» — столь же значимый для республики проект, как и Крымский мост, как и новый терминал Cимферопольского аэропорта. Но, в отличие от моста и воздушной гавани, главная крымская автострада (при всех безусловных плюсах и выгодах, которые приобрел с ней полуостров в целом) уже неоднократно появлялась в различных новостных сюжетах не в самом удачном свете. Здесь и высокая аварийность, и вопросы к качеству автодорожного покрытия, и скандалы с переселением людей. Теперь в этот список можно добавить еще один пункт: жители сразу нескольких сёл Зуйского поссовета практически полностью лишились минимальных благ. То есть села остались по одну сторону новой автомагистрали, а главный населенный пункт этого региона — по другую. Со всей жизненно необходимой людям инфраструктурой, которой просто нет в маленьких селениях. И перебраться через трассу теперь невозможно. Можно лишь отправляться в очень долгий объезд...

Андрей Лахин, председатель поселкового совета Зуи:

«У нас не будет здесь развязки. Мы были уверены в том, что будет мост и будет проще. Но тем не менее более 6 тысяч населения осталось за гранью доступности в наш посёлок. Это те люди, которые привязаны были к посёлку, так как здесь находятся больница и все инфраструктурные объекты».

А если нет — пишем в Кремль!

Музыкальная школа, спортзалы, стадионы, крупные магазины и даже аптеки. Ради всего этого жители сёл ежедневно ездили в Зую на личных машинах и районных автобусах. Путь занимал всего 5-6 км в одну сторону, теперь 12-13 км. И тем, кто пользуется не личным автомобилем, а автобусами — куда сложнее. Ведь режим работы транспорта весьма своеобразный, так что часть маршрута приходится преодолевать пешком.

Валентина Рыженкова, местная жительница:

«Автобусы у нас ходят, но, если человек работает, допустим, до 7 вечера, он уже на автобус не попадает. Он может добраться только частным транспортом, такси или же проходящими автобусами, например на Судак».

Проблема в том, что эти автобусы больше не останавливаются у поворота в сторону села. ГИБДД штрафует таких водителей. Именно поэтому приходится доезжать до Крымской Розы и идти вдоль трассы. Условий для пешеходов там нет, каждый шаг — риск.

Энвер Ибадлаев, местный житель: «Сейчас мне на свой страх нужно переходить, перебегать по горам по долам всю стройку и добираться до работы. А обратно я возвращаюсь — тоже круг даю и то не всегда автобус заезжает в Зую. А там еще два километра до дома нужно дойти пешком».

Единственное решение, которые видят местные жители, это сделать переезд через трассу «Таврида». Этот мост должен напрямую соединить сёла Литвиненково, Владимировку, Украинку, Новожиловку и другие с Зуёй. В противном случае все эти населённые пункты со временем вымрут. В случае с пожилыми людьми и в буквальном смысле. Ведь сейчас даже до ближайшего села «скорая» едет более двух часов. Местные жители надеются, что власти Крыма услышат об их проблеме и найдут способы решить её. Иначе люди будут обращаться с требованием о помощи в Кремль, к президенту. Поможет ли этот шаг — вопрос... И, кстати, похоже, что подобная ситуация ожидает в скором будущем и окрестности Мазанки.