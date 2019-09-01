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СоциумПроблема

«Ямочность не ликвидирована»

Жители Мазанки возмущены дорожным ремонтом

В прошлом номере «Крымский ТелеграфЪ» опубликовал печальную статистику: из 63 дорог, запланированных на этот год, до сих пор отремонтированы только две. Об этом сообщили эксперты Общероссийского народного фронта, проверившие на днях, как проходит капитальный ремонт, оплачиваемый из федерального бюджета в рамках национального проекта. Однако даже сомнительное качество капитального ремонта меркнет перед убожеством ямочного.

Полноценный ремонт потом

В редакцию «Крымского Телеграфа» обратились жители села Мазанка Симферопольского района: люди горячо недовольны дорожным ремонтом, проведённым этим летом на центральной улице.

«Большие ямы залатали более-менее сносно: по крайней мере, выровняли края и основание перед укладкой асфальта, — рассказывает житель Мазанки Арсен Халилов. — Остальные дыры попросту засыпали смесью битума с щебёнкой и заровняли. Мелкие выбоины и вовсе решили не трогать. В общем, дорога как была тряская, ездить невозможно, так и осталась — толку было ремонтировать?»

Ещё в начале лета Министерство транспорта республики объявило о том, что Служба автомобильных дорог совместно с ГУП РК «Крымавтодор» в июле проведут ямочный ремонт автодороги Мазанка — Опушки на общей площади полотна 13 квадратных километров.

«С начала июля дорожники отфрезеруют верхний слой асфальтобетона, проведут ликвидацию колей и просадок, после чего будет уложен верхний слой дорожной одежды и проведено укрепление обочин. По завершении работ на участке будет нанесена разметка», — анонсировал, в частности, в июне крымский Минтранс.

Как сообщили в ведомстве, полноценный ремонт автомобильной дороги в Мазанке будет в приоритетном порядке включён в план работ на будущий год. Кроме того, Служба автомобильных дорог совместно с подрядчиком прорабатывает вопрос строительства путепровода для выезда жителей Мазанки из села на трассу «Таврида». «Существующий проект предполагает движение в сторону Симферополя или в направлении Керчи через разворотные петли. Строительство путепровода через „Тавриду“ позволит направлять транспорт на участок старой дороги у села Донское с последующим выездом на трассу, значительно сокращая маршрут», — резюмировали в Минтрансе.

Недосмотрели

К сожалению, блестящие перспективы, обозначенные республиканскими властями, мало греют жителей Мазанки — ездить по неудобной и небезопасной дороге им приходится уже сейчас. И терпеть, по всей видимости, придётся ещё минимум год с постепенным ухудшением ситуации. Сейчас любой крымчанин имеет ясное представление о том, что из себя представляет ямочный ремонт: символическая заплатка вымывается из ямы уже после нескольких осадков и почти гарантированно — после первого мороза.

Интересно, что в конце июля проблемный участок дороги Мазанка — Опушки лично посетил министр транспорта республики Сергей Карпов. Встретившись по итогу поездки с руководством Службы автомобильных дорог, «Крымавтодора» и главой администрации Мазанки, он обратил внимание чиновников на то, что «ямочность не ликвидирована». В связи с этим министр дал поручение всё-таки довести до ума злосчастный участок дороги в срок до 5 августа. Что ж, больше месяца прошло с момента официального окончания работ, а «ямочность» по-прежнему на месте.

Кстати, работы проводились по поручению главы республики и находились под личным контролем заместителя председателя Совета Министров Крыма Юлии Жуковой. Увы, обилие исполнителей, контролёров и наблюдателей не стало залогом качественной работы.

Меньшее из зол?

Надо сказать, что ямочный ремонт — это для республики уже своего рода притча во языцех. Крымчане постоянно жалуются на всё новые ямы, которые в холодное время года появляются в асфальте буквально после каждых осадков, и больше всего неприятностей водителям доставляют как раз те дороги, которые в предыдущие годы пытались подлатать в формате так называемого «текущего ремонта». По данным крымского отделения Общероссийского народного фронта, большая часть ям, которые были заделаны струйным или ямочным методом в период с 2016 по 2018 год, уже полностью вернулись в первоначальное состояние, а некоторые стали ещё шире и глубже.

Оно и не мудрено. Суть ямочного ремонта в том, что отфрезерованный участок дорожного полотна попросту заливается горячим битумом, а поверх этой подложки укладывается асфальтобетонная смесь. Таким образом в Крыму сейчас чинят не только мелкие выбоины, но и крупные дефекты, представляющие опасность для дорожного движения. Вообще, данный метод считается временным и используется только потому, что позволяет в сжатые сроки улучшить дорожную ситуацию на особенно проблемных улицах, обеспечивая возможность для безаварийного передвижения транспорта. Впоследствии на подлатанных струйным способом улицах должны проводиться полноценные дорожные работы, в идеале — капитальный ремонт. Причём желательно с этим не затягивать. У нас же практикуется иной подход: присыпанные смесью щебня и битума дыры могут стоять годами, а струйный метод из временной меры превращается во вполне полноценный ремонт.

Ещё в 2016 году глава правительства республики заявлял, что ямочный ремонт в Крыму больше проводиться не будет. «Это всё ерунда полная», — высказывался он. Ремонтировать нужно не ямы, а дороги, полностью перестилая пришедшее в негодность полотно. Однако уже в следующем году премьер-министр пересмотрел своё заявление и заметил, что полностью отказаться от ямочного ремонта республика, к сожалению, не может. При этом было официально признано, что такое «латание» не эффективно и, как правило, является способом разворовывания бюджетных средств. Но, мол, «с учётом нашего объёма бедствия» это вроде как и ничего страшного.

Белла Добронравова
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 545 от 13 сентября 2019 года

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Просмотров: 128 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 11:53

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