Навстречу новому чемпионату

На отборочном этапе поблажек не получил никто

За чередой интереснейших соревнований по различным видам спорта мы чуть не упустили из виду то, что летом будущего года нас поджидает юбилейный XVI чемпионат Европы — 2020 по футболу.

Почему юбилейный?

А потому, что первый чемпионат континента, после многолетних споров о его целесообразности, был проведён шестьдесят лет тому назад, в 1960 году. И первым чемпионом Европы стала сборная CCCР, обыгравшая в финале сборную Югославии. Увы, но на географической карте континента этих государств уже не существует, а их правопреемниками на футбольных полях стали сборные России и Сербии. Ну, а коль юбилей, то руководители УЕФА приняли решение провести его на 12 стадионах 12 городов 11 государств, где в решающей части первенства будут стартовать 24 национальные сборные. Ну, а чтобы прорваться к непосредственной борьбе за медали и за сам чемпионский титул, которым за минувшие годы владели лишь десять стран, необходимо пройти отборочный этап, где в десяти группах стартовали 55 национальных сборных. И никому из них не делалось никаких поблажек, в том числе даже действующему чемпиону Евро-2016, сборной Португалии.

Все сборные, согласно рейтингу УЕФА, были распределены в отдельные корзины, а во время жеребьёвки было создано десять групп. В пяти из них играют по шесть, а в других пяти — по пять команд. Из этих групп завоюют право сыграть в решающей части турнира лишь двадцать команд, которые займут в своих мини-турнирах первое и второе места. А вот ещё четыре сборных определятся в специальных турнирах в начале следующего года.

Половина пройдена

На стыке минувшей и нынешней недель участники отбора прошли чуть больше половины пути, сыграв пятый и шестой туры. Сегодня наш читатель узнает, как прошли поединки пятого тура, а спустя неделю познакомится с тем, как закончился шестой тур.

Разумеется, прежде всего, наш рассказ о весьма важной для сборной России встрече в группе I со сборной Шотландии. И хотя она сейчас не входит в число европейских фаворитов, но победить её на поле в Глазго весьма сложная задача. И в этом убедились парни Станислава Черчесова, когда после своего национального гимна, исполненного под волынку, шотландцы устремились к воротам «русского» бразильца Маринато Гильермо, и уже на 10-й минуте их полузащитник Джон Мактини использовал ошибку нашей защиты и открыл счёт. После этого момента инициатива перешла к россиянам. И они на протяжении последующих семидесяти минут почти беспрерывно давили соперников. Под занавес первого тайма капитан россиян Артём Дзюба чётким ударом сравнял результат, а за полчаса до конца матча защитник хозяев поля Стивен О’Доннелл, спасая свои ворота от стремительного прорыва 36-летнего защитника Юрия Жиркова, срезал мяч в собственные ворота. И, как показали дальнейшие события, автогол оказался победным для россиян — 2:1. Увы, только стойка и перекладина ворот шотландцев да самоотверженная игра вратаря Джона Маршалла спасли их от разгрома на глазах собственных «фанов».

В этот же день лидеры группы, бельгийцы, без особых усилий расправились со сборной Сан-Марино — 4:0, а казахстанцы вырвали ничью (1:1) в гостях у сборной Кипра. Вот как теперь, после пяти туров, выглядит турнирная таблица группы: Бельгия — 15, Россия — 12, Казахстан — 7, Шотландия — 6, Кипр — 4, Сан-Марино — 0 очков.

Итоги пятого тура

А теперь познакомьтесь, как проходили поединки пятого тура в остальных девяти отборочных группах.

Группа A. Косово — Чехия — 2:1, Англия — Болгария — 4:0. Хотя британцы и разгромили болгар, это не стало сенсацией, по сравнению с победой «малыша» из Косова над многоопытными чехами, которым специалисты отдавали второе место в этой группе. Турнирная таблица: Англия — 9 (3), Косово — 8 (4), Чехия — 6 (4), Болгария — 2 (5), Черногория — 2 очка (4 игры).

Группа B. Литва — Украина — 0:3, Сербия — Португалия — 2:4. После не яркого начала отбора действующий чемпион Европы и первый победитель Лиги Наций сборная Португалии начала «показывать зубы», обыграв в гостях амбициозную сборную Сербии. Легче далась победа украинцам над резко сбавившими в мастерстве литовцами, что свойственно ныне всем прибалтийским сборным. Турнирная таблица: Украина — 13 (5), Португалия — 5 (3), Люксембург — 4 (4), Сербия — 4 (4), Литва — 1 очко (4 игры).

Группа C. Эстония — Белоруссия — 1:2, Германия — Нидерланды — 2:4. Как и на розыгрыше Лиги Наций, вновь во весь голос заявили о себе «оранжевые». Они вновь обыграли немцев. И, что очень важно, выступая в гостях, где хозяева, как говорится, уступают сопернику «раз в сто лет»! Турнирная таблица: Северная Ирландия — 12 (4), Германия — 9 (4), Нидерланды — 6 (3), Белоруссия — 3 (5), Эстония — 0 очков (4 игры).

Группа D. Ирландия — Швейцария — 1:3, Гибралтар — Дания — 0:6. Хотя лидер группы сборная Ирландии и уступила засидевшимся на старте швейцарцам, но, тем не менее, сохранила за собой первое место. Но и датчане не намерены без боя покидать свою вторую позицию в группе. Турнирная таблица: Ирландия — 11 (5), Дания — 8 (4), Швейцария — 5 (3), Грузия — 3 (4), Гибралтар — 0 очков (4 игры).

Группа E. Уэльс — Азербайджан — 2:1, Словакия — Хорватия — 0:4. Призёры Мундиаля-2018 хорваты смогли в гостях обыграть упорного соперника, сборную Словакии. Да ещё не только обыграть, но и разгромить в гостях и по разнице забитых и пропущенных мячей обойти венгров. Теперь они — новые лидеры группы. Турнирная таблица: Хорватия — 9 (4), Венгрия — 9 (4), Словакия — 6 (4), Уэльс — 6 (4), Азербайджан — 0 очков (4 игры).

Группа F. Румыния — Испания — 1:2, Норвегия — Мальта — 2:0, Фареры — Швеция — 0:4. Здесь произошло всё, как и должно быть: сильнейшие, вне зависимости от того, где состоялись поединки (на родных стадионах или в гостях), отпраздновали успех. Турнирная таблица. Испания — 15, Швеция — 10, Норвегия — 8, Румыния — 7, Мальта — 3, Фареры — 0 очков.

Группа G. Израиль — Сев. Македония — 1:1, Австрия — Латвия — 6:0, Словения — Польша — 2:0. Поражение лидеров группы, поляков, от словенцев сразу же обострило борьбу в группе, где на заветные две путёвки в решающую часть первенства претендуют... четыре сборные. Турнирная таблица: Польша — 12, Австрия — 9, Словения — 8, Израиль — 8, Северная Македония — 5, Латвия — 0 очков.

Группа H. Исландия — Молдавия — 3:0, Франция — Албания — 4:1, Турция — Андорра — 1:0. Единственная группа, где сохранилось пока лидирующее троевластие во главе с действующим чемпионом мира, сборной Франции. Турнирная таблица: Франция — 12, Турция — 12, Исландия — 12, Албания — 6, Молдавия — 3, Андорра — 0 очков.

Группа I. Армения — Италия — 1:3, Босния — Лихтенштейн — 5:0, Финляндия — Греция — 1:0. В этой группе играют два экс-чемпиона Европы — сборные Италии и Греции. Но если первые одержали пять побед подряд, то вторые — занимают предпоследнее место в группе. Зато весьма удачно играют финны. Турнирная таблица: Италия — 15, Финляндия — 12, Босния — 7, Армения — 6, Греция — 4, Лихтенштейн — 0 очков.