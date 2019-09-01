Спустя четырнадцать лет

Происходит и смена лидеров, и сохранение статусов

Александр Метревели, Евгений Кафельников, Марат Сафин. Что эти имена говорят любителям спорта? Думаем, что для молодых не очень многое, а вот для среднего и старшего поколения это выдающиеся советские и российские теннисисты, которые выступали в финалах самых популярных в мире турниров «Большого шлема», которые ежегодно проводятся на кортах Австралии, Франции, Англии и США...

Кумир молодёжи

...Ну, а теннисная молодёжь ждала своего кумира. И все почему-то верили, что это будет девушка, пришедшая на смену прославленной Марии Шараповой, которая всё чаще и чаще терпит поражения, порой от совсем малоизвестных теннисисток. Да и среди наших молодых мастеров подросли довольно талантливые девчонки, в отличие от наших парней, которые уже могли замахнуться на роль кумиров. Но неожиданно всё перевернулось. И на авансцену российского тенниса вышли парни, а не девушки. Причём сразу трое ребят — Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв. Они уверенно прорвались на международную арену, где побеждали или становились финалистами довольно популярных турниров.

Поэтому с особым интересом в нынешнем сезоне ожидалось их выступление на турнирах «Большого шлема», прежде всего в одиночном разряде, где довольно интенсивно проходит смена поколений. Но, увы, дальше четвертьфиналов в Мельбурне, Париже, Уимблдоне парням пройти не удавалось. Оставалась надежда на 139-й открытый чемпионат США на кортах Нью-Йорка.

Увы, входящий в первую десятку мирового рейтинга Хачанов, проиграв во встрече первого круга, зачехлил ракетку. Самый младший среди парней Андрей Рублёв смог прошагать до четвёртого круга, где уступил итальянцу Маттео Берретини — 1-6, 4-6, 6-7. И, как говорится, в седле оставался только 23-летний москвич Даниил Медведев.

Вот его путь по турнирной таблице в Нью-Йорке: победы над индусом Праджнешем Гуннесвараном — 6-4, 6-1, 6-2, боливийцем Уго Деллиси — 6-3, 7-5, 5-7, 6-3, испанцем Фелисиано Лопесом — 7-6, 4-6, 7-6, 6-4, немцем Домиником Кепфером — 3-6, 6-3, 6-2, 7-6, швейцарцем Стэном Вавринкой — 7-6, 6-2, 3-6, 6-1, болгарином Григором Димитровым — 7-6, 6-4, 6-3. Так Данила стал четвёртым в истории советско-российского тенниса игроком, которому удалось стать финалистом турнира «Большого шлема», спустя четырнадцать лет после того, как Марат Сафин выиграл чемпионат Австралии — 2005. А его соперником стал легендарный 30-летний испанец Рафаэль Надаль, который 18 раз становился победителем турниров «Большого шлема», из них трижды становился чемпионом США, и 82 раза был первым на соревнованиях уровня АТР.

Два первых сета остались за Рафаэлем — 7-5, 6-3. Казалось, что всё, наш парень проиграет на ноль. Но несмотря на травмы колена и плеча, Медведев смог собрать все силы в кулак и выиграл два следующих сета — 7-5, 6-4. В пятом, решающем сете пошёл уже пятый час поединка, борьба была столь же упорной, в итоге принеся Надалю успех (6-4), увеличив список всех его побед, а Даниилу принеся титул кумира молодёжи, причём не только российской, но и американской, которая бурными аплодисментами проводила его с корта. Ну, а в мировом рейтинге Медведев поднялся на четвёртое место, пока пропустив вперёд серба Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

Смена чемпионов

Из четырёх других победителей открытого чемпионата США — 2018 свой титул смогла сохранить лишь смешанная пара, американка Бетани Маттек-Сандс и британец Джейми Маррей, которые в финале легко обыграли интернациональный микст, тайваньку Чжань Хаоцин и австралийца Майкла Винуса, — 6-3, 6-2. Причём это рекордное достижение. Ведь 37 лет ни одному миксту не удавалось на следующий год защитить свой титул.

Рекорд в женском одиночном разряде установила 19-летняя канадка румынского происхождения Бьянка Андрееску, которая дебютировала на первенстве США и стала чемпионкой турнира. Она сумела переиграть в финале легендарную хозяйку турнира Серену Уильямс — 6-3, 7-5, лишив американку 24-й победы в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» и возможности (по крайней мере, в этом году) сравняться по этому показателю с непревзойденной австралийкой Маргарет Корт (а с учетом побед в паре и миксте у Маргарет их 62!).

У мужчин в парном разряде нынешние чемпионы Англии, колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара, теперь стали и чемпионами США, обыграв в решающем поединке аргентинца Орисио Себальоса и испанца Марселя Гранольерса — 6-4, 7-5. А вот у женщин впервые в паре на таком престижном турнире отличились бельгийка Элизе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, переигравшие белорусскую спортсменку Викторию Азаренко и австралийку Эшли Барти — 7:5, 7:5. Интересно отметить, что у девушек в этом разряде чемпионками стали россиянка Оксана Селехметьева и латышка Камила Бартоне.