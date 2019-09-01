Всё выше и выше...

...цены на квадратные метры на полуострове

Строительный рынок, пожалуй, наиболее динамично развивающийся на полуострове. Причина в том, что спрос на недвижимость в Крыму с 2014 года — особенно на «первичке» — стабильно высок, и предложения пока что его не перекрывают. Именно поэтому цена квадратного метра жилья в Крыму из года в год только растет. Застройщики и чиновники в один голос говорят, что единственный способ стабилизировать или даже снизить цену жилья — строить больше многоквартирных домов. Но есть и эксперты, которые с самого начала высказывали сомнения в верности этого утверждения. Но, как бы там ни было, задача «побольше строить» была несколько лет назад поставлена на уровне Минстроя России. В частности, у Крыма своеобразная планка — до 2020 года выйти на ежегодный показатель ввода в эксплуатацию жилья объемом в 1 млн 300 тысяч квадратных метров. И метры эти строятся весьма активно. Преимущественно в центральных городах — Симферополе и Севастополе. А цены действительно не падают. Даже наоборот. И ни конца ни края этому не видно.

Скачки и рывки

В Севастополе и Республике Крым самые высокие цены на жильё в Южном федеральном округе. Об этом пару недель назад сообщили в управлении Федеральной службы статистики по Республике Крым и Севастополю. При этом Севастополь уверенно лидирует. «Средняя цена на квадратный метр в Севастополе на первичном рынке составила 67 505 рублей, на вторичном рынке — 72 190», — отметили в Крымстате. Второе место по дороговизне жилья, по данным статистиков, занимает Крым: 63 571 рубль на первичном рынке и 60 905 рублей на вторичном.

Севастополь более полугода сохранял лидирующие позиции по росту цен на жилье. Об этом свидетельствуют данные портала недвижимости «Домофонд». Согласно информации ресурса, по состоянию на конец июля средняя стоимость продаваемой недвижимости в Севастополе увеличилась на 7,48% по сравнению с предыдущим месяцем. В июне этот показатель превысил данные по маю на 8%, а месяцем ранее он вырос на 8,63%. Такая тенденция сохранялась на протяжении семи месяцев. Так, в июле 1-комнатная квартира в Севастополе стоила в среднем порядка 3 млн 593 тыс. 633 рубля, 2-комнатная — 5 млн 203 тыс. 751 рубль.

Что же касается Симферополя, то в столице Крыма также сохранялась тенденция подорожания жилья, хоть и не так существенно. Но с началом осени крымской столице наконец-то удалось обогнать Севастополь, который несколько сбавил обороты, по месячному ценовому скачку — плюс 7,94% и плюс 6,98% соответственно. Однокомнатную квартиру в среднем оценивали в Симферополе — в 2 миллиона 970 тысяч 525 рублей, в Севастополе — в 3 миллиона 584 тысячи 242 рубля. Двухкомнатная стоила 4 миллиона 072 тысячи 896 рублей и 5 миллионов 125 тысяч 334 рубля соответственно.

Значительно подорожала под конец лета и Ялта. Например, двухкомнатную квартиру в августе выставляли за 7 миллионов 858 тысяч 748 рублей. Таким образом, на данный момент столица Южного берега Крыма прочно удерживает статус самого дорогого города полуострова.

Кстати, согласно данным ЦИАН, Севастополь и Республика Крым стали абсолютными рекордсменами по подорожанию жилья с июля 2018 по июль 2019 года. «Новостройная» недвижимость (правда, без разделения на многоквартирную и индивидуальную), согласно информации ресурса, в Севастополе выросла в цене на 30%, а в РК — на 29%.

Аренда «упала»

В августе аренда квадратных метров в приморских городах Крыма неожиданно начала дешеветь. Об этом свидетельствуют последние данные портала недвижимости «Домофонд». По информации аналитиков ресурса, по итогам месяца стоимость съемного жилья в Ялте в прошлом месяце снизилась на 3,42% к результатам июля. Однокомнатную квартиру в туристической столице Крыма в среднем предлагали за 22 тысячи 354 рубля. «Двушку» — за 34 тысячи 219 рублей. В Севастополе цены на аренду также пошли вниз (-1,66% по сравнению с предыдущим месяцем). «Однушку» можно было снять за 20 тысяч 789 рублей, «двушку» — за 28 тысяч 047 рублей.

Общую тенденцию поддержал и Симферополь, просев на 3,77% к июлю. 20 тысяч 587 рублей и 27 тысяч 323 рубля соответственно.

Лидер по загородным ценам

Средства массовой информации утверждают, что Крым вырвался в абсолютные лидеры по стоимости загородных домов во всероссийских масштабах. Что это значит и насколько корректна статистика? К примеру, издание «Примечания» со ссылкой на экспертов «Авито. Недвижимость» опубликовало данные, свидетельствующие о том, что Крым «оставил позади» регионы, считающиеся традиционными лидерами на рынке загородной недвижимости Российской Федерации, — Московскую и Ленинградскую области. Если в них средние дома стоят соответственно 7,4 и 6,3 млн рублей, то в Крыму — 7,8 млн. Для сравнения: в Кемеровской области дом можно купить за 1,3 млн рублей, а в среднем по России — за 3,3 млн.

Картина маслом

Какие же трансформации произошли на рынке жилья Крыма за минувших пять с лишним лет и какие проблемы остались? Первые годы после присоединения полуострова к России на рынке недвижимости не было новых объектов, и только в 2017 году наметился значительный положительный рост. Тогда это, в частности, отмечала и гендиректор департамента недвижимости Республики Крым (причиной, кроме прочего, стало то, что в январе того года было построено 538 тыс. кв. м недвижимости, это на 50% больше, чем годом ранее).

В целом же на конец прошлого года объем ввода жилья на полуострове вырос на 20%: с 879 тыс. кв. м в 2014 году до 1,1 млн кв. м по итогам 2018-го. Но еще не достиг рекордных показателей 2013 года, тогда в Крыму было построено 1,27 млн кв. м. При этом застройщики продолжают возводить только проекты точечной застройки, что даёт большую нагрузку на существующую инфраструктуру. Это тот минус, та проблема, о которой уже несколько лет трубят активисты и общественники во многих регионах полуострова.

Что же касается цен на недвижимость: если темпы её ввода увеличивались, но не так быстро, то стоимость квадратных метров показала стремительный рост.

Эксперты также фиксируют особенно серьезное повышение цен на жилье на вторичном рынке. Вторичка дорожала еще быстрее первички. Так, по данным ЦИАН, цена квадратных метров на вторичном рынке Крыма выросла за пять лет на 44%.

Кстати, примечательную информацию приводит руководство аналитического центра ЦИАН. Рост цен на жилье наблюдается во всех крупных городах полуострова за исключением Алушты, где средняя цена квадратного метра жилья по сравнению с началом 2018 года снизилась на 7%. Причины этого сотрудниками аналитического центра не называются, но местные эксперты говорят, что здесь играет роль некий «временный фактор». Дескать, сейчас основной спрос на Ялту и её окрестности. Но дойдет очередь и до «алуштинского рывка».

Крым «оставил позади» регионы, считающиеся традиционными лидерами на рынке загородной недвижимости Российской Федерации, – Московскую и Ленинградскую области. Если в них средние дома стоят соответственно 7,4 и 6,3 млн рублей, то в Крыму – 7,8 млн.