Главное – не результат?

Строители не справляются с реконструкцией спортивных объектов

В редакцию «Крымского Телеграфа» обратились родители, обеспокоенные тем, как вяло идёт реконструкция симферопольского спортивно-тренировочного центра «Крым-Спорт» (бывший спорткомплекс «Динамо»). Дело в том, что из-за строительных работ остановлен тренировочный процесс в секции художественной гимнастики, и дети фактически оказались на улице.

Придётся потерпеть

Художественная гимнастика для Крыма — один из базовых и, пожалуй, даже знаковых видов спорта: местная школа за многие годы своей работы успела выпустить множество ярких и успешных спортсменов. Поэтому несколько лет назад на уровне республики было принято решение о реконструкции главного гимнастического зала, расположенного в спортивно-тренировочном центре «Крым-Спорт». Подрядчик, привлечённый правительством для проведения работ, обещал сдать объект до 1 октября текущего года — в этом случае ремонт не ставил под угрозу срыва тренировочный процесс. Однако уже к началу лета стало понятно, что строители вряд ли управятся даже к концу года.

Евгений Кабанов, заместитель председателя Совета министров РК:

«Поставлена задача на первом этапе ввести в эксплуатацию гимнастический зал до конца текущего года. Проходят мероприятия по корректировке проекта. Гимнастический зал вычленяется в отдельную очередь, будет проведена отдельно экспертиза, и наши строители сделают всё возможное, чтобы данный объект до конца года был введён в эксплуатацию, чтобы молодые спортсмены могли заниматься».

Работы на объекте ведутся за счёт средств республиканского бюджета, а заказчиком является Министерство строительства и архитектуры РК. Соответственно, именно оно занималось отбором подрядной организации для проведения работ и несёт ответственность за сроки и качество их выполнения. Однако Министерство спорта республики, будучи ведомством, в первую очередь заинтересованным в судьбе объекта, пристально следило за ходом реконструкции с момента её начала. Когда стало понятно, что подрядчик не сможет выполнить взятые на себя обязательства в срок, в Минспорте принялись искать альтернативные помещения для проведения тренировок. В итоге сейчас ГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд «Локомотив» полностью освободил свой зал, чтобы временно разместить в нём секцию художественной гимнастики. Это единственное помещение, которое есть в распоряжении крымского Минспорта, подходящее для тренировок по техническим параметрам. Речь идёт, в первую очередь, о высоте потолка — в зале «Локомотива» она составляет 8 метров, что вполне достаточно для занятий художественной гимнастикой.

Свои площадки гимнастам предоставили также пять образовательных учреждений: два техникума и три общеобразовательные школы. Таким образом, тренировочный процесс, несмотря ни на что, был возобновлён, как положено, 1 сентября — все тренеры приступили к исполнению своих обязанностей.

Ольга Торубарова, министр спорта РК:

«Реконструкция этого объекта для нас очень важна, поскольку длительное время там не производились никакие ремонтные работы. Как следствие, та инфраструктура, которой располагал спорткомплекс, не соответствовала требованиям проведения тренировок и соревнований. Да, нас не устраивает то, что 1 октября гимнасты не вернутся в свой зал, но взять на себя ответственность и пустить детей на недостроенный объект мы, безусловно, тоже не можем. Речь идёт о жизни и безопасности несовершеннолетних граждан. По моим подсчётам, возобновить занятия в гимнастическом зале можно будет только к началу нового учебного года, когда весь спортивно-тренировочный центр будет реконструирован. Прошу всех родителей набраться терпения: уверена, все нынешние неудобства оправдаются тем, что наши гимнасты получат обновлённый зал».

Не по плану

К сожалению, спортивно-тренировочный центр «Крым-Спорт» — не единственный больной вопрос в спортивной сфере полуострова. В частности, на средства Федеральной целевой программы в Крыму идёт реконструкция четырёх спортивных объектов, и судьба лишь двух из них не вызывает опасений. Первый — училище олимпийского резерва в Краснолесье: там подрядчик работает в соответствии с графиком. Второй — Центр спортивной подготовки сборных команд «Локомотив». Там реконструкция идёт к завершению. Правда, трибуны в этом году ремонтировать не будут — по ФЦП предусмотрено восстановление только спортивной составляющей. Работы должны быть завершены к концу октября, а к Новому году — введение в эксплуатацию.

Ещё один объект, получивший деньги на реконструкцию в рамках ФЦП, — Дворец спорта в Евпатории. Но по поводу него есть опасения, связанные, опять же, с изменением сроков сдачи работ, но в Минспорте всё ещё надеются, что к заявленной дате — 1 апреля — объект всё-таки будет готов.

Хуже всего дела обстоят с ялтинским стадионом «Авангард», который является одной из основных легкоатлетических баз не только для южного берега, но и для всей республики. Восстановительные работы там до сих пор даже не начались. Проблема в том, что на момент объявления конкурса по определению подрядчика, который занялся бы реконструкцией объекта, ни одна фирма не подала заявку.

Ольга Торубарова:

«Время уходит катастрофически и, безусловно, работает не в нашу пользу. Поэтому сейчас на самом высоком уровне ведутся переговоры о переносе данного объекта во внепрограммную часть федерального Министерства спорта, чтобы мы всё-таки смогли провести его реконструкцию. Всё дело в том, что расчёты по проектно-сметной документации для стадиона проводились ещё в 2016 году. Сейчас, как вы понимаете, уже изменились цены, и на те деньги, которые были выделены в рамках ФЦП, по подсчётам специалистов в области строительства, теперь невозможно провести реконструкцию такого объекта. Так что проектно-сметная документация также требует корректировки».

Зал вернётся

Ещё один спортивный объект, вызывающий сильное беспокойство граждан, — спортзал в республиканском Дворце культуры профсоюзов. Сейчас в нём царит полнейшая разруха, а между тем в Симферополе, увы, не так много помещений, где можно было бы проводить соревнования по волейболу, мини-футболу и баскетболу, чтобы запросто махнуть рукой на одно из них.

Ольга Торубарова:

«Учредителем ДКП является Союз организаций профсоюзов „Федерация независимых профсоюзов Крыма“, и с 2014 года Министерство спорта ведёт с ним переговоры по вопросу передачи данного объекта в республиканскую собственность, чтобы можно было провести его реконструкцию. И в целом хотелось бы получить к нему доступ, поскольку помимо спортивного зала там ещё есть два бассейна — большой на 25 метров и маленький „лягушатник“, которые закрыли бы потребность в помещениях для занятий плаванием. К сожалению, учредитель нам отказал, но в 2018 году Союз организаций профсоюзов самостоятельно заключил инвестиционное соглашение о реконструкции существующего комплекса».

По словам директора ДКП Андрея Тищенкова, восстановление зала будет завершено в декабре 2020 года и объект будет введён в эксплуатацию. Безусловно, он, как и раньше, будет открыт для граждан и доступен для проведения тренировок и соревнований.