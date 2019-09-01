Скандальный сентябрь

Украинские СМИ рассказали о выборах, большой стройке в Белогорске, новой пропагандистской аппаратуре и «археологическом конфликте»

На этой неделе украинские издания и сайты, сообщающие о ситуации на полуострове, обратили внимание, конечно же, на выборы, а также на строительство тепличного комплекса и раскопки археологов в Кировском районе, причем во всех случаях эти сообщения — поводы для очередных скандалов...

Новые «зомбоящики»

Украинское издание рассказывает о том, что Министерство информационной политики Украины и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания этой страны подготовили план установления дополнительных передатчиков аналогового телевидения на границе с Крымом. «Национальный совет совместно с Министерством информационной политики Украины подготовили План действий — 2020, который предусматривает установление дополнительных передатчиков аналогового телевидения в Чаплинке и Чонгаре Херсонской области...» — сообщается в материале со ссылкой на члена нацсовета Сергея Костинского. Судя по информации, приведенной в других украинских СМИ, дополнительные передатчики нужны, чтобы транслировать на территорию российского полуострова пропагандистскую продукцию.

Белогорские страшилки

Сайт украинского телеканала, сообщая, что в Белогорске между микрорайоном «Техника» и рекой Биюк-Карасу полным ходом идет строительство огромного тепличного комплекса стоимостью в пять миллиардов рублей, приводит и мнение о том, что этот комплекс будет производить объемные выбросы отравленного воздуха прямо на город. И уже ставит знак равенства между Белогорском и Чернобылем в смысле угрозы здоровью людей и экологии региона в целом. «Первый урожай томатов соберут здесь уже в январе 2020 года. Тепличный комплекс станет крупнейшим в Крыму и будет работать круглогодично, что позволит ему производить 13 тысяч тонн томатов в год... В местной газете „Сельская новь“ уже опубликовано объявление о наборе многочисленного специализированного персонала, а всего на предприятии будет работать 350 человек», — говорится в статье. — По словам представителей местной власти, подобную теплицу они видели в Башкортостане (шефский регион соседней России, закрепленный российским правительством за Белогорским районом). Увиденное так воодушевило чиновников, что они решили непременно построить подобный комплекс в Белогорском районе. Сам же инвестор планировал строительство в Бахчисарайском районе, но руководство Белогорья предложило ему более выгодные условия«. И следом сообщается, что, дескать, были собраны подписи местных жителей против строительства, но данная инициатива властями оказалась проигнорирована. А протест, по информации украинского сайта, был связан с заочными опасениями людей, что «такой огромный тепличный комплекс будет производить объемные выбросы отравленного воздуха прямо на город». Кроме этого, не называемые в статье эксперты сообщают: «про массивное заражение химическими веществами грунтовых вод от обильно используемых в теплице удобрений и гербицидов и так понятно...»

Ожидаемое возмущение

Выборы, прошедшие на минувших выходных на полуострове, не могли не вызвать резко негативной реакции со стороны украинских властей. Свою отрицательную оценку высказали многие представители власти за Перекопом. Дескать, это «нарушает как украинское законодательство, так и ряд международных нормативно-правовых актов». В частности, Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест из-за проведения Россией местных выборов в оккупированном Крыму и Севастополе», — сообщает сайт украинского телеканала. Также сообщается, что украинский МИД посчитал произошедшее «нарушением норм международного права, что должно влечь за собой усиление экономического и политического давления».

Странный случай

Украинский сайт рассказывает о странном скандале, грозящем якобы вспыхнуть на полуострове из-за археологических раскопок. Дело в том, что, как сообщается в статье со ссылкой на так называемую «прокуратуру АРК», «власти Крыма проводят раскопки на территории бывшего поселка Унгут Кировского района, где обнаружили старое мусульманское захоронение, которое пытаются представить как древнескифское». «Стало известно, что во время проведения работ, связанных со строительством водопровода в город Керчь, на территории уже пропавшего поселка Унгут Кировского района было обнаружено старое мусульманское захоронение, которое местная власть пытается представить как древнескифское», — приводятся подробности и добавляется, что этот случай на Украине уже попал в Единый реестр досудебных расследований.