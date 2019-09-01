Ольга Барило: «Мудрые руководители должны стимулировать своих работников к ведению здорового образа жизни»

Согласно данным Минздрава, в нынешнем году в программе диспансеризации должны принять участие 62 млн россиян, то есть в три раза больше, чем в 2018 году. В Крыму бесплатное обследование проводится с 2015 года. За пять лет своего существования процесс диспансеризации претерпел ряд изменений и успел обрасти разного рода мифами. Рассеять досужие домыслы и рассказать о том, что изменилось в правилах диспансеризации, мы попросили Ольгу Барило — заведующую поликлиникой Симферопольской клинической больницы.

Что изменилось в этом году

— Понятно, что профилактические мероприятия важны. Но много ли пациентов изъявляют желание пройти диспансеризацию в добром здравии?

— К сожалению, у нас население к любому начинанию относится скептически, сразу создаётся активное обсуждение в соцсетях, порой выплескиваются и негативные эмоции. Хотя диспансеризация существует во всем мире, и она доказала свою эффективность. Всё больше крымчан осознают, что профилактические мероприятия — это шанс не пропустить болезнь, диагностировать её на ранней стадии.

Согласно планам за год в нашей поликлинике пройдут диспансеризацию почти 4700 человек. С начала 2019 года процедуру прошли уже более 2500 пациентов. В результате было выявлено 44 случая онкологии, 148 случаев болезней сердца и сосудов, 22 случая болезней органов дыхания и 78 случаев сахарного диабета.

— А что изменилось в процедуре диспансеризации в этом году?

— Во-первых, диспансеризацию и медосмотр объединили. Приказом, который вступил в силу 6 мая 2019 года, оптимизировано регулирование профилактических медицинских мер в отношении населения. Документ заменяет сразу два ранее действовавших приказа Минздрава РФ:

«Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра» и «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определённых групп взрослого населения».

Раньше, согласно нормативам, медосмотр проводился один раз в два года, а диспансеризацию проходили раз в три года. Различались также набор анализов и исследования — в год диспансеризации их было больше.

Теперь диспансеризация будет проводиться ежегодно для граждан старше 40 лет и раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет. При этом у людей старше 40 лет появилась возможность сделать специальный скрининг, позволяющий выявить онкозаболевания на ранней стадии.

Реальность и мифы

— Некоторые отказываются от диспансеризации, считая, что она отнимает много времени и работодатель не оплатит период их отсутствия на рабочем месте...

— Трудовой кодекс РФ устанавливает выделение оплачиваемых дней для прохождения диспансеризации для работающего населения: один день раз в три года — по общему правилу, два дня ежегодно — для предпенсионеров и пенсионеров. В ближайшее время должен появиться документ (он уже готовится в правительстве), согласно которому всем работающим гражданам старше 40 лет каждый год будет предоставляться один день на диспансеризацию. Мы со своей стороны также прилагаем все усилия, чтобы сократить время её прохождения — разработан специальный маршрут. Всё, что можно, мы стараемся делать быстро. Только некоторые исследования, например маммография, в силу особенностей своего проведения, могут назначаться на другой день.

Если говорить об изменениях, то нужно отметить, что из нового порядка прохождения диспансеризации исключён ряд исследований, которые проводились ранее (общий анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ брюшной полости). Но оставлены скрининговые исследования, которые крайне важны для ранней диагностики заболеваний. С одной стороны, такое сокращение служит оптимизации процесса, с другой — у пациентов может сложиться ложное чувство формальности диспансеризации. Последнее как раз и относится к области мифов.

— Как вы думаете, работодатели с пониманием относятся к заботе работников о своём здоровье или считают, что от диспансеризации нет никакой пользы и достаточно профосмотра?

— Цели профилактического осмотра и диспансеризации различны. Если первый направлен на установление профессиональной пригодности работника к определённому виду работ, то в результате процесса диспансеризации выявляются ранние симптомы грозных заболеваний, влияющих на продолжительность жизни человека.

Работодатели должны понимать, что чем лучше здоровье работников, тем продуктивнее будет их труд. Да и потери, связанные с недугами, а в итоге с нетрудоспособностью из-за вовремя не выявленных и не пролеченных заболеваний, ведут в результате к финансовым потерям.

Я считаю, что мудрые руководители должны стимулировать своих работников к ведению здорового образа жизни, каким-то образом поощрять некурящих. А для людей, страдающих лишним весом, ввести полную или частичную компенсацию платы за посещение спортивных залов.

Качественная профилактика — это взаимный интерес всех: работника, работодателя и общества.

Затягивать не стоит

— Расскажите о том, как проходит диспансеризация в вашей поликлинике.

— Диспансеризацию проводят в два этапа. На первом пациенту предлагают заполнить анкету для определения факторов риска, произвести лабораторную диагностику (общий и биохимический анализы крови), инструментальную диагностику (флюорография органов грудной клетки, электрокардиограмма, измерение внутриглазного давления, маммография) с последующие выдачей заключения и паспорта здоровья терапевтом. Определяется сердечно-сосудистый риск и группа здоровья. Объём проводимых обследований зависит от возраста пациента и пола.

При выявлении факторов риска пациенту предлагают пройти второй этап диспансеризации, который включает: консультацию узких специалистов (хирурга, уролога, акушер-гинеколога, офтальмолога, отоларинголога, невролога), инструментальное обследование (эзофагогастродуоденоскопия, рентгенография лёгких, компьютерная томография, колоноскопия или ректороманоскопия, спирометрия, доплексное сканирование брахиоцефальных артерий). По итогам прохождения второго этапа определяется диагноз, необходимость диспансерного наблюдения, назначаются необходимые профилактические, лечебные, оздоровительные и реабилитационные мероприятия.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно с 18 до 39 лет в качестве самостоятельного мероприятия или в рамках диспансеризации или диспансерного наблюдения.

— Что необходимо для прохождения профилактических мероприятий?

— Обратиться в регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Предъявить паспорт и полис ОМС, оформить добровольное согласие на прохождение диспансеризации и профилактических медосмотров.

— В разгаре бархатный сезон, впереди бабье лето и совсем не хочется думать о гриппе, осложнениях и прививках. Может быть, на этот раз пронесёт?

— Не думаю. А потому вынуждена напомнить, что вакцинироваться против гриппа нужно каждый год. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Потому очень важно сделать прививку в преддверии эпидемического подъёма заболеваемости гриппом, который, увы, неизбежен.

ВОЗ сообщает, что в сезоне 2019-2020 ожидаются в основном штаммы гриппа В, а также гриппа А — H3N2 и H1N1. Первые три вирусных штамма ВОЗ рекомендовал включить в трёхвалентные противогриппозные вакцины. Именно от штаммов этих трёх видов гриппа мы будем прививать в гриппозный сезон 2019-2020.

— Прививочная кампания уже началась?

— Официально прививочная кампания против гриппа началась с 9 сентября и продолжится до 1 ноября.

— Что нужно для того, чтобы привиться?

— Для того чтобы привиться против гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту. В первую очередь вакцинации подлежат медицинские работники, работники системы образования, транспорта, торговли, дети, учащиеся школ, вузов, пациенты с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и болезни органов дыхания.

Вовремя сделанная прививка против гриппа, конечно, не стопроцентная гарантия против него, но в случае заболевания убережёт от тяжёлого течения болезни и различных осложнений. И об этом надо помнить не только в эпидсезон. Приглашаем всех желающих на прививку против гриппа в нашу поликлинику.

Диспансеризация в России будет проводиться не только в рабочие часы, но также в вечернее время и по субботам. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Я подписал постановление, которое вносит изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днём, но и в вечерние часы и в субботу».