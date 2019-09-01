Когда наследники не появились, отказались или не имеют прав

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о выморочном имуществе. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

В каких случаях?

По общему правилу, после смерти наследодателя для принятия наследства необходимо обратиться к нотариусу с заявлением в установленные законом сроки (шесть месяцев). Но если наследников нет, наследство получает особый статус. Такое имущество имеет название выморочное имущество и переходит в собственность РФ, субъекта РФ или муниципального образования. Прежде всего отметим, что в соответствии с п.1 ст. 1151 Гражданского кодекса РФ, наследственное имущество считается выморочным в следующих случаях:

— наследники имущества отсутствуют;

— никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования как недостойные;

— никто из наследников не принял наследства;

— все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Отказ наследников может быть использован по разным причинам, к примеру:

— сумма долгов наследодателя превышает стоимость имущества (наличие кредитов и т.д.);

— объект находится в аварийном состоянии и не представляет ценности.

Отказ можно оформить юридически с помощью соответствующего нотариального документа или просто не подавать заявление о принятии наследства в течение 6 месяцев (при этом обязательным условием является отсутствие прописки на момент смерти с умершим). В этих случаях собственность по истечении установленного срока перейдет к РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию.

Есть свои особенности

Новыми собственниками выморочного имущества в порядке наследования по закону, в зависимости от вида такого имущества, становятся:

1) городские или сельские поселения, муниципальные районы, городские округа, города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) в части наследования находящихся на их территории:

— жилых помещений. При этом жилые помещения включаются в соответствующий жилищный фонд социального использования, из которого гражданам по договорам социального найма или договорам найма жилищного фонда социального использования предоставляются жилые помещения;

— земельных участков с расположенными на них зданиями, сооружениями и иными объектами недвижимости;

— долей в праве общей долевой собственности на вышеуказанные объекты;

2) Российская Федерация в части наследования иного имущества.

В настоящее время отсутствует специальный закон, определяющий порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность РФ, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований.

В связи с этим наследование выморочного имущества осуществляется согласно общим правилам о наследовании, установленным гражданским законодательством, с учетом некоторых особенностей. В частности, для приобретения выморочного имущества не требуется принятие наследства, кроме того, не допускается отказ РФ, субъекта РФ или муниципального образования от принятия выморочного имущества.

Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство собственнику выморочного имущества в лице:

— территориальных органов Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) — в случае перехода имущества в федеральную собственность;

— наделенных соответствующими полномочиями органов муниципальных образований или органов субъектов РФ (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) — при переходе имущества в муниципальную собственность или в собственность субъекта РФ.

Учет, оценка и реализация имущества, перешедшего по праву наследования в собственность РФ, осуществляются налоговыми органами.

Вернуть выморочное имущество можно только в судебном порядке, доказав свое право на его получение.

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