Крымское яблоко раздора

8 (20) сентября 1854 года, ровно 165 лет назад, состоялось первое крупное полевое сражение времен Крымской войны 1853-1856 гг.

Альминское сражение произошло в устье реки Альма, в 500 метрах от села Вилино (б. Бурлюк). «Крымский ТелеграфЪ» собрал самые поучительные и интересные легенды и факты об этом историческом событии, а также выяснил, когда о нем официально вспомнят.

Красноречивые цифры

В Альминском сражении русская армия противостояла объединенной армии трех стран: Англии, Франции и Турции.

С обеих сторон в битве участвовало около 100 000 человек. Армия России (около 34000 человек), почти четыре часа оказывала упорное сопротивление лучше вооруженным и превышающим ее почти в два раза по численности войскам союзников (62000 человек), преграждая им дорогу на Севастополь.

Потери русской армии в сражении составили: убитыми 46 офицеров, 1775 нижних чинов, ранеными 84 офицера и 3085 нижних чинов. Англичане потеряли в сражении: убитыми 25 офицеров и 19 сержантов, 318 рядовых, были ранены 81 офицер и 102 сержанта, 1438 рядовых.

Потери французов и турок в сражении составили чуть более 1900 человек.

Известно, что к 1917 г. на поле Альминского сражения было не менее 16 памятников. Пять из них были установлены С.И. Кази, братом севастопольского городского головы — М. И. Кази, потомком А. Кази, служившим с 1775 по 1805 г. в Балаклавском греческом батальоне.

Знамения, нарицательные выражения и исторические параллели

Накануне Крымской войны, 13 августа 1853 года, композитор Александр Николаевич Серов, известный своей романтической привязанностью к хозяйке расположенной неподалеку от будущего места Альминского сражения Бурлюкской усадьбы, спрашивал в письме из Крыма у адвоката Дмитрия Васильевича Стасова: «Видна ли у вас комета, очень замечательная? У нас она является каждый вечер вскоре после заката солнца, почти на самом западе и невысоко над горизонтом». В народе такие явления считают «великими предзнаменованиями с неба». Считается, что они сулят какую-то беду или же скорую войну без шанса на победу.

Правда, победивших в Альминском сражении, по сути, не было. Так, по свидетельству участника битвы, офицера французской армии Леона Герена, герцог Г. Кембриджский, дивизия которого сражалась против Владимирского пехотного полка, после окончания Альминского сражения воскликнул: «Еще такая же победа, и у Англии не будет армии». То бишь оценил значение достигнутого успеха как «Пиррову победу», то есть победу, доставшуюся слишком высокой ценой и потому равносильную поражению. Происхождением это крылатое выражение обязано битве при Аускуле в 279 году до н. э. Тогда эпирская армия царя Пирра в течение двух дней вела наступление на войска римлян и сломила их сопротивление, но потери были столь велики, что Пирр заметил: «Если мы одержим ещё одну победу над римлянами, то окончательно погибнем» или, по другой версии, «Если я одержу ещё одну такую победу над римлянами, у меня не останется ни одного воина из тех, что прибыли вместе со мной». Очевидно, что герцог Кембриджский почти дословно процитировал древнего царя.

Однако это далеко не единственная ассоциация, возникшая у иностранцев по итогам Альминского сражения.

Как уже упоминалось, эта битва произошла в районе нижнего течения реки Альмы. А «алма», как известно, в переводе с крымско-татарского означает яблоко. Вследствие произошедших здесь военных действий крымская речка, протяженностью всего 84 км, стала известной во многих странах мира. Более того, некоторые не лишенные остроумия историки в своих трудах назвали реку Альму «крымским яблоком раздора».

Интересен и ещё один момент. Благодаря Альминскому сражению русский язык обогатился новым фразеологизмом. Этим мы обязаны генералу Василию Яковлевичу Кирьякову, командовавшему левым флангом русских войск. По свидетельствам очевидцев, генерал Кирьяков, при получении от Меншикова приказа о диспозиции, сопровождавшегося требованием встретить атакующего противника на подъёме на высоты фронтальным огнём, ответил: «Не беспокойтесь, Ваше сиятельство. Шапками закидаем неприятеля». С тех пор это выражение регулярно встречается как в литературе (например, в трагедии А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» и в повести Н. Г. Помяловского «Мещанское счастье»), так и в устной речи.

Исторические легенды

Альминское сражение 1854 года породило и несколько весьма убедительных исторических легенд. В частности, говорят, что подопечные генерала Боске, подступая слева к россиянам, вынуждены были задержаться из-за того, что обещанные им в помощь английские части проспали. Сами же французы чувствовали себя бодро, поскольку успели прямо на марше сварить кофе и выпить его. Тот же Боске, столкнувшись с полным отсутствием сопротивления (оказалось, что Телеграфный холм, к которому военачальник вышел, вовсе не охраняется), предположил, что у соперников просто отсутствует желание воевать.

Над командующим русской армией молва тоже изрядно поиронизировала. Мол, князь Меншиков умудрился вовсе не создать штаба операции. Но был так уверен в себе, что умудрился пригласить севастопольское высшее общество на сражение, как на спектакль. К счастью, среди приглашенных практически все оказались людьми с интеллектом и потому на заявленную «премьеру» не пришли.

Ещё раз

Но сегодня посмотреть на Альминское сражение, как на театрализованное действо, вовсе не зазорно. Скорее наоборот. Тем более что в наши дни всё происходит несколько иначе — весьма масштабно и серьёзно, но, тем не менее, без крови и политической подоплёки.

Речь, конечно же, идёт о XII Военно-историческом фестивале «Альминское дело», запланированном на 29 сентября. На поле проведения реконструкции воссоздадут дома и постройки селения Бурлюк (ныне с. Вилино); мост через реку Альма, которую в реальном сражении переходили британские войска; полевое укрепление (так называемый эполемент), в котором находились орудия русской армии. Организаторы обещают, что кульминацией действа станет борьба за этот самый эполемент. А в завершении мероприятия гости фестиваля «Альминское дело» смогут посетить лагеря реконструкторов и ознакомиться с обмундированием, снаряжением, вооружением и бытом солдат Российской империи. Одним словом, отдать дань памяти тем, кто когда-то сражался за русский Крым.