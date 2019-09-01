Работа - не волк

Занятость мужчин в России составляет 67,8%, а среди женщин трудоустроено и того меньше — всего 53,2%

Таковы данные Росстата. Подобное отставание слабого пола эксперты объясняют, в частности, тем, что зачастую женщины больше сфокусированы на семье и детях.

Читать между цифр

Для того, чтобы понять, что кроется за сухими выкладками представителей органов статистики, журналисты, само собой, обратились к авторитетным экспертам.

«Данные статистики можно объяснить рядом причин: во-первых, в условиях спада экономической активности и последующих увольнений персонала, женщины, как дискриминируемая категория, первыми попадают под сокращения», — процитировало РИА Новости профессора кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елену Яхонтову.

Кроме того, по ее мнению, есть вероятность роста теневой экономики и непрозрачности найма персонала.

«В-вторых, есть вероятность, что уровень профессионализма женщин ниже, их таланты менее востребованы современным рынком. И хочется надеяться, что в определенной степени на данную статистику повлияли правительственные меры по стимулированию рождаемости, некоторое количество молодых женщин сфокусировано на семье и заботе о маленьких детях», — добавила эксперт.

Стоит упомянуть, что, по всё тем же данным Росстата, уровень безработицы в стране составляет всего 4,8 % от численности рабочей силы. По критериям международной организации труда, это те россияне, которые не имели работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. И среди женщин этот показатель был меньше, чем среди мужчин, — 4,7% против 4,9%.

Потенция конкуренции

Действительно ли женщины работают меньше мужчин? Стоит ли по количеству судить о качестве? Что представляет из себя трудоустроенная половина прекрасной половины? Ответ на эти и многие другие вопросы попытались дать авторы образовательного проекта компании Dream Industries «Theory & Practice» («T&P»). Понятно, что без статистических данных не обошлось и в этом случае.

Оказалось, что миф о том, что женщины больше учатся и чаще оканчивают университеты, но при этом зарабатывают меньше и реже добиваются высоких должностей, вовсе и не миф, а, увы, реальность. Так, высшее образование имеют 37% россиянок. Среди мужчин эта цифра меньше — 29%. В университетах большинство профессорско-преподавательского коллектива также составляют женщины (57%), но руководящие посты, как правило, по-прежнему остаются за мужчинами.

Правда, женщины преобладают в среднем образовании. Кроме этого, они почти полностью вытеснили мужчин в финансовой и страховой деятельности в неформальном секторе (100%), в здравоохранении и социальных услугах (79%), гостиницах и общепите (73%). Но даже в этих сферах их зарплаты на 11-25% ниже мужских.

Наибольшая доля женщин, как выяснилось, среди специалистов, занятых подготовкой документации, и обслуживающего персонала (84% от общего числа всех работников, включая мужчин). Меньше всего — среди руководителей (41%). И снова зарплаты женщин по большей части ниже мужских. Например, женщины-руководители и работницы сферы обслуживания получают на 32% меньше мужчин на аналогичных должностях.

При всех этих подсчётах обнаружились и некоторые из тех женщин, что в списках трудоустроенных не значатся. «Потеряшки» на самом деле никуда и не терялись, а занимались тем, что «помогали на семейном предприятии» (речь о неформальном секторе, где нет ни фиксированной оплаты труда, ни социальных гарантий).

Чем сердце успокоится

При всём при этом на общемировом фоне Россия в сфере гендерной политики выглядит весьма неплохо. По данным аудиторской компании Grant Thornton, РФ лидируем по количеству женщин на руководящих постах. И входим в пятерку стран с наибольшей долей женщин среди владельцев бизнеса, занимая почётное второе место после Ганы (третьей в этом ТОПе стала Уганда, четвёртой — Новая Зеландия, пятой — Австралия).

Однако, несмотря на хорошие показатели среди женщин-руководительниц и предпринимательниц, Россия пока не входит в число стран, достигших гендерного равенства в сфере экономики. По расчетам Всемирного банка, таких результатов пока добились только Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция.