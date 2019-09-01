Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Когда власть – источник негатива
Говорят, что... «Родину» отделили от «Дн ...
«Таврида-Арт»: праздничная и скандальная
Жертвы «Тавриды» бывают разными
Дел как цыплят – сосчитать бы...
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПотребитель

Работа - не волк

Занятость мужчин в России составляет 67,8%, а среди женщин трудоустроено и того меньше — всего 53,2%

Таковы данные Росстата. Подобное отставание слабого пола эксперты объясняют, в частности, тем, что зачастую женщины больше сфокусированы на семье и детях.

Читать между цифр

Для того, чтобы понять, что кроется за сухими выкладками представителей органов статистики, журналисты, само собой, обратились к авторитетным экспертам.

«Данные статистики можно объяснить рядом причин: во-первых, в условиях спада экономической активности и последующих увольнений персонала, женщины, как дискриминируемая категория, первыми попадают под сокращения», — процитировало РИА Новости профессора кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елену Яхонтову.

Кроме того, по ее мнению, есть вероятность роста теневой экономики и непрозрачности найма персонала.

«В-вторых, есть вероятность, что уровень профессионализма женщин ниже, их таланты менее востребованы современным рынком. И хочется надеяться, что в определенной степени на данную статистику повлияли правительственные меры по стимулированию рождаемости, некоторое количество молодых женщин сфокусировано на семье и заботе о маленьких детях», — добавила эксперт.

Стоит упомянуть, что, по всё тем же данным Росстата, уровень безработицы в стране составляет всего 4,8 % от численности рабочей силы. По критериям международной организации труда, это те россияне, которые не имели работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. И среди женщин этот показатель был меньше, чем среди мужчин, — 4,7% против 4,9%.

Потенция конкуренции

Действительно ли женщины работают меньше мужчин? Стоит ли по количеству судить о качестве? Что представляет из себя трудоустроенная половина прекрасной половины? Ответ на эти и многие другие вопросы попытались дать авторы образовательного проекта компании Dream Industries «Theory & Practice» («T&P»). Понятно, что без статистических данных не обошлось и в этом случае.

Оказалось, что миф о том, что женщины больше учатся и чаще оканчивают университеты, но при этом зарабатывают меньше и реже добиваются высоких должностей, вовсе и не миф, а, увы, реальность. Так, высшее образование имеют 37% россиянок. Среди мужчин эта цифра меньше — 29%. В университетах большинство профессорско-преподавательского коллектива также составляют женщины (57%), но руководящие посты, как правило, по-прежнему остаются за мужчинами.

Правда, женщины преобладают в среднем образовании. Кроме этого, они почти полностью вытеснили мужчин в финансовой и страховой деятельности в неформальном секторе (100%), в здравоохранении и социальных услугах (79%), гостиницах и общепите (73%). Но даже в этих сферах их зарплаты на 11-25% ниже мужских.

Наибольшая доля женщин, как выяснилось, среди специалистов, занятых подготовкой документации, и обслуживающего персонала (84% от общего числа всех работников, включая мужчин). Меньше всего — среди руководителей (41%). И снова зарплаты женщин по большей части ниже мужских. Например, женщины-руководители и работницы сферы обслуживания получают на 32% меньше мужчин на аналогичных должностях.

При всех этих подсчётах обнаружились и некоторые из тех женщин, что в списках трудоустроенных не значатся. «Потеряшки» на самом деле никуда и не терялись, а занимались тем, что «помогали на семейном предприятии» (речь о неформальном секторе, где нет ни фиксированной оплаты труда, ни социальных гарантий).

Чем сердце успокоится

При всём при этом на общемировом фоне Россия в сфере гендерной политики выглядит весьма неплохо. По данным аудиторской компании Grant Thornton, РФ лидируем по количеству женщин на руководящих постах. И входим в пятерку стран с наибольшей долей женщин среди владельцев бизнеса, занимая почётное второе место после Ганы (третьей в этом ТОПе стала Уганда, четвёртой — Новая Зеландия, пятой — Австралия).

Однако, несмотря на хорошие показатели среди женщин-руководительниц и предпринимательниц, Россия пока не входит в число стран, достигших гендерного равенства в сфере экономики. По расчетам Всемирного банка, таких результатов пока добились только Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 545 от 13 сентября 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 97 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:08

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Сентябрь 2019 (52)
Август 2019 (88)
Июль 2019 (89)
Июнь 2019 (84)
Май 2019 (68)
Апрель 2019 (87)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru