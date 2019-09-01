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119 дней отдыха

Министерство труда и соцзащиты Крыма опубликовало производственный календарь на 2020 год. По данным пресс-службы министерства, крымчане будут отдыхать 119 дней. «Нерабочими праздничными днями в Республике Крым являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы, 7 января – Рождество Христово, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией, 1 мая – Праздник весны и труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства», – говорится в сообщении. При пятидневной рабочей неделе количество рабочих дней в году составит 247, а выходных – 119. В Крыму также традиционно выходными днями являются религиозные праздники: Пасха, Троица, Ураза-байрам и Курбан-байрам. По ним издаётся отдельный указ главы Крыма. В этом году последние длинные выходные пройдут со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 546 от 20 сентября 2019 года

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Просмотров: 137 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:12

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