«Все пойдут «в поля»

Крымский парламент новой каденции начал свою работу

В начале недели открылось первое заседание Государственного Совета Крыма второго созыва, состав которого был определён на прошедших выборах. Собрание, как водится, проходило в торжественной обстановке. Дополнительной праздничности ему придала церемония получения народными избранниками заветных удостоверений и депутатских значков. Увы, главного решения, которое должен одним из первых принять новый парламент — о том, кто станет главой республики на ближайшие пять лет, — Госсовет пока не принял. Также неизбранным остался спикер. Эти судьбоносные решения будут приняты на сегодняшнем заседании.

Новый состав

По итогам выборов в высший законодательный орган Крыма второго созыва по республиканскому списку вошли представители трёх партий: «Единая Россия» получила 35 мест в парламенте, Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) — 10 и Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) — 5. Ещё 25 депутатов избраны по одномандатным избирательным округам от Крымского регионального отделения «Единой России».

Михаил Малышев, председатель Избирательной комиссии РК:

«В общей сложности в Государственный Совет Республики Крым избрано 75 депутатов. 16 сентября на основании заявлений зарегистрированных кандидатов в депутаты Госсовета Владимира Жириновского, Павла Шперова и Сергея Аксёнова постановлением комиссии были переданы мандаты депутатов следующим в порядке очерёдности зарегистрированным кандидатам».

Если говорить о новом составе крымского парламента в общих чертах, то можно выделить следующее. Во-первых, высший законодательный орган республики по-прежнему больше мужской, хотя в сравнении с прошлой пятилеткой женщин в его рядах стало немного больше: в этой каденции избрано 60 представителей сильного пола (было 62) и 15 представительниц прекрасного пола (было 13). Во-вторых, говоря о возрастном составе, нужно отметить, что самому старшему из нынешних парламентариев 72 года, а самой молодой — 23. И, наконец, в-третьих, из парламента первого созыва в новый переместился 41 депутат (38 единороссов и 3 либеральных демократа).

От весны к мечте

Итак, по итогам работы первого заседания Госсовета второго созыва не было принято каких-то важных решений, однако в общих чертах наметился курс работы новоизбранных парламентариев. В частности, прозвучало заявление о том, что в ближайшие пять лет депутаты утроят количество выездов в регионы.

Владимир Константинов, председатель Государственного Совета РК первого созыва:

«Мы сформировали программу развития республики на следующие пять лет, она называется „От Крымской весны к Крымской мечте“. Мы должны завершить модернизацию Крыма, которая была начата в 2014 году. В следующую каденцию мы будем работать над качеством законопроектов, взаимодействовать с правительством республики, с органами исполнительной власти и местными советами. А также займёмся решением конкретных проблем, которые касаются каждого крымчанина. Работа депутатов будет отличаться тем, что все пойдут „в поля“. Это принципиальное отличие этого созыва от предыдущего. Главное — это общение с избирателями и выезды в регионы. Действия депутатов будут утроены, чтобы убрать все „пробуксовки“ предыдущих пяти лет».

Как уже было сказано, на момент подписания номера в печать депутаты не успели определиться с тем, кто из них возглавит парламент второго созыва. Однако наиболее вероятной кандидатурой, конечно, является Владимир Константинов.

Глава Крыма также будет выбран только сегодня, когда номер уже выйдет в печать. Но что интересно, власти, вероятнее всего, скоро откажутся от дальнейшего совмещения должностей главы республики и премьер-министра правительства.

Владимир Константинов:

«Это решение сейчас созревает, юристы Совета министров активно над ним работают, закон это позволяет. Многие регионы Российской Федерации имеют такую конструкцию, она показала себя, свою эффективность, когда глава республики может заниматься более стратегическими вещами. Сам я, скажу откровенно, сторонник этой идеи, потому что Крым — особый регион, он очень политизирован. Мы находимся на передовой политической борьбы, нужно выстраивать взаимоотношения на международной арене, с федеральными органами власти. В Крыму реализуется колоссальное количество программ, координация этой работы требует колоссальных усилий. И параллельно нужно заниматься и администрациями, и городами — это всё не так просто реализовать. Но окончательное решение будет принято в ближайшее время».

Крым — Таврида?

Кстати о «передовой политической борьбы». В крымском парламенте нового созыва может быть создан специальный комитет по вопросам народной дипломатии. Об этом сообщил Владимир Константинов. По его словам, народным избранникам пора начинать серьёзную работу по налаживанию международных связей. Опыт предыдущих пяти лет показал, что отношение мирового сообщества к Крыму хоть и меняется, однако «перелом ещё не произошёл». При этом парламентарий отметил, что в ходе переговоров на высоком международном уровне «крымский вопрос» сегодня практически не поднимается, поскольку «все уже понимают, что Крым — это Россия».

Безусловно, по завершении заседания парламента Владимиру Константинову не удалось избежать вопроса со стороны журналистов о появлении второго официального названия Крыма — Таврида (так полуостров назывался во времена Российской империи). Как вы помните, с таким предложением на днях выступил депутат фракции ЛДПР Михаил Дегтярёв. По мнению парламентария, возвращение старого названия восстановит связь между разными периодами истории Крыма. Какой бы сюрреалистичной и несвоевременной ни была эта идея, она, как ни странно, нашла поддержку среди первых лиц республики. В частности, вице-премьер правительства Георгий Мурадов высказался в поддержку инициативы о добавлении к официальному названию Крыма дополнения с историческим налётом: «Республика Крым — Таврида».

Однако Владимир Константинов заявил, что не допустит появления второго официального названия Крыма до тех пор, пока будет спикером.

Владимир Константинов:

«Я категорический противник вот этих идей. У нас в Крыму есть чем заниматься, у нас колоссальный объём задач и проблем. Мы вот эти слова — „Республика Крым“ — выстрадали, они нам не просто дались, все крымчане за них боролись долгие, долгие годы. Для нас эти слова значат очень многое, прошли через сердце каждого. А второе: Крым после Крымской весны знает весь мир. А завтра спросите — Таврида — и мы будем все рассказывать, что когда-то это было Крымом. Зачем? Консерватизм в хорошем смысле — это ментальность крымчан. Это наша традиция».