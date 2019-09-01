Севастопольские рокировки

Депутаты города-героя избрали нового председателя ЗС, его заместителей, сенатора и представителей комитетов

В Севастополе состоялось первое пленарное заседание I сессии II созыва. Перед началом сессии депутаты ЗС приняли присягу и поклялись честно и добросовестно исполнять возложенные на них обязанности, а также служить процветанию Севастополя и благополучию его жителей.

Анонс подтвердился

Из 24 вновь избранных депутатов шесть прошли в парламент во второй раз. Напомним, что большинство мест получили члены «Единой России». 8 — по партийному списку, 7 — по одномандатным округам. По 3 мандата — у ЛДПР и КПРФ, по одному — у «Справедливой России» и Партии пенсионеров.

Помимо депутатов, в прошедшем заседании также приняли участие врио губернатора города Михаил Развожаев, депутаты Государственной Думы Дмитрий Белик и Дмитрий Саблин, представители прокуратуры города, представители Полпредства Президента в ЮФО, контрольно-счётной палаты, уполномоченные по правам ребёнка, человека и по защите прав предпринимателей в городе Севастополе, представители городских и федеральных органов власти.

На первом заседании Законодательного собрания нового созыва, в соответствии с регламентом, путем тайного голосования депутаты избрали председателя. Им, как и было анонсировано на прошлой неделе, стал депутат, избранный по мажоритарному округу № 4, член партии «Единая Россия», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Севастополе Владимир Немцев. Он был единственным кандидатом, выдвинутым депутатами на данный пост. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. Его заместителями были избраны Василий Пархоменко и Татьяна Лобач.

Кроме того, депутаты также утвердили руководителей постоянных комитетов и комиссий. Их кандидатуры предложила вице-спикер Татьяна Лобач. Альтернативных предложений не поступило. Таким образом, постоянный комитет по законодательству и государственному строительству возглавил Сергей Колбин; комитет по городскому хозяйству — Вячеслав Камзолов; комитет по здравоохранению и социальной политике — Татьяна Щербакова; комитет по образованию, науке, культуре и спорту — Елена Глотова; комитет по экономике — Сергей Дубовик; комитет по градостроительству и земельным вопросам — Вячеслав Горелов; постоянную комиссию по бюджету — Сергей Лисейцев.

Третий вице-спикер и новый сенатор

Первый вопрос, который был рассмотрен депутатами на минувшей сессии, касался внесения изменений в часть 1 статьи 18 Устава города Севастополя в части избрания в парламент третьего вице-спикера. По мнению спикера ЗС Владимира Немцева, это прежде всего связано с многопартийностью нового состава ЗС.

Владимир Немцев:

«Вы знаете, законодательное собрание у нас многопартийное, зашли пять политических сил, поэтому целесообразно для политического паритета, для более полного участия политических сил в работе парламента, более справедливого, принять вот такое решение».

Спикер отметил, что избрание трёх заместителей председателя Законодательного собрания Севастополя позволит улучшить организацию деятельности парламента, создав возможность оптимального распределения функциональных обязанностей при осуществлении руководства Законодательным собранием.

Владимир Немцев:

«Избрание трех заместителей председателя Законодательного собрания города Севастополя позволит обеспечить принцип наиболее полного участия политических партий в работе Законодательного собрания. Внесение данного изменения в Устав не повлечет возникновения новых расходных обязательств бюджета города, поскольку вновь предусматриваемая должность не входит в перечень государственных должностей».

Еще один вопрос, который подняли депутаты, касался избрания ими члена Совета Федерации Федерального Собрания. Спикер и депутат ЗС Татьяна Лобач рассказала собравшимся, что 11 сентября состоялась конференция политической партии «Единая Россия», на которой представители партии рекомендовали своим депутатам поддержать на должность члена Совета Федерации Екатерину Алтабаеву.

Екатерина Алтабаева:

«Очень серьезная ответственность, если меня поддержат мои коллеги-депутаты, ляжет на мои плечи. Я осознаю, что это очень большая работа. Надеюсь, что если мне такое доверие будет оказано, то это будет работа, которую я буду делать, прежде всего, в интересах нашего города. Очень важно, чтобы у нас была единая команда в Севастополе, и сенаторы от Севастополя — это часть этой единой команды. Здесь очень важна коммуникация и с депутатами, и с руководителем исполнительной власти города-героя».

Обращаясь к своим избирателям по второму мажоритарному округу, Екатерина Алтабаева отметила, что, даже несмотря на возможный новый пост, она не снимает с себя ответственности и продолжит работу на округе. В результате депутаты единогласно одобрили ее кандидатуру. Напомним, что ранее должность сенатора от Севастополя занимала Ольга Тимофеева.

Последний же вопрос, рассмотренный депутатами на минувшей сессии, касался досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного собрания Севастополя Евгения Зубарева. Вице-спикер парламента Татьяна Лобач сообщила, что 14 сентября поступило заявление от избранного депутата Евгения Зубарева о сложении полномочий. Депутаты поддержали проект постановления.