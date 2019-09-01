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СоциумПроблема

Хитрые и опасные

Почему волки снова нападают на людей в Крыму?

 

На прошлой неделе в Крыму впервые за много лет был зафиксирован случай нападения волка на человека. Точнее, сразу на трёх. Дело было недалеко от трассы Симферополь — Ялта, в районе сёл Привольное и Перевальное. Как рассказывают очевидцы, сначала хищник забрёл на местное подворье и начал давить собак. Хозяйка вышла, чтобы его отогнать, и была искусана. Затем волк направился вверх по реке Ангара и вышел на двух водителей-дальнобойщиков, которые отдыхали на стоянке. Несмотря на мощное телосложение мужчин (один из них, защищаясь, буквально душил волка), они серьёзно пострадали.

 

Нет повода для паники

По данным МЧС, всех пострадавших своевременно госпитализировали — они были доставлены в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу и Симферопольскую больницу скорой медицинской помощи № 6.

Владимир Капитонов, руководитель департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Министерства экологии и природных ресурсов РК:

«Нам пришёл результат ветеринарной экспертизы: она показала, что волк был болен бешенством. После нападения на людей он был застрелен. Волк ведёт ночной образ жизни, нападение же произошло днём, буквально возле трассы Симферополь — Алушта — Ялта, в районе села Перевальное. Это косвенно объясняется тем, что хищник был болен. Этот случай является крайне редким и исключительным: ранее нападение на людей было зафиксировано ещё в начале 2000-х годов на ферме».

Жители Перевального до сих пор с ужасом вспоминают бойню, устроенную волком в одном из местных дворов. Помимо хозяйки дома, пострадали также несколько собак. Нападение хищника длилось буквально несколько минут, но этого времени зверю хватило, чтобы перепугать всю округу. Власти уверяют: после случившегося ситуация с волчьими атаками в Крыму будет взята под контроль. В МЧС и Минэкологии убеждены, что повода для паники нет, однако напоминают, что осторожность в лесу лишней не будет.

Момент упущен

По подсчётам егерей, сейчас в Крыму обитает около 300 волков. Правда, цифра эта довольно приблизительная, поскольку хищник ведёт скрытный образ жизни и учёту поддаётся сложно. Как бы то ни было, в России по некоторым видам диких животных есть строгие нормативы численности, установленные Министерством природы РФ. По волку этот показатель составляет 0,05 особи на тысячу гектаров охотничьих угодий — максимум. На полуострове сейчас примерно 2,3 миллиона гектаров угодий, а значит, предельная численность волков должна быть не больше сотни. В связи с этим в нынешнем году планируется отстрелить около 100-120 волков, 90% — в степной части полуострова, где, по мнению специалистов Минэкологии, они в основном обитают.

Александр Стрюков, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии КФУ им. В.И. Вернадского:

«Проблема в том, что благоприятный момент для сокращения численности волков, мигрировавших в Крым с Украины, давно упущен. Хищник успел не просто расплодиться, а проникнуть со степных территорий на горно-лесные участки. Здесь истребить его уже невозможно. В горах хищникам очень удобно прятаться, и кормовая база в лесах вполне достаточная. Теперь от борьбы с ними будет мало толку».

Численность волков в Крыму, по мнению зоологов, продолжает расти, и это значит, что для жителей полуострова увеличивается и вероятность рано или поздно пересечься с хищником. Кроме того, происходит концентрация особей вокруг тех мест, где животным удобней и проще чем-нибудь поживиться. В том числе вблизи жилищ человека. Тем более что в последнее время фермеры не всегда утруждают себя утилизацией отходов животноводства, предпочитая выбрасывать останки скота в окрестных лесополосах. Естественно, падаль тут же собирает вокруг себя хищников.

Этическая дилемма

В то же время крымские зоозащитники убеждены, что здоровый волк не стремится пересекаться с человеком, ведёт себя очень осторожно и уж точно не станет бросаться, если только его не загнать в угол. По мнению активистов, снятие властями ограничения на допустимый отстрел волков охотниками-любителями (когда хищников можно убивать в неограниченных количествах) — не что иное, как потакание правительством нездоровому желанию некоторых граждан погонять по лесу зверей и пострелять в них всласть.

Александр Стрюков:

«По поводу зоозащитников могу сказать одно: они горят своими убеждениями ровно до тех пор, пока беда не коснулась лично их или их близких. Безусловно, волк — животное очень осторожное, обладает хорошим чутьём, старается избегать встречи с человеком. Но он, наряду с лисицей, является одним из главных распространителей бешенства. Как только инфекция завладевает организмом животного, она полностью меняет его поведение. Волк становится неадекватным, забывает о всякой осторожности и может запросто напасть на человека без видимой причины».

Конечно, волки традиционно рассматриваются как санитары леса: они убивают ослабленных животных и едят падаль. Их роль в экосистеме состоит в том, чтобы регулировать численность других диких животных. Но для Крыма, считают экологи, всё это не актуально. Тем более что из-за чрезмерно возросшей численности хищников они стали есть не только слабых и больных представителей фауны, но и вполне здоровых и сильных зверей. А в крымских лесах живности и так не много. Экосистема полуострова, говорят учёные, может спокойно обходиться без волка. Собственно, при Советском Союзе так и было.

Помимо угрозы для скудной крымской фауны, волки несут Крыму и другие беды. Прежде всего, ущерб для сельского хозяйства. Для небольшого подворья потеря даже одной овцы или козы составляет ощутимую брешь в бюджете, а если стадо после нападения хищников сокращается вдвое, финансового краха фермеру не избежать. Ещё страшнее потеря коровы или бычка.

Елена Юманова
Фото Архив КТ, rts.ch
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 546 от 20 сентября 2019 года

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Просмотров: 147 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 10:03

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