Фальшивые обязательства

Музыкальную школу в Старом Крыму начали ремонтировать и бросили

Многострадальная музыкальная школа в Старом Крыму продолжает испытывать проблемы с ремонтом. Одно из зданий, недавно трещавшее по швам, привели в относительный порядок. А вот второе помещение теперь напоминает руины: подрядчик, который заключил контракт на капремонт, пропал... Разбирались в этой проблеме наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Энтузиазм быстро иссяк

В маленьком здании под одной крышей сейчас находится 90 учеников Старокрымской музыкальной школы. В соседнем же, которое теперь ограждено высоким забором, на данный момент какой-то бессрочный ремонт.

История вопроса такова. Некоторое время назад подрядная организация из Свердловской области выиграла тендер на проведение здесь капремонта. Поначалу фирма проявляла энтузиазм, посещала проверочные комиссии стройнадзора и минкульта, беседовала с руководством, а затем... исчезла. Теперь школьный дворик больше всего похож на место работы археологов.

Михаил Красильников, председатель Общественного совета Старого Крыма:

«Будем обращаться в компетентные органы для того, чтобы разыскали подрядчика, наказали его. И если он не в состоянии выполнить свои обязательства, то пускай придет другой заказчик и выполнит эти работы качественно и в срок».

Директор музыкальной школы Нелли Глебова пока не теряет надежду на ответственность партнеров. Однако в последней, еще летней беседе начальник компании объяснил свое бездействие просто — нет денег. А срок окончания капремонта, согласно документу, ноябрь этого года.

Нелли Глебова, директор музыкальной школы:

«Они делали в Свердловской области много объектов, но им, видите ли, не заплатили, и теперь у них нет средств, чтобы делать нам ремонт. Они не купили ничего из стройматериалов, инструменты покупал за свои средства субподрядчик, который делал частичный демонтаж, как он сам мне сказал».

Как собака на сене

Есть у этой проблемы и другая сторона. Дело в том, что подрядчик, бросивший, по сути, объект, не дает и другим закончить эти работы. Контракт расторжен заказчиком работ в одностороннем порядке, но без второй подписи — подписи фирмы-подрядчика, оказавшейся недоборосовестным исполнителем, — передать объект кому-то другому нереально. При этом альтернатива уже найдена, причем фирма располагается не так далеко, в Севастополе.

Максим Нехай, индивидуальный предприниматель:

«Да, процедуру расчетов по ФЗ они должны полностью пройти. То есть заказчик должен попасть в список недобросовестных поставщиков. Потом нужно какое-то время на обжалование этого решения, и только после этого они могут дать мне контракт на подпись. Я его подписываю, и начинаем работать».

В школе занимается много талантливых детей, которых такой поворот поставил в крайне неудобное положение.

Ольга Евдокимова, ученица музыкальной школы:

«Места мало, никому не хватает. Хотелось бы, чтобы сделали зал и мы могли бы там играть».

Кстати, музыкальная школа в Старом Крыму — объект ФЦП. На ее ремонт из бюджета страны выделено почти 8 млн рублей, поэтому проблема на особом контроле в Министерстве культуры. Позиция же руководства принципиальна: работы должны быть завершены как можно быстрее.

Анна Килеса, начальник управления реализации целевых программ государственных закупок Минкультуры РК:

«У нас есть сроки реализации. В этом году ремонт должен быть выполнен. Мы понимаем, что здесь уже идут отставания, поэтому, возможно, часть работ перенесется на 2020 год. Но деньги выделены в этом году, и задача стоит привести объект в удовлетворительное состояние».

К счастью, согласно подписанному контракту, подрядчик должен был получить деньги за работу постфактум. Но для учеников и педагогов это утешение сомнительное.