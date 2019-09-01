Цена ошибки

Что делать, если вы пострадали по вине врачей?

Неправильный диагноз, неадекватное лечение, врачебные ошибки, откровенная халатность — новостные ленты пестрят рассказами о вопиющих и шокирующих случаях, которые происходят по всему полуострову. Однако, несмотря на общественный резонанс и меры, принимаемые властями, подобные инциденты продолжают случаться. «Крымский ТелеграфЪ» решил выяснить, есть ли у пациентов возможность защитить, в случае необходимости, свои права и отстоять безопасность, обращаясь в медицинское учреждение.

Контроль на уровне

Как оказалось, в России вообще и в Крыму в частности существует многоуровневый контроль безопасности оказания медицинской помощи. Первый уровень — внутренний, который происходит непосредственно в стенах организаций. Второй — ведомственный, со стороны Минздрава. Третий — государственный, его осуществляет Росздравнадзор. Плюс к этому есть ещё экспертный контроль — со стороны Фонда обязательного медицинского страхования. Но, к сожалению, даже эта сложная и многоплановая система не гарантирует безопасности пациентов.

Василий Климов, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по РК и Севастополю:

«Оказание медицинской помощи на всех её этапах сопровождается определённым риском для пациента. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый человек, попадающий в стационар, получает негативный опыт при оказании ему медицинской помощи. Статистика говорит о том, что риск гибели в авиакатастрофе составляет один случай к трём миллионам, а риск получения некачественной медицинской помощи — один на 329 случаев. Как видите, эта проблема во всём мире чрезвычайно актуальна».

Главной причиной постановки неправильного диагноза, назначения неадекватных препаратов или неэффективного лечения является, как правило, невнимательное отношение врачей к пациентам. Это, в свою очередь, эксперты объясняют двумя основными факторами. Первый — современные требования законодательства вынуждают докторов большую часть времени уделять не больным, а «бумажной работе»: заполнению документов, бланков и тому подобной бюрократической рутине. Причём с появлением в Крыму системы ОМС, говорят врачи, документальная нагрузка стала ещё больше. Но уйти от этого, увы, нет никакой возможности.

Ольга Растригина, врио директора Территориального Фонда обязательного медицинского страхования РК:

«Документы заполняются не для нашего Фонда, а для того, чтобы впоследствии Министерство здравоохранения, Росздравнадзор и страховые организации смогли провести оценку качества медицинской помощи. В Фонде ОМС есть регистр экспертов, которые проводят такую экспертизу по обращениям граждан. Именно для этого им и нужна медицинская документация. Любой наш врач-эксперт компетентен — он обязательно имеет десять лет специализации по исследуемому профилю и проходит предварительное обучение».

Более того, эксперты Фонда не состоят в штате какой-либо медорганизации, входящей в систему ОМС, так что есть основания рассчитывать на их непредвзятость при проведении проверки и вынесении вердикта. А в случае, если рассматривается спорная ситуация, в качестве третейских судей привлекаются специалисты с материка.

Таким образом, бумажная рутина одновременно является и бедой для пациентов, поскольку отвлекает от них внимание врачей, и в то же время спасением. В случае, если у вас есть претензии к конкретному медработнику или к больнице в целом, следует подать жалобу в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования, а там, в свою очередь, инициируют проверку правомерности и адекватности действий медицинских работников. В случае, если окажется, что помощь действительно не была оказана должным образом, организации придётся заплатить штраф.

Это жизнь

Вторая причина невнимательного отношения докторов заключается в их чрезмерной загруженности. Врачи тоже устают, выматываются, выгорают профессионально. Как следствие — допускают ошибки, некоторую небрежность или даже откровенную халатность. Чрезмерная нагрузка на медработников связана с их тотальным дефицитом в регионе. По крайней мере, в сфере бесплатной медицины. Только представьте, сейчас в Крыму не хватает около 600 врачей и почти 1500 медработников среднего звена.

Однако проблему дефицита кадров в Крыму планируется решить уже в ближайшем будущем: если верить обещаниям властей, в течение следующих пяти лет. Для привлечения медиков реализуется ряд национальных проектов, среди которых уже известная многим программа «Земский доктор», а также компенсационные выплаты медикам за аренду жилья, как в сельской местности, так и в городах.

Антон Лясковский, заместитель министра здравоохранения РК:

«К нам поступает огромное количество обращений граждан. Наверное, это связано с тем, что в последнее время медицина стала достаточно открытой для всех. В год мы рассматриваем около пяти-шести тысяч обращений по различным поводам. Естественно, не по каждому проводится проверка на ведомственном уровне, поскольку невозможно всё охватить и не всегда это обосновано. Нарушения в работе врачей выявляются довольно часто, но это жизнь: врачи могут совершать ошибки. Главное — вовремя предотвращать эти нарушения, вовремя на них реагировать и принимать соответствующие меры, чтобы они не возникали в дальнейшем».

Навязывание вне закона

Одно дело, если врач назначает неуместное лечение по недосмотру, но что делать, если он умышленно навязывает пациенту дорогостоящие препараты и импортные медицинские изделия, несмотря на наличие более дешёвых аналогов? У пациента и в этом случае есть возможность отстоять свои интересы.

В России существуют определённые ограничения для медработников в части рекламы тех или иных препаратов или медицинских изделий, ведь фактически речь идёт о навязывании, а оно категорически запрещено. Кроме того, врачи обязаны сообщать пациенту обо всех возможных побочных действиях лекарства и о его неэффективности. Все эти вопросы контролирует и отслеживает Росздравнадзор при проведении проверок. Инициировать их могут и сами пациенты, обратившись с жалобой в контролирующее ведомство.

Василий Климов:

«На отечественные препараты наценка меньше, а их стоимость контролируется государством. Поэтому по действующим приказам российского Минздрава даже провизор или фармацевт, работающие в аптеке, обязаны при консультировании покупателя предлагать все препараты одного действия — от самого дешёвого до самого дорогого, чтобы пациент имел возможность сделать взвешенный выбор. Мы ждём обращений от граждан по поводу ситуаций, когда врач или работник аптеки навязывают дорогостоящие препараты, и готовы разбираться по каждой из таких ситуаций. Единственная просьба к гражданам: сохраняйте документы, подтверждающие факт покупки лекарства, которое, по вашему мнению, неэффективное или некачественное».