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СоциумПроблема

Жажда власти, или Зачем обманывают избирателей

Игорь Чичкин

«Крымский ТелеграфЪ» неоднократно уже рассказывал о непростой ситуации, сложившейся в поселке Гвардейское Симферопольского района. Люди постоянно жалуются на местную власть. В частности, массу нареканий вызывает деятельность председателя сельского совета Игоря Чичкина, бывшего главы администрации этого же поселка. А теперь стало известно, что избирателей там, по всей видимости, сознательно вводили в заблуждение накануне недавних выборов. В том смысле, что скрывали от них весьма важную информацию...

Долгая, некрасивая история

Если кратко — история эта совершенно не красит власть Гвардейского. Но примечательных деталей в ней так много, что стоит рассказать о ней поподробнее. Итак. Как стало известно «КТ», на основании имеющихся у редакции соответствующих документов, еще в прошлом году, по результатам проведенной проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции муниципальными служащими было установлено: при предоставлении сведений о своих доходах, расходах и имуществе за 2017 год глава местной администрации Игорь Чичкин не указал имеющиеся у него в собственности нежилые здания, а также земельный участок, находящийся в собственности его супруги. Таким образом было выявлено нарушение закона «О противодействии коррупции», и это стало основанием для досрочного прекращения полномочий Чичкина. То есть, говоря проще, появился явный повод для его немедленной отставки. Далее, в связи с выявленными фактами прокуратурой Симферопольского района на имя главы республики была направлена информация об инициировании проверки по указанным фактам и принятии соответствующих мер. Проверку провели (кстати, в ходе проверки Комитетом по противодействию коррупции РК было установлено, что Чичкиным предоставлены недостоверные сведения не только за 2017 год, но и за 2015 и 2016), и после неё Глава республики Сергей Аксенов обратился в Гвардейский сельсовет с заявлением о досрочном прекращении полномочий его председателя. Однако сельский совет принял решение — полномочия Игоря Чичкина не прекращать, а вместо этого применить взыскание в виде выговора. Ирония заключалась в том, что решение это принимал... сам Чичкин, являясь также и председателем сельсовета Гвардейского. Сам себя пожурил и сам за себя похлопотал!

Но затем, так как решение о досрочном прекращении полномочий председателя сельсовета принято так и не было, прокурор Симферопольского района обратился с иском в суд. Судебное разбирательство выявило и очередные уловки, и нарушения, на которые пошел Игорь Чичкин, как следует из документов, имеющихся в распоряжении «КТ». Например, то, что вышеуказанное решение сельсовета «было подписано Чичкиным И. В., который согласно протоколу заседания был на нем председательствующим и принимал участие в голосовании при разрешении вопроса о прекращении своих полномочий, что является нарушением ст. 74.1 Федерального закона N 131-ФЗ. Согласно п. 10 ст. 74.1 Федерального закона N 131-ФЗ, в случае, если в соответствии с уставом муниципального образования глава муниципального образования входит в состав представительного органа муниципального образования и исполняет полномочия его председателя, решение об удалении главы муниципального образования в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании представительного органа муниципального образования». То есть, как решили судьи, «решение 69 заседания 1-го созыва Гвардейского сельского совета Симферопольского района Республики Крым от 16 ноября 2018 года № 257» было по сути подписано неуполномоченным лицом.

Также интересен и разбор приведенного представителем Чичкина довода относительно того, почему в ответ на заявление главы республики, где было однозначно сказано «досрочно прекратить полномочия главы администрации», обошлись лишь выговором ему. Довод основывался на письме Минтруда России «О критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения», которым предусмотрено, что за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции возможно применить дисциплинарное взыскание в виде выговора. Да, действительно такое возможно, но есть, как говорится, нюансы. И нюансы эти суд учел и... отклонил довод. Во-первых, указанное письмо носит рекомендательный характер, а во-вторых, по смыслу этих рекомендаций проступок служащего не образует коррупционного проступка только при условии, что он самостоятельно обнаружил в представленных им справках не отраженные или не полностью отраженные сведения. А уточненные и достоверные сведения о доходах и расходах представлены так и не были.

В общем, иск прокурора Симферопольского района в марте нынешнего года был удовлетворен, но лишь частично, и прокурор подал апелляцию. Подал апелляционную жалобу и представитель ответчика (Игоря Чичкина). И уже в августе этого года, буквально накануне выборов, Верховный суд РК определил: «принять меры к устранению нарушений требований федерального законодательства о противодействии коррупции путем принятия решения о досрочном прекращении полномочий председателя Гвардейского сельского совета Симферопольского района — главы администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Чичкина Игоря Вячеславовича». Казалось бы — финал истории. Отстранить от должности и точка. Но не тут-то было...

Кто же возглавит сельский совет посёлка Гвардейское?

Очень спорная кандидатура

Дело в том, что решение суда пришлось на очень неудобное для этого время — предвыборную гонку. Неудобное в том смысле, что властям Гвардейского нужно было обнародовать информацию, которая, конечно, не добавила бы им голосов избирателей. Ну кто стал бы голосовать за человека, которого только что обвинили в коррупции, отстранили из-за этого от должности, да еще и по заявлению главы республики?.. Поэтому информацию скрыли «до более удобного времени», фактически обманув тем самым избирателей. А Чичкин на местных выборах таки прошел в депутаты... Правда, в списках «Единой России» его не оказалось — пошел самовыдвиженцем, написав заявление о выходе из партии.

И теперь, как стало известно «КТ», на днях прошел политсовет партии, где обсуждался в том числе и Игорь Чичкин, как кандидат на должность главы Гвардейского поселкового совета. Но его кандидатуру не утвердили. И будет весьма интересно наблюдать, чем же это всё закончится, учитывая рассказанную нами историю. Также, как стало известно нашей редакции, 20 сентября Игорь Чичкин может попытаться провести сессию и утвердить себя на должность без рекомендации партии. Пойти, так сказать, ва-банк. Тем более, что ряд депутатов, по нашей информации, напрямую зависит от Чичкина. У кого-то сын в сельсовете, у кого-то жена там работает, кто-то вообще является его подчиненным.

...А еще люди в Гвардейском жалуются, что «непонятно, во сколько у властей рабочий день даже начинается». «То с 9-ти, то с 10-ти утра, как кому там понравится», — рассказывают одни жители. Другие добавляют: «Наши чиновники каждый день начинают с того, что инспектируют торговые точки — что куда завезли и что нужно завезти еще», — таким образом, считают граждане, местная власть в открытую демонстрирует свои истинные интересы в этом поселке.

Валерий АНДРЕЕВ
Фото Архив КТ, mapio.net
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 546 от 20 сентября 2019 года

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Просмотров: 191 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 07:52

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