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СоциумПроблема

«Задача – споить народ, и это страшно!»

В Севастополе прошел VIII Крымский форум анонимных алкоголиков

Первая трехдневная встреча участников АА (анонимных алкоголиков) состоялась в Севастополе в 2012 году, затем встречи проводились в Феодосии, в Ялте и в других крымских городах. Теперь же участники вновь вернулись в Севастополь. В прошедшей трехдневной встрече приняло участие более 200 человек со всего мира. Члены АА прибыли в город-герой из Финляндии, США, Израиля, Латвии, Белоруссии, Украины. В ходе форума проводились большие собрания и семинары, на которых участники сообщества делились собственным опытом и пытались донести до еще зависимых людей информацию о 12-шаговой программе.

В Крыму 13 групп

Напомним, что Общество Анонимных Алкоголиков образовалось в США в 1935 году. По своей сути организация представляет собой содружество, объединяющее людей, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, чтобы решить свою общую проблему и помочь другим избавиться от зависимости от алкоголя. Единственным условием для членства в АА является желание бросить пить и оставаться трезвым. При этом организация не взимает ни вступительных, ни членских взносов, а содержится на собственные добровольные пожертвования. На сегодняшний день в мире живет более 3 млн членов данной организации, в России же их насчитываются десятки тысяч.

В ходе форума состоялась встреча представителей московского фонда «Единство» поддержки анонимных алкоголиков с психологами, сотрудниками полиции, представителями соцзащиты и духовенства города. Главный вопрос, который был поднят, касался взаимодействия и сотрудничества между фондом, участниками АА, властями города и церковью в борьбе с проблемой алкоголизма, как в Крыму, так и в стране в целом.

Борис Иванов, председатель фонда «Единство»:

«На сегодняшний день в нашей стране насчитывается более 650 групп анонимных алкоголиков, которые обслуживает наш фонд, и с каждым годом наше движение развивается. В России АА существуют уже 32 года, в Севастополе же группа создалась 14 лет назад. Она существует до сих пор и проходит регулярно в Покровском соборе. Всего же в Крыму сейчас работает 13 групп АА, пять из которых проходят в Севастополе, а также в Евпатории, Симферополе, Феодосии, Алуште и в Джанкое».

«Механизм тяги»

Регулярное посещение собраний, по мнению участников АА, должно помогать зависимым людям оставаться трезвыми. Общаясь на собраниях, участники делятся своим опытом, рассказывают о том, кем они были, что с ними произошло и как им живётся в настоящее время. Но, по мнению представителей соцзащиты, вовсе не собрания, а помощь семьи должна в первую очередь помогать людям бороться с зависимостью.

Марина Песчанская, уполномоченный по правам ребенка в Севастополе:

«Бросить пить во имя семьи — это тоже очень правильный мотив. Я особо не знаю программу 12 шагов, но для меня очень мощной причиной и мотивом является семья, храм, вера, то, что держит человека крепко на земле. Как я понимаю, АА — это общество, где люди смогли раскрыть свою проблему».

Отвечая на вопрос спикера, Елена, участница программы АА, рассказала, что для алкоголиков семья часто не является главной причиной в борьбе с алкогольной зависимостью.

Елена:

«У меня большая семья, и я ей очень дорожу. Я пыталась бросить пить ради кого-то, но не получается. У алкоголика есть механизм тяги, и, к сожалению, наше общество не совсем с этим знакомо».

Представители АА также объяснили, что между алкоголиком и пьяницей существует большая разница и что это вовсе не одинаково зависимые люди.

Андрей, член АА:

«В обществе считается, что алкоголик — это человек, который много пьет. В моем понимании сейчас, алкоголик — это тот, кто не выносит жизни без алкоголя. У меня проблема с трезвостью, я не могу нормально воспринимать этот мир, мне всё обрыдло. Я уже распределил всем роли, я играю роль бога, я эгоцентрик. Вот это и есть хронический алкоголизм. Мне невыносимо, я изменяю сознание, после чего как-то могу с этим жить. Я не могу остановиться».

Что же касается запойных пьяниц, то спикер рассказал, что это люди, которые могут также потреблять алкоголь, но если в их жизни произойдет какой-то стрессовый случай, то они могут перестать пить и в их жизни может всё наладиться.

Андрей, член АА:

«Ему трезвость не обрыдла, ему хорошо в трезвости. Он социально растет, у него семья. Мы никому не ставим диагноз, его каждый найдет внутри. Самый сложный шаг — это признать проблему».

Пропаганда на каждом шагу

Что же касается представителей духовенства, то они считают, что основной причиной алкоголизма в нашей стране является открытая и регулярная пропаганда алкоголя.

Отец Стефан:

«Вопрос о вине очень сложный. В христианстве используют вино... Но вино бывает разное, покупаешь вино на винзаводе, у него один вкус, в магазине — другой. Почему? Потому что задача обществом ставится иная. Задача споить народ, и это страшно!»

Отец Стефан рассказал, что, несмотря на то, что сам он совсем не пьет, он регулярно борется с различными страстями, будь то тщеславие, гордость, и поэтому тоже является зависимым человеком. Помочь же в борьбе с данной проблемой может только одно — познание собственной души.

Отец Стефан:

«Сегодня нам пытаются пропагандировать алкоголь на каждом шагу. Делается это очень просто, пример тому пиво, так называемое „ноль“, а также сам образ жизни. Образ жизни в целом толкает человека на расслабленность, а не на труд. Не на какие-то действия, а на отдых. Отдыхай, езжай в Турцию... Всё общество направлено только на то, чтобы расслабляться, потреблять и получать удовольствие. Страна богатая, живи, она еще богаче будет. Но это неправильно. Человек должен трудом делать свою жизнь, и если этого не будет, то у нас будет алкогольная и иные зависимости».

Анна ЧУДАКОВА
Фото pravmir.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 546 от 20 сентября 2019 года

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Просмотров: 383 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:55

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