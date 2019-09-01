Нефть, москиты и адекватные гости

Зарубежные СМИ интересуются крымскими портами, переносчиками инфекций и реакцией греков

На этот раз в сферу интересов зарубежных изданий и сайтов, рассказывавших о ситуации в Крыму, попали поставки нефти из Ирана на полуостров, распространение опасных комаров, визит очередной иностранной делегации и, конечно же, выборы.

Обоюдный интерес. Но не активный

Несколько дней назад информация о том, что в Крыму предложили перевозить нефть Ирана через порты республики, прошла по российским СМИ, а теперь «докатилась» и до Японии.

Японское издание сообщает, что постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что транспортировка нефти могла бы стать одним из направлений сотрудничества между регионом и этой страной. Ведь транспортировка нефти по прежним путям стала для Ирана затруднительной из-за санкций (Суэцкий канал, через который традиционно ходили танкеры с иранской нефтью, оказался закрыт для этой страны). «Обоюдный интерес к сотрудничеству между Ираном и Крымом возрастает, особенно с учетом антииранской американской политики, санкций, которые введены в отношении этой страны, и связанных с ними последствий. Некоторые иранские бизнесмены проявляют интерес к работе в Крыму, хотя очевидной активной работы с иранской стороны мы не наблюдаем. Мы тоже подаем сигналы, что готовы плодотворно сотрудничать с Ираном, рассматриваем разные варианты. Например, Иран мог бы воспользоваться нашими портовыми мощностями для перевозки нефти», — сказал Мурадов. И у Ирана, и у РФ есть выход к Каспийскому морю. «В этой ситуации Иран может воспользоваться нашими судоходными возможностями, каналами „река — море“ — и перевозить нефть по Волгодону, через Крым, в Черное море», — уточнил Мурадов.

Позитивное отношение

Некоторые зарубежные издания обратили внимание и на визит греческой делегации на полуостров, состоявшийся на этой неделе. И сообщили о позитивных заявлениях, сделанных представителями этой делегации в адрес российского Крыма. В частности, заместитель председателя международной ассоциации «Друзья Крыма» Константинос Ираклис Исихос заявил, что «крымский регион находится в постоянном развитии». «Каждый раз, приезжая в Крым, я вижу что-то новое. Новый аэропорт, дороги, инфраструктуру», — сказал Исихос. Собственно, этим подтверждается уже неоднократно озвученная истина: когда зарубежные гости посещают полуостров без «установок на негатив», они способны объективно оценивать происходящее здесь. Перемены ведь действительно происходят, и немалые, и неплохие.

Ожидаемый демарш

Учитывая стабильно антироссийскую риторику, несколько лет уже применяемую во многих зарубежных СМИ, если речь заходит о Крыме, такие новости стоило ожидать. Речь о заявлении чиновников Евросоюза, что они не признают результаты российских муниципальных и региональных выборов в Крыму. Поскольку, дескать, «полуостров принадлежит Украине, а не России». В частности, как пишет Reuters, об этом заявила пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. «Любой депутат, избранный на Крымском полуострове, претендующий на представительство населения Крыма и Севастополя, не будет признан, так как полуостров принадлежит Украине», — сообщается в официальном заявлении. Здесь же сообщается о санкциях, введенных ЕС в отношении России и жителей Крыма после возвращения полуострова в Россию в 2014 году. В общем, ничего нового...

О чём говорят комары?

«Комары несут доказательства климатических изменений в Крым», — гласит заголовок в британской газете. «В результате изменения климата в некоторых регионах на юге России высокими темпами распространяются комары, способные переносить тропические болезни, включая вирус Зика», — предупреждают ученые. «Считается, что комары Aedes aegypti и Aedes albopictus прибыли в Черноморский регион из Египта и Юго-Восточной Азии. Помимо вируса Зика, который во время развития эмбриона в утробе матери может вызывать у него дефекты мозга, они могут переносить также лихорадку чикунгунья, денге, западно-нильскую и желтую лихорадки. Они также могут распространять личинок червя, которые могут серьезно повреждать внутренние органы у людей и животных», — сообщается в британской газете. «Ранее в России фиксировались только желтая и западно-нильская лихорадка. Желтая лихорадка была ликвидирована в 1950-х годах, но она возвращалась», — отмечается в статье.