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Вне законаКриминал

Бытовые конфликты, или Горькая соль нашей жизни

Поножовщина, мордобой, порча имущества, угрозы убить, порвать и закопать — подобные события на бытовой почве происходят регулярно, когда в семьях, когда по-соседски, когда в пивнушках, когда просто на улице. Причем у «бытовух» много причин, но последствия можно перечислить по пальцам одной руки: чаще это просто разбирательство с полицией, реже увечья и порча имущества, ну и бывает так, что кто-то из участников бытовых конфликтов отдает богу душу...

Немного статистики

Только в Симферополе ежедневно в полицию поступает 1-2 вызова на бытовой конфликт. В большинстве случаев всё заканчивается полюбовно, поскольку до приезда правоохранителей участники не успевают друг друга покалечить и переломать всё вокруг. Однако нередки случаи, когда полисмены прибывают уже на «руины» и жертвы бытового конфликта уже, мягко говоря, не здоровы. Как минимум раз в неделю в крымской столице заводится уголовное дело по результатам бытовых недоразумений. Чаще всего участники бытовух становятся фигурантами таких статей УК, как 111, 112 и 115 — нанесение тяжких телесных повреждений (за что предусмотрено до 8 лет «каторги»), средний вред здоровью (до 3 лет) и легкие телесные повреждения (максимум 2 года на «киче»). По итогам бытовух нередко заводится уголовное дело и по статье 167 — умышленное повреждение имущества. За что предусмотрено до пяти лет в местах не столь отдаленных.

В ходе бытовых баталий в ход идут не только кулаки и башмаки, но активно применяются подручные средства — самым опасным из которых является кухонный нож. Но это не значит, что в «умелых» руках менее опасны табуретки, сковородки, утюги, стеклянные бутылки, кирпичи и многое другое. И далее перейдем к конкретным самым «интересным» симферопольским примерам.

Колюще-режущие истории

Не так давно крымскую столицу посетили два молодых строителя трассы «Таврида», оба жители Ставропольского края. Как водится, парни выпили, а потом поспорили насчет протяженности возводимого объекта. Спор оказался настолько принципиальным, что на остановке общественного транспорта по улице Бородина один строитель пырнул другого в живот ножом. В результате пострадавший оказался в больнице, его оппонент — в полиции.

Герой следующий истории — 74-летний симферопольский дед Гриша. Он в своем доме по улице Русской пил пиво, которого оказалось мало. Придя за добавкой в ближайший магазинчик, пенсионер загрузился пенным напитком, но посчитал, что мужчина-продавец его обманул со сдачей. В результате сильно поддатый старичок достал из кармана ножницы и всадил их в бок труженика торговли. Пострадавший остался жив, а дед Гриша остался недоволен, что против него возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ.

Похожая история произошла не так давно в симферопольском парке имени Гагарина. Сюда приходил кормить бездомных кошек 72-летний пенсионер Александр Степаныч. Когда в очередной раз дедушка насыпал голодным кискам корма, мимо проходил 27-летний симферополец Олег, выгуливавший своего домашнего хорька. Хорек, не будь дураком, разогнал кошек и съел их корм. Пенсионер, конечно, возмутился, достал из сумки перочинный нож и всадил лезвие в Олега. В итоге пострадавший в бинтах, перепуганный хорек в бегах, а расстроенный Степаныч в статьях разбирается, по которым его обвиняют.

До чего доводит ревность

32-летний уроженец города Енакиево, что в Донбассе, давно проживал в Симферополе. Здесь он встретил свою большую любовь в лице 25-летней девушки Лены. Отчего у Лены страдало не только лицо, но и имущество. Парень был таким ревнивым, что любимой доставалось по полной программе. Ну ладно синяк под глазом, но ревнивец дважды поджигал иномарку девушки и дважды — ее квартиру. Слава Богу, во всех случаях пламя удавалось вовремя погасить. Но вот в последней раз уроженец Донбасса решил расправиться с автомобилем Лениной подружки, которую считал корнем всех своих бед. Когда подруга приехала к Лене в гости и оставила свою машину в переулке Большой, наш неугомонный уроженец Енакиево спалил этот автомобиль дотла, за что стал фигурантом 167-й статьи УК.

Следующая история очень похожа. В баре на улице Залесской собралась компания молодых людей. Один из них приехал на шикарном БМВ, а другой пришел с шикарной девушкой. И надо же, красавица стала строить глазки владельцу иномарки и уходила с вечеринки уже с ним, за что тот сурово поплатился. Пока ночью хозяин БМВ развлекался с новой знакомой у себя в квартире, отвергнутый кавалер сжег стоявшее возле подъезда авто...

Проживающие в районе Москольца молодые супруги довольно часто ругались, и ревность в этой ругани играла не последнюю роль. Когда они после совместного распития водки в очередной раз сошлись в словесной перепалке, всё это закончилось драматично. Сначала муж разбил жене кулаком нос, а она ему затем всадила нож в живот. Хорошо, что девушка работала медсестрой и смогла до приезда «скорой» оказать любимому первую помощь, а то бы он, не дождавшись врачей, отправился в мир иной.

Нестандартные орудия бытовых баталий

Как уже говорилось, в ходе бытовух применяются различные подручные средства. В одном из баров по улице Пушкина сильно пострадал 30-летний симферополец. Он пил с другом пиво, и, хорошо поднабравшись, они поругались. Друг так вспылил, что пивной кружкой проломил собутыльнику голову. Черепно-мозговая травма оказалась очень серьезной.

Во дворе многоэтажного дома по улице Киевской сильно повздорили два пенсионера, 66 лет и 82-х. Тот, что помоложе, оказался и попроворнее. Он металлическим совком для уборки мусора несколько раз стукнул в лоб почтенного оппонента. Несмотря на тяжелые ушибы, сказавшиеся на памяти, пострадавший впоследствии всё же смог написать заявление в полицию. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ.

Но, пожалуй, самым уникальным орудием в бытовой разборке стал предмет, предназначенный не для банального избиения, а для плотского наслаждения. Эта история реально произошла в Симферополе несколько лет назад. 53-летний руководитель одного из творческих самодеятельных коллективов пригласил домой свою 35-летнюю подопечную. Они давно были неравнодушны друг к другу. После бутылки шампанского разомлевший руководитель предложил даме интим, но не простой, а с применением имевшегося у хозяина огромного фаллоимитатора. Обескураженная дама категорически отказалась, для всех окружающих она была чиста и целомудренна, хотя три года отработала в Турции на панели, о чем никто не догадывался. Взбешенный отказом самодеятельный руководитель привязал гостью к батарее и стал жестоко избивать фаллоимитатором, а когда устал и пошел в туалет, пострадавшая смогла позвонить брату. Тот приехал быстро и тем же фаллоимитатором не менее жестоко избил творческого руководителя. В больнице оказались двое. Также по факту избиений были возбуждены два уголовных дела при одном орудии преступления, приобщенном к делу в качестве вещественного доказательства. Неизвестно, чем бы это всё закончилось, но вскоре пострадавшие, то есть самодеятельный руководитель и его подопечная, подали заявление в загс. Так что дело спустили на тормозах.

Дмитрий ПОДБЕРЕЗКИН
Фото hibiny.com, Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 546 от 20 сентября 2019 года

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Просмотров: 128 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 11:58

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