В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... малышей держат в антисанитарных условиях

Крымчанин Виталий К. возмущается: «Все говорят, что дети «наше счастье», и посмотрите, в какие ясли принимают это «наше счастье»! Кругом плесень, антисанитария, в группе капитальным ремонтом не пахнет лет 30! Фото прилагаю! А руководство садика с улыбкой говорит, что всё хорошо! Садик № 1 «Ручеек», пгт Ленино, Ленинский район».