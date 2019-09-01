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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... малышей держат в антисанитарных условиях

Крымчанин Виталий К. возмущается: «Все говорят, что дети «наше счастье», и посмотрите, в какие ясли принимают это «наше счастье»! Кругом плесень, антисанитария, в группе капитальным ремонтом не пахнет лет 30! Фото прилагаю! А руководство садика с улыбкой говорит, что всё хорошо! Садик № 1 «Ручеек», пгт Ленино, Ленинский район».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 546 от 20 сентября 2019 года

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Просмотров: 87 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:12

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