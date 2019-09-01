Говорят, что... в Салгир сливают странную жидкость

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Жительница крымской столицы Ирина М. решила проявить бдительность: «Что это за труба рядом с мостом при входе в парк им. Гагарина со стороны улицы Гайдара, откуда она и почему из неё постоянно течёт в Малый Салгир вонючая жидкость, загрязняющая речку и с резким запахом канализации, который отравляет даже воздух близлежащей территории парка своей вонью? Кто в этом районе не подключился к городской канализации и сбрасывает фекальные воды в Малый Салгир на территорию Гагаринского парка? Эта вонючая жидкость не из ливневки, так как она течёт всегда, в любую погоду, течёт и тогда, когда длительное время нет дождей».