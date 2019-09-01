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Говорят, что... севастопольцев призывают не служить в армии
Говорят, жители города русской славы Севастополя с недавних пор обнаруживают в своих почтовых ящиках подробные инструкции, каким образом можно избежать службы в российской армии. К примеру, на прошлой неделе подобные листовки обнаружили среди своей корреспонденции жители ул. Хрусталёва. «Пособия» достаточно наглядные и явно рассчитаны на молодую аудиторию, то бишь на потенциальных защитников Отечества. Кто является распространителем данной полиграфии, пока не известно. Но, конечно, правоохранителям надо бы выяснить, кто распространяет столь возмутительные вещи.
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 546 от 20 сентября 2019 года
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