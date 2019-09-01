В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... севастопольцев призывают не служить в армии

Говорят, жители города русской славы Севастополя с недавних пор обнаруживают в своих почтовых ящиках подробные инструкции, каким образом можно избежать службы в российской армии. К примеру, на прошлой неделе подобные листовки обнаружили среди своей корреспонденции жители ул. Хрусталёва. «Пособия» достаточно наглядные и явно рассчитаны на молодую аудиторию, то бишь на потенциальных защитников Отечества. Кто является распространителем данной полиграфии, пока не известно. Но, конечно, правоохранителям надо бы выяснить, кто распространяет столь возмутительные вещи.