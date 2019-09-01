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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Симферополе продолжается охота на пчёлок

Говорят, в крымской столице на минувших выходных совершён очередной акт вандализма против бронзовых фигурок, размещённых по всему городу в рамках проекта «Симферопольские пчёлы». Не далее как в воскресенье горожане заметили, что исчезла ещё одна, уже четвёртая, фигурка. Возмущённые симферопольцы строчат в соцсетях возмущённые посты, поражаясь бессмысленному варварству похитителей.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 546 от 20 сентября 2019 года

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Просмотров: 104 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:25

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