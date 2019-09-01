На «кухне» великих открытий

Восьмая комета принесла крымскому астроному мировую известность

Несколько дней назад мировое научное сообщество заговорило о сенсации: астроном из Крыма Геннадий Борисов открыл первую в истории межзвездную комету. То есть это первый научно зафиксированный объект, который прилетел в Солнечную систему из других звездных систем. В сообщении Центра малых планет Международного астрономического союза говорится, что комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта астрономом 30 августа на зеркально-линзовом телескопе собственного изготовления, установленном в крымском поселке Научный.

Между Марсом и Юпитером

Первооткрыватель сообщил, что, размер кометы, обнаруженной им на расстоянии около 375 миллионов километров от Земли может быть от 5-10 до 20 километров в диаметре. И к наблюдению за открытой кометой подключилось множество обсерваторий в мире.

«Она очень похожа на кометы нашей Солнечной системы. Это говорит о том, что процессы (в другой звездной системе) могут быть очень близкие. Значит, велика вероятность образования такой же жизни и в других системах», — сказал Борисов.

Межзвездное происхождение кометы Борисова подтверждают два основных параметра, мало что говорящих, впрочем, неспециалистам в этой области: большая скорость (порядка 30 километров в секунду) и параметр орбиты эксцентриситет. По словам Борисова, пролет межзвездного гостя в Солнечной системе пройдет так, что комета окажется ближе всего к нашему светилу в конце нынешнего года между орбитами Марса и Юпитера. Солнце, таким образом, почти не повлияет на ее траекторию, лишь немного изогнув ее...

Интересное знакомство

Мы познакомились с Геннадием Борисовым, 57-летним инженером Южной наблюдательной станции Государственного астрономического института имени Штернберга (ГАИШ), в астрофизической обсерватории, расположенной в поселке Научный Бахчисарайского района, несколько лет назад, когда он сделал свое очередное открытие... Да-да, уже тогда он обнаружил две новые кометы и астероид, а всего с 2013 года с помощью телескопов, которые создал самостоятельно, открыл восемь комет, считая межзвездную. Но прежде мировой славы открытия ему не приносили. Хотя был, конечно, большой авторитет среди коллег. Предлагаемый вниманию уважаемых читателей репортаж представляет хорошую, на наш взгляд, возможность побывать, так сказать, на «кухне» мировых научных открытий. Посмотреть, как они начинаются и из чего, собственно, они «вырастают»...

«Первое, на что посмотрел, — лунные кратеры»

Под высоким куполом здания, построенного полвека назад для немецкого телескопа Цейсс-600, темно, прохладно и гулко. Здесь — рабочее место Геннадия Борисова и зона его профессиональной ответственности.

«Этот телескоп всё еще участвует в научных программах, — объясняет Геннадий Борисов, приглашая следовать из круглого зала в свою комнату, где едва помещается стол, пара кресел и компьютеры. — Астрономы его используют для личных наблюдений за звездами. Я же занимаюсь приборостроением для Южной станции ГАИШ и слежу, чтобы телескоп находился в рабочем состоянии. Отсюда веду и собственные наблюдения, но с помощью своих инструментов».

Геннадий Борисов родом из Краматорска. После армии поступил в МГУ на астрономическое отделение физического факультета, а в 1989 году по распределению попал в крымскую обсерваторию. С тех пор и живет в Научном, женился, вырастил двоих детей.

«Моя работа не связана с телескопостроением, поэтому можно сказать, что в этом деле я — любитель, — рассказывает он. — Но с большим стажем. Самый первый телескоп собрал еще в детстве из готовых деталей, когда занимался в кружке юных техников. Помню, он весь был изолентой перемотан и первое, на что через него посмотрел, — лунные кратеры. Затем начал сам делать зеркала для телескопов, понял, какое стекло нужно, как его правильно полировать. Постепенно опыт копился, телескопы становились сложнее, и те, с которыми сейчас работаю, максимально для меня сложные: зеркально-линзовой светосильной системы, диаметр — 300 миллиметров. И, кстати, работающих аналогов в мире нет. Причем они сделаны специально, чтобы кометы искать. Я кометы с детства люблю. Они, в отличие от всего остального на небе, движутся, постоянно меняют форму и цвет».

Никакой материальной выгоды

Мы идем на пятачок за зданием Цейсса-600, где установлены телескопы Геннадия Борисова — пара близнецов-астрографов, закрытых в жестяные кофры, защищающие их днем от нагревания под Солнцем.

«Первую свою комету я открыл в 2011 году, — говорит астроном, открывая крышки ящиков, откуда показываются серые карбоновые трубы с логотипом Genon — собственная марка, производная от имени Геннадий. — Вернее, сначала думал, что нашел нечто новое, но, когда информация стала проверяться, выяснилось... не совсем открытие. Оказалось, что еще раньше этот объект обнаружил космический аппарат Weiss, но классифицирован объект был как астероид. С помощью моих наблюдений информации стало больше, и его перевели в разряд комет. А в 2013 году сразу три настоящих открытия удалось сделать. Две кометы на очень большом удалении от Земли и астероид, который, наоборот — был очень близко к нашей планете, и его поначалу даже посчитали опасным. Это почти невероятно, ведь открыть комету сегодня — удача большая, чем сорвать джекпот в лотерею. Сейчас эту работу во всем мире делают роботы, причем задействованы столь масштабные проекты, с возможностями которых людям не тягаться. Тем более любителю-одиночке. Можно всю жизнь небо наблюдать и ничего нового не открыть, а тут за несколько месяцев три объекта, представьте!»

Кометы, открытые Борисовым, получили имена C/2013 V2 (Borisov) и C/2013 N4 (Borisov), а астероид получил временное обозначение TV 135.

«Названия кометам присваиваются согласно международным правилам: специальный цифровой код и фамилия первооткрывателя, — замечает он. — А астероид человек, открывший его, может назвать как угодно, хоть в честь своего домашнего питомца. Только нельзя называть в честь личностей, которые признаны международным сообществом преступниками. Например, в честь Гитлера. Имени для моего астероида нет, потому что с ним еще не завершены исследования».

Наконец, телескопы готовы к работе, и мы возвращаемся в здание. Туда, в рабочую комнату, по кабелям будут передаваться полученные сигналы, и оттуда же астроном станет управлять своей техникой.

«Делаю это только для себя, из личного интереса, — продолжает Геннадий Борисов, загружая в компьютеры программу наблюдения на ночь. — Сам сконструировал, собрал, сам за всё заплатил. Два года на это ушло. Компьютерное обеспечение, программы специальные помог друг написать. Каждый телескоп обходится в несколько тысяч долларов, но, к счастью, есть деньги, ведь я собираю приборы для Роскосмоса, с помощью которых наблюдают за спутниками и космическим мусором, и за это неплохо платят. Кое-что приходится покупать или заказывать на заводах, кое-что я сам в состоянии сделать в мастерской обсерватории».

Материальной выгоды, признается астроном, почти нет. Можно рассчитывать только на международную премию Вильсона, которую вручают за открытия, сделанные непрофессионалами с помощью любительской аппаратуры. Но сумма, которую таким образом может получить Борисов, менее двух тысяч долларов, что несравнимо с деньгами, которые приходится тратить на создание и поддержание в рабочем состоянии телескопов.

Соревнование и философия

В день нашей встречи Геннадий Борисов наблюдал и делал астрофотографии кометы C/2014 E2 (Jacques), только открытой тогда бразильскими учеными. «Она только что вылетела из Южного полушария и находится сейчас в созвездии Единорога, — говорит он, расположившись перед мониторами и включив радио, где всегда выбирает волну, транслирующую фоновую, эмбиентную музыку. — Сделаю снимок и выложу на форум, где астрономы общаются. Ее невооруженным глазом не рассмотреть, только с помощью специальной техники. Уже люди из Намибии, из Австралии снимки выложили, в Альпах удалось снять. Это вроде соревнования — у кого красивей кадры будут»

При этом за бразильской кометой следил только один Genon, другой же вел поиск в небе по заданной программе с целью обнаружить глубоко в космосе неизвестную комету. «Я определил задание для десяти площадок на востоке, где нужно пройти до рассвета трижды, — показывает Геннадий на монитор, показывающий, как автоматически двигается снаружи здания труба телескопа и меняется картинка неба. — Всю неделю буду там смотреть. Потом на другие площадки перейду».

Есть у него и своя методика исследований. «Как наблюдать — вопрос почти философский, — улыбается Геннадий Борисов. — Это все равно, что стоять в лесу и думать, под каким деревом есть гриб, а где нет. Но, исходя из опыта, можно предположить направление поисков и получить искомое. Например, если учитывать, что профессиональными программами менее всего исследуется та часть неба, которая невысоко от горизонта, что мало исследований ведется в предрассветные часы, что редко „залезают“ в Млечный путь — то именно здесь у меня больше всего шансов».

Тихо бормочет радио, клацает компьютерная мышка, трубы телескопов за маленьким круглым окном целятся в звезды, периодически меняются ряды цифр на мониторах. Кажется — рутина, где нет никакой космической романтики... «Полученные данные записываются в компьютер, и можно, кстати, ночью здесь вообще не сидеть, но я так не делаю. Мне интереснее наблюдать за процессом, да и спокойнее — вдруг дождь пойдет или еще что случится, а я телескопы не успею закрыть».

Следующий этап работы — изучение снимков и обработка полученной информации с помощью компьютерных программ, позволяющих выявить новые небесные объекты. «Как правило, при обработке снимков выясняется, что в каждом кадре пара десятков астероидов, они яркие и известные, а хочется новую комету найти, — признается Геннадий. — Конечно, понимаю, что, может, никогда в жизни больше такого не случится. А может, и повезет!»

P.S. ... Эта встреча была, как мы уже говорили, несколько лет тому назад. И, как показали события недавних дней, нашему собеседнику таки повезло. Да ещё как повезло!