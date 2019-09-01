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Спорт

Пока все двадцать – претенденты!

Но начинают проявляться и лидеры, и явные аутсайдеры

В сегодняшнем номере нашего еженедельника мы подводим итоги шестого отборочного тура к XVI юбилейному чемпионату Европы — 2020, когда уже чётко начинают проявляться в большинстве групп не только лидеры, но и явные аутсайдеры.

Как там наши?

Конечно же, внимание всех поклонников футбола нашей страны приковано к группе I, где в Калининграде сборная России принимала сборную Казахстана, которую в первом круге обыграла в гостях со счётом 4:0. Однако с тех пор наши соперники сменили главного тренера, ныне командой руководит известный чешский тренер и футболист Михал Билек, который перестроил защитные порядки, привлёк в сборную ряд талантливых молодых игроков. И за три дня до игры в Калининграде с россиянами казахи смогли добыть ничью (1:1) в гостях у сборной Кипра. В том, что они уже не «мальчики для битья», а упорный соперник, подопечные Станислава Черчесова убедились с первых минут поединка, когда гости организовали несколько оборонительных рубежей у своих ворот, о которые разбивались все атаки россиян. Не случайно Черчесов, начавший матч с несколькими новыми футболистами в основном составе, по ходу второго тайма полностью вернулся к «основе», успешно сыгравшей в Глазго против шотландцев. Россияне продолжали давить соперника, но у них отсутствовала атакующая мощь, и было видно, что они явно попали на «защитный крючок» гостей. Но за минуту до конца основного времени команду выручил защитник Марио Фернандес. Он пришёл в штрафную площадку казахов на подачу углового. И в высоченном прыжке чётко пробил головой в ворота соперника — 1:0. И тут же попал в жаркие объятия товарищей по сборной. Ведь было бы обидно, имея подавляющее преимущество на протяжении всего поединка, потерять два очка, не выиграв четвёртую игру подряд.

В этот же вечер единоличный лидер нашей группы бельгийцы разнесли в пух и прах в гостях сборную Шотландии — 4:0, а сборная Кипра, и тоже в гостях, с таким же счётом переиграла сборную «карликов» из Сан-Марино. Вот с каким урожаем очков команды уходят на перерыв до октября: Бельгия — 18, Россия — 15, Казахстан — 7, Кипр — 7, Шотландия — 6, Сан-Марино — 0 очков. Ну, а очередные встречи седьмого и восьмого тура сборная России сыграет: 10 октября на своём поле с шотландцами, а 13 октября — в гостях с киприотами.

Пока в лидерах ходят...

А вот как завершились поединки шестого тура в остальных девяти группах.

Группа A. Англия — Косово — 6:3, Черногория — Чехия — 0:3. Маленькая страна Косово располагает неплохой командой, которая хотя и пропускает от лидера группы шесть мячей, но и забивает в ворота футболистов с родины этой игры три мяча, что редко кому-нибудь удаётся сделать, играя с англичанами. Постепенно приходят в себя и чехи, которые весьма невнятно начали отбор. Турнирная таблица: Англия — 12 (4), Чехия — 9 (5), Косово — 8 (5), Болгария — 2 (5), Черногория — 2 очка (5 игр).

Группа B. Литва — Португалия — 1:5, Люксембург — Сербия — 1:3. В этом туре лидер группы украинцы отдыхали, зато действующий чемпион Европы и первый обладатель Кубка Наций португальцы, одержав внушительную победу над растерявшими свое мастерство литовцами, начали приближаться к команде Андрея Шевченко. Как всегда, в их рядах блистал легендарный форвард Криштиану Роналду, сотворивший «покер», иными словами забивший четыре мяча в ворота хозяев поля. Недавно в одном из своих интервью Рональду сказал: он жалеет, что покинул мадридский «Реал» и перешёл в туринский «Ювентус». Турнирная таблица: Украина — 13 (5), Португалия — 8 (4), Сербия — 7 (5), Люксембург — 4 (5), Литва — 1 очко (5 игр).

Группа C. Северная Ирландия — Германия — 0:2, Эстония — Нидерланды — 0:4. Трёхкратные чемпионы Европы немцы, выиграв в гостях у северных ирландцев, стали новыми лидерами группы. Однако своё решающее слово ещё не сказали голландцы. Турнирная таблица: Германия — 12 (5), Сев. Ирландия — 12 (5), Нидерланды — 9 (4), Белоруссия — 3 (5), Эстония — 0 очков (5 игр).

Группа D. Швейцария — Гибралтар — 4:0, Грузия — Дания — 0:0. Экс-чемпионы Европы датчане прибыли в Тбилиси за победой, которая помогла бы им догнать лидера группы, ирландцев. Но не получилось. Грузины хотя сами не забили, но и не позволили этого сделать гостям. Турнирная таблица: Ирландия — 11 (5), Дания — 9 (5), Швейцария — 8 (4), Грузия — 4 (5), Гибралтар — 0 очков (5 игр).

Группа E. Азербайджан — Хорватия — 1:1, Венгрия — Словакия — 1:2. Наконец-то первое очко добыли азербайджанцы, при этом «тормознув» на своём поле лидера группы, хорватов. Ну, а ещё недавно бывшие первыми в таблице венгры теперь откатились на третью позицию, уступив на глазах своих поклонников словакам. Турнирная таблица: Хорватия — 10 (5), Словакия — 9 (5), Венгрия — 9 (5), Уэльс — 6 (4), Азербайджан — 1 очко (5 игр).

Группа F. Испания — Фареры — 4:0, Швеция — Норвегия — 1:1, Румыния — Мальта — 1:0. В том, что трёхкратные чемпионы Европы, испанцы, одержат свою шестую победу подряд в группе над «карликами» с Фарерских островов, а румыны справятся с другим аутсайдером, никто не сомневался. Главной в туре была встреча шведов с норвежцами. Но она на этот раз не назвала имя победителя. Турнирная таблица: Испания — 18, Швеция — 11, Румыния — 10, Норвегия — 9, Мальта — 3, Фареры — 0 очков.

Группа G. Словения — Израиль — 3:2, Польша — Австрия — 0:0, Латвия — Северная Македония — 0:2. Принципиальная встреча поляков с австрийцами не выявила победителя, что, разумеется, порадовало словенцев, которые вырвали победу у израильтян. Турнирная таблица: Польша — 13, Словения — 11, Австрия — 10, Сев. Македония — 8, Израиль — 8, Латвия — 0 очков.

Группа H. Франция — Андорра — 3:0, Албания — Исландия — 4:2, Молдавия — Турция — 0:4. Исландцы, уступив албанцам, выпали из обоймы лидеров, в которой в ногу шагали с действующими чемпионами мира, французами, и нашими ближайшими заморскими соседями из Турции. Теперь этим двум сборным предстоит сражение между собой, тем более что чемпионы мира постараются взять реванш у «янычар», которым уступили в Стамбуле со счётом 0:2. Турнирная таблица: Франция — 15, Турция — 15, Исландия — 12, Албания — 9, Молдавия — 3, Андорра — 0 очков.

Группа I. Армения — Босния — 1:2, Финляндия — Италия — 1:2, Греция — Лихтенштейн — 1:1. В нелёгкой борьбе далась шестая победа в группе экс-чемпионам Европы, итальянцам, в гостях над финскими парнями. А вот другой экс-чемпион континента — греки, ныне «хромающие на обе ноги», не сумели обыграть на своём поле Лихтенштейн. Турнирная таблица: Италия — 18, Финляндия — 12, Армения — 9, Босния — 7, Греция — 5, Лихтенштейн — 1 очко.

До встреч в седьмом и восьмом турах все эти двадцать сборных, занимающих первые и вторые места в группах: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Польша, Португалия, Россия, Северная Ирландия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция — остаются претендентами на участие в борьбе за медали Евро-2020. А в октябре мы будем приветствовать те сборные, которые завоюют право отправиться в один из двенадцати городов разных стран нашего континента на решающую часть юбилейного чемпионата.

Гарик ОРЛОВ
Фото krpress.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 546 от 20 сентября 2019 года

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Просмотров: 123 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:37

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