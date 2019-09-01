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Спорт

Удастся ли обойти японцев?

Севастопольский пловец Андрей Граничка завоевал две золотые медали

Меньше чем за год до начала Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают ниже своих возможностей

Меньше чем за год до начала Игр XXXII Олимпиады в Токио — 2020 российские спортсмены выступают на ряде чемпионатов мира ниже своих возможностей. Не случайно и то, что в предполагаемом олимпийском общекомандном зачёте наши парни и девушки пока уступают китайским, американским, австралийским и японским коллегам. В активе у россиян лишь девять мировых чемпионских титулов, в то время когда у китайцев их количество перевалило за двадцать. И признаемся, что надежды связываются с нынешними днями, когда только мировых первенств должно пройти десять, причем ряд из них считаются, как принято говорить, нашими!

Успехи и закономерности

Первым чемпионом мира стал в сентябре представитель не олимпийского вида спорта, а боец ММА (боев без правил), дагестанец Хабиб Нурмагомедов, который в лёгком весе в блестящем стиле в середине третьей пятиминутки «задушил» американца Дастина Порье. И почти тут же 23-летний российский теннисист Даниил Медведев, выступавший на открытом чемпионате США, входящем в серию турниров «Большого шлема», сумел пробиться в финал, где в упорнейшей борьбе в пяти сетах уступил легенде мирового тенниса, 30-летнему испанцу Рафаэлю Надалю. Подобного нашим мастерам ракетки не удавалось совершить вот уже четырнадцать лет. Из Лондона, где проходил чемпионат мира по плаванию среди паралимпийцев, наши парни и девушки привезли солидный медальный багаж. Две золотые медали на дистанциях 100 и 200 м, «серебро» на 400 м вольным стилем завоевал севастополец, мастер спорта международного класса Андрей Граничка, а «бронзой» в составе сборной России в смешанной эстафете 4×50 м комбинированным стилем была увенчана заслуженный мастер спорта из Симферополя Ани Полян.

А вот первый чемпионат мира по олимпийским видом спорта, а он по современному пятиборью проходил в столице Венгрии Будапеште, оставил сборную России в общекомандном зачёте лишь на десятом месте. А ведь иначе и не могло быть, если в активе у наших пятиборцев лишь одна бронзовая медаль, которую завоевали в мужской эстафете олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 Александр Лесун в паре с Данилой Калимуллиным.

Баскетбол и бокс

В Китае завершился двухнедельный чемпионат мира по баскетболу среди мужчин. Но, увы, сборная нашей страны, в которой из-за травм отсутствовало пять основных игроков, уже вернулась домой, не попав в число четвертьфиналистов, одержав три победы и два поединка проиграв аргентинцам и полякам, в итоге заняв лишь 12-е место. Теперь, чтобы отправиться на Игры в столицу Японии, нашим парням в начале будущего года предстоит принять участие в специальных отборочных турнирах, где развернётся борьба за оставшиеся четыре вакансии.

Вот уже вторую неделю в Екатеринбурге проходит мужской чемпионат мира по боксу, в котором выступают почти 400 мастеров ринга, в числе которых восемь россиян и в их числе чемпион России в весе до 75 кг, симферополец, мастер спорта международного класса Глеб Бакши. Наш земляк в первом бою переиграл боксёра из Азербайджана Амина Кушкова — 4:1, а во втором бою за право выступать в четвертьфинале перед Глебом не смог устоять ирландец Михаэль Невин — 3:2. И хотя в каждом весе достаточно претендентов на награды, мы ожидаем медалей от россиян Василия Егорова, Ильи Попова, Альберта Батыргазиева, Муслима Гаджимагомедова, Андрея Замкового, Георгия Кушиташвили, Максима Бабанина, которые также успешно прошли рубеж 1/8 финала.

Шансы и претензии

Ждём побед, разумеется, и от наших мастеров спортивной борьбы (вольной, греко-римской, женской) на чемпионате мира, который начался в казахском Нур-Султане. Первыми вступили в сражение поклонники греко-римской борьбы. Чемпионами мира — 2019 стали Абуязит Манцигов (до 72 кг), Муса Евлоев (до 97 кг), а «серебро» завоевали Степан Марянян (до 63 кг), Артём Сурков (до 67 кг), а в финале будет бороться Сергей Емелин (до 60 кг).

В минувший понедельник в столице Азербайджана Баку стартовал чемпионат мира по художественной гимнастике. Здесь в числе фаворитов, разумеется, не только сёстры-близняшки Арина и Дина Аверины, но и наши «групповички», которые нацеливаются на награды, прежде всего золотые, которые и расставляют сборные на высокие места по итогам первенства. Необходимо ждать и высоких достижений от наших девушек на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ.

Увы, весьма невысокие шансы отличиться имеют сборные России на предстоящих чемпионатах мира по гребному слалому и велоспорту на шоссе. Ну, а положение наших тяжелоатлетов перед выступлениями в Таиланде и легкоатлетов перед стартами в Катаре кроме тревоги иных чувств не вызывает.

Наши штангисты после годичной дисквалификации наконец-то вроде бы избавились от «допингового хвоста», жертвами которого оказались российские чемпионы и призёры Олимпийских игр, первенств мира и Европы 2012-2015, и допущены на равных со всеми другими соперниками выступать в Паттайи. Но тут сказалась наша беда: слабая работа по подготовке достойной смены. Стоило на тренировочном сборе получить травмы нескольким нашим ведущим атлетам, и им не оказалось достойной замены. Нонсенс, сборная России отправится на чемпионат... не в полном составе.

Ну, а ИАФФ, продолжает издевательскую политику по отношению к россиянам. Готовясь к чемпионату мира, наша федерация подала в международную федерацию список на 29 атлетов, которые не имеют нейтрального статуса. И им ответили, что 11 спортсменов из этого списка получают такой статус, а 18-ти отказано. Причём отметим, что среди тех, кто может поехать в Доху, только прыгуны в высоту Михаил Акименко и тройным Дмитрий Сорокин могут на что-то рассчитывать, хотя и были лишены международной соревновательной практики. Остальные парни и девушки окажутся в роли статистов. Зато среди тех, кому отказано, мы видим прыгунью в высоту Анну Чичерову, бегуний на 400 м и на средние дистанции Антонину Кривошапку и Александру Гуляеву, прыгунью тройным Екатерину Коневу и других атлетов, которые по своим результатам могли бы замахнуться на места на пьедестале почёта. Причём мастера получают отказ без всяких объяснений, какие претензии имеют к ним чиновники от лёгкой атлетики. Беспредел, да и только!

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото gorod24.online
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 546 от 20 сентября 2019 года

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Просмотров: 15 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:39

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