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Большая разница

Что такое осмотр и досмотр автомобиля и порядок его проведения

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем об особенностях осмотра и досмотра автомобиля. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Осмотр автомобиля

Кодекс об административных правонарушениях не содержит другого понятия осмотра, кроме как технического.

Это понятие фигурирует в Административном регламенте исполнения Министерством внутренних дел РФ государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения, согласно п. 197 которого, осмотр транспортного средства и перевозимого груза — это их визуальное обследование. Основания для осмотра автомобиля:

— ориентировки, иная информация об использовании транспортного средства или груза в противоправных целях;

— необходимость проверки маркировочных обозначений транспортного средства и сверки их с записями в регистрационных документах;

— наличие признаков несоответствия перевозимого груза данным, указанным в документах на перевозимый груз.

Если осмотр проводился, то инспектор обязан составить акт осмотра, согласно п. 200 вышеуказанного Регламента.

Досмотр автомобиля

Досмотр автомобиля — это его обследование, проводимое без нарушения конструктивной целостности автомобиля для обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения. Согласно ч. 1 ст. 27.9 КоАП РФ и п. 202 Регламента, основаниями для досмотра транспортного средства являются:

— проверка данных о наличии орудий совершения либо предметов административного правонарушения в транспортном средстве;

— проверка данных о наличии в транспортном средстве оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров либо ядовитых или радиоактивных веществ;

— задержание лица, передвигающегося на транспортном средстве.

При проведении осмотра фактически происходит визуальный обзор транспортного средства (в основном для сверки маркировочных обозначений) и груза с согласия водителя, а досмотр предполагает проверку содержимого автомобиля. Основания для проведения осмотра и досмотра существенно отличаются друг от друга. Кроме того, досмотр транспортного средства, в отличие от осмотра, является мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении, чем и обусловлены более веские для его проведения основания.

Согласно ч. 2 ст. 27.9 КоАП РФ, досмотр проводится в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Также досмотр должен быть проведен в присутствии владельца автомобиля. В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр может быть проведен в его отсутствие.

Досмотр автомобиля является процессуальным действием, поэтому инспектор, при проведении досмотра, должен оформить протокол о досмотре либо сделать соответствующую запись в протоколе об административном задержании. В протоколе о досмотре транспортного средства указываются: дата и место его составления, сведения об инспекторе, его составившем; автомобиль, который был досмотрен, Ф.И.О. владельца, результаты досмотра, данные понятых и их подписи. В случае применения видеозаписи делается соответствующая запись и материалы видеозаписи прилагаются к протоколу.

Досмотр автомобиля без протокола и без понятых либо без применения видеозаписи для фиксации процессуальных действий квалифицируется как самоуправство.

Копия протокола вручается лицу, в отношении которого ведется административное расследование, либо владельцу автомобиля, который ставит свою подпись в протоколе. В случае отказа от подписи в протоколе делается соответствующая запись.

 

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Артём Шабанов
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 546 от 20 сентября 2019 года

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Просмотров: 73 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:43

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