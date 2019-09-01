Суровая правда Суворина

11 (23) сентября родился человек, которого современники прозвали «Наполеоном книжного дела»

Он хоть и был прежде всего журналистом, однако «временщиком» не являлся и сумел войти в историю. А ещё опроверг расхожее утверждение о том, что невозможно одновременно быть русским, честным и богатым.

Его «Новое время»

«Недавно умерший миллионер, издатель „Нового времени“ (крупнейшая общерусская национальная газета. — Ред.) А. С. Суворин, историей своей жизни отразил и выразил очень интересный период в истории всего русского буржуазного общества», — писал в 1912 году в статье «Издатель А. С. Суворин» вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. Нет, Суворина он не хвалил, скорее наоборот — пытался вогнать как можно больше гвоздей в крышку гроба своего идеологического, возможно, самого умного и опасного противника. Мол, его «Новое время» вышло, теперь оно, причём без всяких кавычек, принадлежит нам. И после революции Суворина раскритиковали, назвали тенью, обреченной на забвение. Но всё же при всём при том не смогли не признать заслуг этой самой «тени».

«Очень наблюдательный, много знавший, бывший в знакомстве и переписке с выдающимися писателями Запада, А. С. Суворин преклонялся только перед немногими избранными. Благоговейные записи мы находим в его „Дневнике“ лишь о Толстом, Достоевском и Чехове. Зато такие „памятники“ поставлены Сувориным при жизни многим литературным и политическим знаменитостям, что те в гробу перевернулись бы от приводимых им не характеристик — нет, — фактов, и фактов, кажется, бесспорных», — пишет в предисловии к изданию «Дневников А. С. Суворина» 1923 года Михаил Кричевский.

Упомянутые «Дневники...», кстати, чтиво весьма занимательное, ничуть не хуже исторического романа, который Антон Павлович Чехов пытался «выжать» из Алексея Сергеевича, но так и не дожал. Суворин признавался, что «в старости не чувствовал себя в силах это сделать». Но всё же сделал, сам того не заметив.

«Американская мечта»

На то, что произошло в жизни Суворина, позже навесили клише «американская мечта», у нас же подобный закономерный и скорый путь наверх стали обозначать уничижительным «из грязи в князи». А ведь мечта эта была очень русская. Пожалуй, самая русская. Оттого, наверное, и случилась революция, от того самого горячего и всеобщего мужицкого желания оседлать судьбу, вонзить ей шпоры в бока, так, чтоб аж до крови, и пустить галопом к самым вершинам социальной пирамиды. Но Суворин совершил революцию сам, только для себя и при этом всего добился. Оттого и не любили его те, кто совершал революции якобы для всех. До этого подобный социальный эксперимент столь блестяще удался только Ломоносову. Каков рецепт успеха Суворина? Простой. Нужно много работать, использовать мозги по назначению, а ещё позволять себе отдых. Комфортный. В Крыму.

Удача дачника

На своей даче в Феодосии Алексей Сергеевич Суворин бывал регулярно. Возвел он ее в восточно-мавританском стиле на берегу моря.

«За мостом, на крутом берегу моря, в урочище Ташлык („Каменское“) в 1887-88 гг. по проекту архитектора Фатина была построена дача известного петербургского литератора, драматурга, издателя А. С. Суворина. Активное участие в строительстве этой оригинальной по архитектуре дачи принимал И. К. Айвазовский», — можно прочесть в книге «Путешествие со старой открыткой» Р. Лихотворика.

О добровольной помощи Айвазовского упоминает и преданный биограф художника Н. С. Барсамов: «Когда А. С. Суворин начал строить дачу в Феодосии на берегу моря, Айвазовский принял в этом самое горячее участие. Он давал указания чисто архитектурного порядка, причем очень дельные, вникал в детали строительства, приостанавливал работы, когда, по его мнению, они велись неправильно, — словом, проявлял много заботы о постройке. Когда стройка близилась к концу, Айвазовский сообщил: «...дача Сувориных делает большой эффект... Хотя я был против проекта... но теперь вышло так оригинально, эффектно, что украшает весь берег».

Видимо, действительно подобное тянется к подобному. По данному принципу дача Суворина ещё на этапе строительства стала центром притяжения для настоящих звёзд той эпохи. Помимо уже упомянутого соседа Айвазовского к Суворину приезжал столь ценимый им Чехов. Антон Павлович отметился здесь неоднократно: с 13 по 23 июля 1888 г. проездом на Кавказ; в сентябре 1894 и 1896 годов; в июле 1899 г. по пути из Новороссийска в Ялту вместе с О. Л. Книппер.

Вот одно из писем Чехова из Крыма: «Пишу Вам, милый капитан, с берегов Черного моря. Живу в Феодосии у генерала Суворина... Целый день проводим в разговорах. Ночь тоже. И мало-помалу я обращаюсь в разговорную машину. Решили мы уже все вопросы и наметили тьму новых, еще никем не приподнятых вопросов. Говорим, говорим, говорим и, по всей вероятности, кончим тем, что умрем от воспаления языка и голосовых связок. Быть с Сувориным и молчать так же нелегко, как сидеть у Палкина и не пить. Действительно, Суворин представляет из себя воплощенную чуткость. Это большой человек. В искусстве он изображает из себя то же самое, что сеттер в охоте на бекасов, т. е. работает чертовским чутьем и всегда горит страстью».

На самом деле этих двоих, Суворина и Чехова, связывали не только дружеские, но и деловые отношения. Еще в 1886 г. Антон Павлович получил приглашение сотрудничать в той самой влиятельной и большой газете «Новое время». В этом издании Чехов публиковался под своим собственным именем, на этом настоял Суворин. Так свет увидели многочисленные рассказы, путевые очерки «По Сибири» и целый ряд публицистических статей: «Московские лицемеры» (1888), «Люди подвига» (1888), «Фокусники» (1891) и др.

Памятник нерукотворный

Едва только дача Суворина была достроена, как тут же попала в путеводитель. Григорий Москвич упоминает «красивую дачу», возле которой «нагромождены громадныя скалы, являющиеся местом, излюбленным для гуляний». Место это до сих пор носит название «Суворинские камни».

Саму дачу Алексей Суворин завещал сыну от второго брака Борису, оценив её в 1911 году в семьдесят тысяч рублей. Но Борис, тоже журналист, писатель и издатель, умер в эмиграции в уже несуществующей ныне стране Югославии. А дача была разрушена в годы Великой Отечественной войны. Позже на её месте, на крепком каменном природном фундаменте, выросла двенадцатиэтажная база отдыха «Ай-Петри».