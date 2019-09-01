В потёмках памяти

Действительно ли потомки воздали должное человеку, благодаря которому Крым перешёл в юрисдикцию России?

13 (24) сентября исполняется 280 лет со дня рождения знаменитого русского полководца и государственного деятеля, дипломата, генерал-фельдмаршала и просто самого влиятельного человека своего времени — светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического

Хрестоматийно неизвестное

В некоторых дореволюционных источниках, в частности в изданной в 1900 году в Санкт-Петербурге книге «Князь Потёмкин-Таврический» (составитель И. П. Купчинов), значится другая дата его рождения — 16 сентября. Другие указывают 30 сентября. Одним словом, диссертаций на эту тему можно защитить немало. Но что там день рождения, если даже с годом историки определились весьма условно. Назывались целых три даты — 1736, 1739 и 1742. В солидных монографиях даже акцентируют внимание, что, мол, «теперь достоверно установлено, что Г. А. Потёмкин родился в 1742-м». Однако потёмкинское 280-летие, тем не менее, отмечают в текущем 2019-м. Следовательно, отталкиваются от 1739-го, а 42-й остаётся на откуп тем, кто отпраздновать этот круглый юбилей выдающегося человека не удосужился или попросту о нём забыл.

С местом рождения несколько проще. Тут все единогласно указывают деревню Чижево Смоленской губернии, Духовщинского уезда. Правда, кое-кто не без сарказма упоминает, что «на самом деле Гриша Потёмкин происходит из смоленской шляхты и в детстве дома разговаривал по-польски», добавив: «только в XVII веке род этот сменил польскую фамилию Потемпские на русифицированный вариант — Потёмкины». А ещё пишут, что не Потёмкин обязан Чижову своим рождением, а наоборот, Чижово — Потёмкину, правда, не Григорию, а Александру, то бишь отцу славного Таврического князя. Рассказывают следующее: «Задумал молодой шляхтич Александр Потёмкин устроить небольшое сельцо строительством деревянной церквушки недалеко от своей усадьбы. Пригласив в помощники своего друга — ротмистра Ивана Шелвича, — хозяин усадьбы и соорудил храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а рядом построил навес на столбах, где разместились колокола, что стало служить своеобразной звонницей. А вскоре застучали здесь топорами умелые руки крестьян-хлеборобов, возводя свежие срубы крестьянских домов. Так и родилось сельцо Чижево».

Кто виноват?

Современные блогеры, удосужившиеся добраться до Чижево, удостаивают деревеньку эпитетами «забытая» и «покинутая». Хотя «покинутая» — это, пожалуй, слишком. Более приемлемое «не деревенька даже, а хуторок». В числе выложенных в сеть фотографий снимок той самой церкви Покрова Пресвятой Богородицы с частично обвалившейся крышей (здесь в советское время был склад, затем — сеновал), но зато с табличкой, на которой значится «1791 год». Если принять эту дату во внимание, то все легенды о том, что строил её Александр Потёмкин, оборачиваются ложью. Поскольку в этот год даже его прославленный сын Григорий Александрович уже успел отойти в мир иной, что уж говорить о его отце, почивавшем в Бозе с 1746-го.

Памятник выдающемуся российскому деятелю блогеры тоже регулярно запечатлевают. Он скромен. Не памятник даже, валун с табличкой. Правда, огромное дерево, липа, что помнит Гришу Потёмкина ещё маленьким, вроде как сохранилась. И колодец с родниковой водой есть. У колодца надпись: «Сей колодец возведён по приказу императрицы Екатерины II в 1780 году, после посещения ею д. Чижево. Восстановлен в сентябре 1999 г.».

А ещё, говорят, некогда в Чижево крестьяне перекопали всё кладбище в поисках сокровищницы Светлейшего, ненароком выкопав из могил останки его сестёр. Но это, скорее всего, как говаривал сам князь, лишь «сплетня, которая, будучи повторённая многократно, превратилась в клевету» на хороших людей.

Худа без добра, как известно, никогда не бывает. И весьма обнадёживает тот факт, что смоленские краеведы уже не первый год и на все лады говорят, что их великий земляк достоин большего. Даже на крымчан обижаются, что те не уделяют Григорию Александровичу должного внимания. Так, газета «Рабочий путь» весьма показательно отреагировала на итоги всенародного голосования по присуждению 47 аэропортам страны имен наших великих соотечественников. В номере от 12 декабря 2018 года отмечено: «Отныне воздушная гавань Симферополя будет носить имя Ивана Айвазовского. Ованес Айвазян (родился и творил в Феодосии, там же похоронен), конечно же, уникальный художник-маринист, великий сын армянского и русского народов. Однако его заслуги перед нашим Отечеством не столь значимы, как у светлейшего князя Потемкина-Таврического, присоединившего Крым к России в 1783 году, и об этом стоит напомнить организаторам конкурса, да и жителям Симферополя тоже...»

Обрывки воспоминаний

Вовремя вспомнить о давным-давно ушедших, действительно, не всегда получается. Видимо, слишком много в наше время суеты-сует. И празднование 280-летия Григория Потёмкина в этом году выходит каким-то совсем уж точечным. Спасибо специалистам отдела цифровых ресурсов библиотеки им. И. Я. Франко в Симферополе. Спасибо за то, что своевременно подготовили слайд-обзор «Подвиги князя Потёмкина» и представили широкому кругу пользователей уникальные издания из электронного контента библиотеки.

Ещё одно спасибо, наверное, можно будет сказать питерцам, которые тоже собираются отпраздновать знаменательную дату — в Государственном Эрмитаже пройдёт выставка «Это сам Потёмкин!». Правда, откроется она только 8 декабря, зато продлится до 31 марта. И крымчане, собирающиеся в Санкт-Петербург в это время, наверняка, заинтересуются экспозицией, в которую войдет свыше 700 уникальных предметов из собраний Эрмитажа, музеев Казани и Петербурга, частных коллекционеров. В закромах памяти побывать всегда интересно. Тем более что нам уже намекнули, что надо бы быть более благодарными.