Хлопоты и бдительность

Наслаждение вкусом, забота об улучшении жилищных условий, приятная детская неожиданность и проявление гражданской позиции

Предотвратить беду

Как обезопасить себя и свой дом от наркодельцов и что делать в случае обнаружения «закладки»

Актуальную информацию на эту тему опубликовали на официальном сайте Администрации Симферополя.

Вот по каким признакам можно понять, что ваш подъезд используют курьеры-закладчики:

— неадекватные незнакомые люди на лестничной площадке, которые что-то ищут;

— открытые электрощитки;

— сломанный доводчик;

— вскрытые кабель-каналы;

— перевернутые горшки с цветами, перекопанная земля в этих горшках;

— бумажки и пакеты 8×4 см, разбросанные по подъезду;

— частые звонки в домофон с просьбой открыть дверь от незнакомых людей.

Если вы случайно обнаружили такой тайник или стали свидетелем его закладки:

• обязательно сообщите об этом в полицию: +7 (3652) 773-110, +7 (999) 461-02-38 или 102 (дежурная часть) или по телефону доверия: +(3652) 25-82-83; — до приезда наряда полиции постарайтесь запомнить приметы (сфотографировать) подозрительных лиц, которые оказались в поле вашего зрения, марки и гос.номера транспортных средств, на которых они передвигаются;

• ни в коем случае не берите «закладку» в руки. Вы же не знаете, что там лежит! А может быть, вещество ядовито. Кроме того, осматривая нетронутую «закладку», полиция может снять отпечатки пальцев злоумышленника.

Благодаря активности граждан, правоохранительные органы уже не раз выявляли адреса наркоторговцев. Будьте бдительны и обязательно разъясните детям, как себя вести при обнаружении «закладок»!

Актуальный дозвон

Прокуратура Крыма открыла работу «горячей линии» по вопросам исполнения требований законодательства о признании многоквартирных домов аварийными и реализации региональной программы капитального ремонта домов.

«Горячая линия» работает по телефонам: (3652) 550-328 и (3652) 550-362.

Крымчане могут сообщить о фактах аварийного состояния строений, ненадлежащего рассмотрения заявлений о признании дома аварийным, о невключении домов в программу капремонта или о том, что ремонт был выполнен некачественно.

Звонки принимаются:

19 сентября — с 9:00 до 18:00;

20 сентября — с 9:00 до 16:45.

Дети — наше всё

В Крыму увеличат пособие на первого ребёнка

С 1 января 2020 года размер пособия на первого ребёнка увеличится в среднем до 12 тысяч рублей в месяц.

На выплаты смогут рассчитывать семьи, в которых есть ребенок до трех лет, а доход родителей не превышает двух прожиточных минимумов на человека.

Сейчас социальную помощь от государства получают семьи, чей доход составляет менее полутора прожиточных минимумов на родителя до достижения ребенком полутора лет.