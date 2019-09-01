Хлопоты и бдительность

Наслаждение вкусом, забота об улучшении жилищных условий, приятная детская неожиданность и проявление гражданской позиции
Предотвратить беду
Как обезопасить себя и свой дом от наркодельцов и что делать в случае обнаружения «закладки»
Актуальную информацию на эту тему опубликовали на официальном сайте Администрации Симферополя.
Вот по каким признакам можно понять, что ваш подъезд используют курьеры-закладчики:
— неадекватные незнакомые люди на лестничной площадке, которые что-то ищут;
— открытые электрощитки;
— сломанный доводчик;
— вскрытые кабель-каналы;
— перевернутые горшки с цветами, перекопанная земля в этих горшках;
— бумажки и пакеты 8×4 см, разбросанные по подъезду;
— частые звонки в домофон с просьбой открыть дверь от незнакомых людей.
Если вы случайно обнаружили такой тайник или стали свидетелем его закладки:
• обязательно сообщите об этом в полицию: +7 (3652) 773-110, +7 (999) 461-02-38 или 102 (дежурная часть) или по телефону доверия: +(3652) 25-82-83; — до приезда наряда полиции постарайтесь запомнить приметы (сфотографировать) подозрительных лиц, которые оказались в поле вашего зрения, марки и гос.номера транспортных средств, на которых они передвигаются;
• ни в коем случае не берите «закладку» в руки. Вы же не знаете, что там лежит! А может быть, вещество ядовито. Кроме того, осматривая нетронутую «закладку», полиция может снять отпечатки пальцев злоумышленника.
Благодаря активности граждан, правоохранительные органы уже не раз выявляли адреса наркоторговцев. Будьте бдительны и обязательно разъясните детям, как себя вести при обнаружении «закладок»!
Актуальный дозвон
Прокуратура Крыма открыла работу «горячей линии» по вопросам исполнения требований законодательства о признании многоквартирных домов аварийными и реализации региональной программы капитального ремонта домов.
«Горячая линия» работает по телефонам: (3652) 550-328 и (3652) 550-362.
Крымчане могут сообщить о фактах аварийного состояния строений, ненадлежащего рассмотрения заявлений о признании дома аварийным, о невключении домов в программу капремонта или о том, что ремонт был выполнен некачественно.
Звонки принимаются:
19 сентября — с 9:00 до 18:00;
20 сентября — с 9:00 до 16:45.
Дети — наше всё
В Крыму увеличат пособие на первого ребёнка
С 1 января 2020 года размер пособия на первого ребёнка увеличится в среднем до 12 тысяч рублей в месяц.
На выплаты смогут рассчитывать семьи, в которых есть ребенок до трех лет, а доход родителей не превышает двух прожиточных минимумов на человека.
Сейчас социальную помощь от государства получают семьи, чей доход составляет менее полутора прожиточных минимумов на родителя до достижения ребенком полутора лет.