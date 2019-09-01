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Хлопоты и бдительность

Наслаждение вкусом, забота об улучшении жилищных условий, приятная детская неожиданность и проявление гражданской позиции

Предотвратить беду

Как обезопасить себя и свой дом от наркодельцов и что делать в случае обнаружения «закладки»

Актуальную информацию на эту тему опубликовали на официальном сайте Администрации Симферополя.

Вот по каким признакам можно понять, что ваш подъезд используют курьеры-закладчики:

— неадекватные незнакомые люди на лестничной площадке, которые что-то ищут;

— открытые электрощитки;

— сломанный доводчик;

— вскрытые кабель-каналы;

— перевернутые горшки с цветами, перекопанная земля в этих горшках;

— бумажки и пакеты 8×4 см, разбросанные по подъезду;

— частые звонки в домофон с просьбой открыть дверь от незнакомых людей.

Если вы случайно обнаружили такой тайник или стали свидетелем его закладки:

• обязательно сообщите об этом в полицию: +7 (3652) 773-110, +7 (999) 461-02-38 или 102 (дежурная часть) или по телефону доверия: +(3652) 25-82-83; — до приезда наряда полиции постарайтесь запомнить приметы (сфотографировать) подозрительных лиц, которые оказались в поле вашего зрения, марки и гос.номера транспортных средств, на которых они передвигаются;

• ни в коем случае не берите «закладку» в руки. Вы же не знаете, что там лежит! А может быть, вещество ядовито. Кроме того, осматривая нетронутую «закладку», полиция может снять отпечатки пальцев злоумышленника.

Благодаря активности граждан, правоохранительные органы уже не раз выявляли адреса наркоторговцев. Будьте бдительны и обязательно разъясните детям, как себя вести при обнаружении «закладок»!

Актуальный дозвон

Прокуратура Крыма открыла работу «горячей линии» по вопросам исполнения требований законодательства о признании многоквартирных домов аварийными и реализации региональной программы капитального ремонта домов.

«Горячая линия» работает по телефонам: (3652) 550-328 и (3652) 550-362.

Крымчане могут сообщить о фактах аварийного состояния строений, ненадлежащего рассмотрения заявлений о признании дома аварийным, о невключении домов в программу капремонта или о том, что ремонт был выполнен некачественно.

Звонки принимаются:

19 сентября — с 9:00 до 18:00;

20 сентября — с 9:00 до 16:45.

Дети — наше всё

В Крыму увеличат пособие на первого ребёнка

С 1 января 2020 года размер пособия на первого ребёнка увеличится в среднем до 12 тысяч рублей в месяц.

На выплаты смогут рассчитывать семьи, в которых есть ребенок до трех лет, а доход родителей не превышает двух прожиточных минимумов на человека.

Сейчас социальную помощь от государства получают семьи, чей доход составляет менее полутора прожиточных минимумов на родителя до достижения ребенком полутора лет.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 546 от 20 сентября 2019 года

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Просмотров: 125 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 14:55

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