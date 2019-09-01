→ Байки, сонеты «Стихийка» платит, но не уходит... С начала этого года, по информации департамента административно-технического контроля администрации Симферополя, в городе было проведено более девятисот рейдов по выявлению незаконной торговли. И сумма взысканных штрафов со стихийных торговцев в Симферополе уже превысила 1,5 млн рублей. Также сообщается, что с 1 января 2019 года уполномоченными сотрудниками департамента административно-технического контроля администрации крымской столицы на незаконных торговцев составлено 1,2 тысячи административных протоколов. «Сумма взысканных штрафов с 1 января по 18 сентября по всем административным протоколам – 6,2 млн рублей. Из них сумма взысканных штрафов за стихийную торговлю – 1 539 040,79 руб.» – цитирует начальника департамента Елену Бурлаку пресс-служба симферопольской администрации. Но стихийная торговля, тем не менее, в городе жива, торговцы не исчезают, а только периодически пропадают или меняют места дислокации. В общем, «стихийка» платит (и платит немало!), но не уходит... Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 547 от 27 сентября 2019 года Еще статьи: Проблема из разряда вечных Автомойки под подозрением Наследие киевского режима С отрицательным знаком Автосвинарник развели, понимаешь! Просмотров: 44 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:07