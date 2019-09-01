В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... ялтинцев лишили удобств в госструктурах

Не представившаяся жительница Ялты сетует: «Пришлось побывать в ФМС г. Ялта. И возмутило отсутствие туалета, точнее он закрыт и только для сотрудников?! Значит, очередь из 50 человек есть, а туалета нигде нет... Это разве человечно? Как с этим обстоят дела в других ФМС?»