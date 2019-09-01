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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... ялтинцев лишили удобств в госструктурах

Не представившаяся жительница Ялты сетует: «Пришлось побывать в ФМС г. Ялта. И возмутило отсутствие туалета, точнее он закрыт и только для сотрудников?! Значит, очередь из 50 человек есть, а туалета нигде нет... Это разве человечно? Как с этим обстоят дела в других ФМС?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 547 от 27 сентября 2019 года

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Просмотров: 101 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:16

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