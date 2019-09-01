В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... школьников кормят падалицей

Аноним из Феодосии возмущен: «Вот такие вот яблочки дают детям начальных классов в столовой 17-й школы в Феодосии. Что-то маловато для яблока. Собрали, что ли, падалицу?! Кто-то очередное новое авто купит или съездит куда-то неплохо. Скажите, а как кормят детей в других городах Крыма?»