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Говорят, что... водители шокированы полосой реверсивного движения
Реверсивное движение, введенное в Симферополе, ставит водителей в тупик. Судя по многочисленным постам в социальных сетях, люди попросту не видят в нововведении никакой логики. «Кто отвечает за работу реверсивного светофора на пр. Победы г. Симферополь? – вопрошает Роман Г. – Всем известно, что вечером воскресенья идёт массовый въезд в город, но реверсивная полоса работает на выезд из города». В итоге: пустые две полосы на выезд и пробка несколько километров на въезде. Стоит отметить, что реверсивная полоса – не единственная проблема, с которой теперь приходится сталкиваться столичным автолюбителям. Говорят, при выезде на объездную дорогу разметка нанесена так, что проехать в нужном направлении в некоторых местах можно, только серьезно нарушив ПДД. Поскольку видеокамер на этих участках не установлено, весь поток идет через двойную сплошную.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 547 от 27 сентября 2019 года
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