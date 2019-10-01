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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... водители шокированы полосой реверсивного движения

Реверсивное движение, введенное в Симферополе, ставит водителей в тупик. Судя по многочисленным постам в социальных сетях, люди попросту не видят в нововведении никакой логики. «Кто отвечает за работу реверсивного светофора на пр. Победы г. Симферополь? – вопрошает ­Роман Г. – Всем известно, что вечером воскресенья идёт массовый въезд в город, но реверсивная полоса работает на выезд из города». В итоге: пустые две полосы на выезд и пробка несколько километров на въезде. Стоит отметить, что реверсивная полоса – не единственная проблема, с которой теперь приходится сталкиваться столичным автолюбителям. Говорят, при выезде на объездную дорогу разметка нанесена так, что проехать в нужном направлении в некоторых местах можно, только серьезно нарушив ПДД. Поскольку видеокамер на этих участках не установлено, весь поток идет через двойную сплошную.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 547 от 27 сентября 2019 года

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Просмотров: 108 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:21

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