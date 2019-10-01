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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... люди не одобрили способ привлечения внимания к «убитым» подъездам

Говорят, в Севастополе недавно появилась группа, именующая себя #АнтиГУПС. По всей видимости, её участники руководствуются принципом «клин клином вышибают» и имеют вполне благие намерения. Однако далеко не всем пришлись по вкусу их действия. «В Севастополе появилась группа вандалов, называют себя #АнтиГУПС, – пишет в одной из социальных сетей Иван Я. – Сегодня разрисовали наш подъезд на Шмидта. Я понимаю, что они хотят привлечь внимание к «убитым» подъездам в самом центре города, но почему именно наш подъезд? Посмотрите на это убожество! У меня дети в детском саду лучше рисуют. Или, может, это специально такой идиотский стиль…» К тому же, как оказалось, проблема оказалась не только и не столько в завышенных эстетических претензиях севастопольцев, неожиданно столкнувшихся с наскальной живописью острой социальной направленности. «Наш дом относится к домам исторического наследия, и мы ничего не можем в нем сделать самостоятельно. Его может ремонтировать только ГУПС», – признаются жители подъезда. И советуют: «Требуйте, чтобы ГУПС сделали ремонт в вашем подъезде, и следите, чтобы эти вандалы не разрисовали и ваш подъезд».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 547 от 27 сентября 2019 года

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Просмотров: 95 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:22

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