В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... люди не одобрили способ привлечения внимания к «убитым» подъездам Говорят, в Севастополе недавно появилась группа, именующая себя #АнтиГУПС. По всей видимости, её участники руководствуются принципом «клин клином вышибают» и имеют вполне благие намерения. Однако далеко не всем пришлись по вкусу их действия. «В Севастополе появилась группа вандалов, называют себя #АнтиГУПС, – пишет в одной из социальных сетей Иван Я. – Сегодня разрисовали наш подъезд на Шмидта. Я понимаю, что они хотят привлечь внимание к «убитым» подъездам в самом центре города, но почему именно наш подъезд? Посмотрите на это убожество! У меня дети в детском саду лучше рисуют. Или, может, это специально такой идиотский стиль…» К тому же, как оказалось, проблема оказалась не только и не столько в завышенных эстетических претензиях севастопольцев, неожиданно столкнувшихся с наскальной живописью острой социальной направленности. «Наш дом относится к домам исторического наследия, и мы ничего не можем в нем сделать самостоятельно. Его может ремонтировать только ГУПС», – признаются жители подъезда. И советуют: «Требуйте, чтобы ГУПС сделали ремонт в вашем подъезде, и следите, чтобы эти вандалы не разрисовали и ваш подъезд». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 547 от 27 сентября 2019 года Еще статьи: Свой подъезд ближе Говорят, что... стыдно перед достопримечательностью Говорят, что... крымчане просят туристов уважать природу Говорят, что... на Балаклавской ждут повторения трагедии? Говорят, что... столичные дворники используют самодельный инвентарь