Перезагрузка по-республикански

Крымский парламент определился с руководителями

В прошлом номере мы рассказывали читателям о начале работы крымского парламента новой каденции. Как вы помните, главные решения — кто станет главой республики и председателем Государственного совета — депутаты принимали уже после того, как номер был подписан в печать. Но мы, конечно, продолжаем следить за тем, что происходит в парламентских стенах.

Личная судьба

Безусловно, ситуация с выбором персон, призванных занять ключевые для республики должности, была изначально лишена всякой интриги. На пост председателя Государственного совета РК был единогласно переизбран Владимир Константинов. Его кандидатуру выдвинула фракция «Единой России». Кстати, остальные фракции (ЛДПР и КПРФ) своих кандидатур не предложили.

Владимир Константинов, надо сказать, — один из «ветеранов» крымского парламента: в высший законодательный орган республики он избирается уже в пятый раз: был депутатом созывов 1998-2002 годов, 2006-2010 годов, возглавлял парламент в 2010-2014 и 2014-2019 годах.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«Зал парламента — это судьба Крыма. Эти стены — моя личная судьба. Пять раз я избирался депутатом Верховного совета Крыма, Государственного совета Крыма, четвёртый раз избираюсь спикером. Главное, что эти стены дали Крыму, — им удалось удержать ответственность перед нашими избирателями».

На должность главы республики, опять-таки единогласно, депутаты второго созыва переизбрали Сергея Аксёнова. Как вы помните, президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение крымского парламента три кандидатуры: Сергея Аксёнова, руководителя крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко и депутата Государственной Думы от ЛДПР Павла Шперова. Голосование в Госсовете было открытым: проходило без использования электронной системы — депутаты сообщали о своём решении поднятием руки. Это связано с тем, что по регламенту систему электронного голосования необходимо было проверить парламентской комиссией, состав которой утвердили несколько позже. Не говоря уже о том, что поднятие рук выглядело куда эффектней, нежели сухие цифры на экране.

Ещё нюанс: перед голосованием Владимир Константинов призвал парламентские фракции объединиться и отдать голоса кандидатуре Сергея Аксёнова, которого назвал «настоящим государственным деятелем и региональным лидером». И необходимость, и уместность подобного призыва, признаться, вызывают вопросы. Как и результаты голосования. За Сергея Аксёнова, как уже было сказано, проголосовали все присутствовавшие в зале депутаты — 74 человека. Однако при этом Сергей Богатыренко умудрился получить 5 голосов, а Павел Шперов — 10. Получается, что некоторые депутаты голосовали по два или даже по три раза. Что они хотели этим сказать? Быть может, просто не смогли определиться — очень уж кандидаты хорошие подобрались.

«Возможно, останутся»

Мы уже писали о намерении крымских властей отказаться от совмещения должностей главы республики и премьер-министра. Окончательное решение по этому поводу всё ещё не принято, но на всякий случай вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк уже назначен временно исполняющим обязанности председателя Совета министров. Таким образом получается, что должности пока не разделены формально, но фактически их уже занимают разные люди. Официальные лица ссылаются на закон республики о системе исполнительных органов государственной власти, согласно которому в случае временного отсутствия председателя Совета министров его обязанности исполняет один из заместителей. При этом глава Крыма вправе до официального назначения премьер-министра поручить исполнение его обязанностей одному из заместителей. В общем, всё в рамках закона, а кто займёт какие должности в конечном итоге, станет ясно чуть позже.

Тем временем после переизбрания главы республики на второй срок правительство Крыма, как того требует процедура, ушло в отставку. Новый состав Совета министров будет формироваться указом главы Крыма при согласовании ряда кандидатур с парламентом республики.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Обновление состава правительства будет, но при этом хочу сказать, что большинство министров подписывались под обязательствами выполнения ряда программ до конца года. Поэтому вполне возможно, что большая часть, а может, и все из них — те, у кого нет рисков неосвоения средств и невыполнения тех задач, которые ставил президент — возможно, останутся работать и будут подводить к концу года итоги по выполнению всех задач».

Технические нюансы

Однако вернёмся к работе крымского парламента. Выбрав спикера, депутаты определились также с четырьмя его заместителями и, в ходе того же заседания, с количеством парламентских комитетов. В новом созыве их будет 16: по вопросам государственного строительства и местного самоуправления; по законодательству; по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике; по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства; по имущественным и земельным отношениям; по туризму, курортам и спорту; по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу; по аграрной политике и развитию сельских территорий; по экологии и природным ресурсам; по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; по вопросам здравоохранения; по социальной политике и делам ветеранов; по образованию, науке, молодёжной политике и патриотическому воспитанию; по культуре и вопросам охраны культурного наследия; по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии; по информационной политике, информационным технологиям и связи. Напомним, что в предыдущем созыве комитетов было поменьше — всего 12.

Ещё одно парламентское новшество — украинскую электронную систему голосования «Рада», установленную ещё в начале 90-х, наконец заменят на российскую. Ремонт зала заседаний планируется начать уже в ближайшем будущем.

Владимир Константинов:

«Нам зала хватает, новый не нужен. Но его нужно модернизировать, поставить современную систему электронного голосования. Всё это сделать с использованием современных технологий. В ближайшее время, надеюсь, этот процесс начнётся».