Исключение неопределенностей

В Севастополе депутаты откорректировали работу постоянно действующих комитетов и комиссий

Прошедшую на днях сессию севастопольского парламента — второе заседание представителей местной законодательной власти второго созыва — можно по аналогии с сессиями высших учебных заведений назвать «установочной». Ведь депутаты Заксобрания в общем только определялись с направлениями работы и персоналиями, которые будут её осуществлять. Рутина, конечно, но весьма важная. Ведь от принятых сейчас решений будет зависеть дальнейшая эффективность ЗС.

О заместителях и совместителях

Первый вопрос, рассмотренный депутатами, касался внесения изменений в статью 17 Закона города Севастополя «О Законодательном Собрании города Севастополя». Данный закон предусматривает, что в списки постоянных комиссий и комитетов будут включены заместители председателя Заксобрания, в составе не менее трех человек. При этом депутат не может быть членом более двух комитетов и комиссий. Докладчиком по этому вопросу выступил сам председатель ЗС.

Владимир Немцев, председатель Законодательного собрания Севастополя:

«Представленный проект закона разработан с целью упорядочения организации и деятельности постоянно действующих органов Законодательного собрания, т.е. постоянных комитетов и постоянных комиссий. Проектом закона предусматривается возможность включения в состав постоянных комитетов и постоянных комиссий ЗС депутатов, замещающих должности заместителей председателя ЗС, с целью обеспечить необходимый численный состав всех постоянных комитетов и комиссий... Принятие данного проекта закона позволит упорядочить организацию деятельности комитетов и комиссий Законодательного собрания».

Данный законопроект депутаты одобрили сразу в двух чтениях.

Второй вопрос касался внесения изменений в постановление «Об утверждении Положения о постоянных комитетах и постоянных комиссиях Законодательного Собрания города Севастополя». Докладчиком по данному вопросу выступила вице-спикер севастопольского парламента Татьяна Лобач. «Депутат комитета или комиссии не может быть председателем в другом комитете или комиссии. Председатель комитета или комиссии и его заместитель избираются на срок полномочий Законодательного собрания», — сообщила она.

Также Лобач уточнила, что комитеты и комиссии должны быть сформированы в течение одного месяца со дня проведения первого пленарного заседания, т. е. в данном случае не позднее 14 октября 2019 года.

Про чёт и нечет

Третье решение касалось изменения порядка принятия решений действующих комитетов и комиссий. В действующей редакции постановления решение комитета или комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на его или ее заседании членов. В случае равенства количества голосов, поданных «за» и «против», голос председательствующего на заседании комитета или комиссии является определяющим.

«Мной было внесено предложение, чтобы решение принималось исключительно большинством присутствующих на заседании. Учитывая, что на заседании фракции моё предложение вызвало дискуссию, было принято решение оставить без изменений действующую редакцию пункта 6 раздела 8 постановления. Мной подготовлена соответствующая поправка, которую я внесу после принятия проекта постановления за основу», — сказал депутат ЗС Вячеслав Горелов, который призвал присутствующих поддержать данную поправку к закону.

Вячеслав Горелов:

«Бывает так, что в работе комитета принимает участие четное число депутатов ЗС и та редакция, которая ныне действует, позволяет избежать тех коллизий, которые возникают в случае, если есть равенство голосов. Например, если в заседании принимает участие четыре человека и два из них проголосовали „за“, а два „против“, то я считаю правильным, чтобы мнение членов постоянного комитета оставалось решающим... Это позволит исключить большое число неопределенностей».

Вышеупомянутый законопроект поддержал и Василий Пархоменко: «В целом мы поддерживаем проект постановления, но эта поправка, которая вносится в последний момент, говорит о том, что фракция „Единой России“ немножко погорячилась. Мы полагаем, что этой поправкой нарушается основополагающий принцип демократической работы представительных органов власти. Один депутат — один голос, а этим голосованием предполагается, что у председателя комитета или комиссии появляется два голоса».

Спикер пояснил, что равенство голосов означает, что члены комиссии просто не договорились о решении того или иного вопроса и к консенсусу не пришли. При этом в данном случае необходимо проводить дальнейшую работу, путем консультаций и обсуждений, а не принимать скоропалительных решений.

В итоге депутаты всё же приняли данный законопроект единогласно.

Кого в официальные представители?

Также депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в статью 8 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации». Докладчиком по данному вопросу выступил председатель комитета Законодательного собрания города Севастополя по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин. Он пояснил, что принятие настоящего постановления позволит определить официального представителя при рассмотрении данного проекта закона в Госдуме РФ.

Напомним, что ранее официальным представителем при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе была назначена Екатерина Алтабаева, но, в связи с тем, что 14 сентября 2019 года она была наделена полномочиями члена Совета Федерации — представителя от Законодательного собрания города Севастополя, стало необходимым в кратчайшие сроки определить нового официального представителя. При этом в качестве кандидата спикер предложил кандидатуру Дмитрия Белика. В итоге депутаты поддержали данную инициативу.