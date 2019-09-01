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РегионыСимферополь

«Неудобный ремонт» делают поскорее

Реконструкция симферопольской улицы Александра Невского идёт с опережением графика на три недели

Итак, первый этап реконструкции одной из центральных улиц Симферополя — Александра Невского — практически закончен. Движение по этому участку уже открыто. А на очереди — второй этап, следующий участок по направлению к железнодорожному вокзалу.

Всё, кроме третьего слоя асфальта

Наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ», побывали на этой городской стройке, где ежедневно работает порядка 40 человек и 30 единиц техники. Процесс, по словам строителей, усложняется большим количеством коммуникаций, расположенных вдоль улицы. Несмотря на это, рабочими уже уложено больше 300 метров бытовой и ливневой канализации. Продолжается и укладка тротуарной плитки.

Ашот Аруцюнян, начальник участка:

«Что уже сделано на участке от площади Советской до улицы Жуковского: ливневая канализация, заменена бытовая канализация, проложен кабель наружного освещения. Тротуарная плитка уложена почти на всем участке улицы. И заасфальтирована основная дорога».

Асфальтное покрытие укладывают в несколько слоев при температуре не менее 170 градусов по Цельсию. Рабочие равномерно распределяют его лопатами, а следом за ними едет строительная техника, которая утрамбовывает асфальт катком. Быстрый процесс обеспечивает большое количество рабочих на небольших участках. Параллельно с основной работой идет установка освещения — светодиодные лампы, установленные на металлических опорах. Кроме того заменяют и линии «Крымтроллейбуса».

Павел Кузнецов, заместитель главы администрации Симферополя:

«Идет полностью замена контактной сети „Крымтроллейбуса“. Будут установлены новые опоры, натянуты новые провода. В рамках контракта данные затраты прописаны. Если говорить о сроках сдачи объекта в целом, то по контракту это 30 ноября текущего года».

При этом подрядчик уже опережает график работ на три недели. По постановлению администрации Симферополя, планировалось первый этап завершить к 10 октября, а работы здесь фактически были завершены уже к 20 сентября.

И выполнены все виды работ, кроме укладки третьего слоя асфальта. «Последний, третий, слой будет уложен, когда будут полностью завершены все виды ремонтных работ на протяжении всей улицы Александра Невского», — сообщают в горадминистрации.

Будет так же оперативно?

Также стали известны и подробности проведения вышеупомянутого второго этапа ремонта улицы Александра Невского в Симферополе. Следующая часть работ пройдёт на отрезке от Суворовского спуска до пересечения с улицей Толстого. По информации подрядчика, работы начались с фрезерования асфальтового покрытия. За ним последует демонтаж старой тротуарной плитки и замена сетей коммуникаций. В общем, всё как и на первом этапе. И, хочется надеяться, с такой же оперативностью и старательностью. Что же касается сроков выполнения второго этапа, представитель подрядчика сообщает, что ремонт здесь планируют завершить до середины октября.

Кстати, в связи с началом второго этапа глава администрации крымской столицы Наталья Маленко сообщила об изменении схемы движения в центре города. А именно. В направлении железнодорожного вокзала в объезд перекрытого участка маршруты № 25, 57, 60, 81, 89, 91, 94 (112), 99 будут следовать по улице Гоголя, маршруты № 12-Б, 49, 62, 98 — по улице Маяковского. В обратном направлении (от железнодорожного вокзала в сторону центра) маршруты № 12-А, 25, 52, 57, 60, 81, 89, 91, 94 (112), 98, 99 проследуют по ул. Павленко и ул. Маяковского.

Кстати

Работы на улице А. Невского планируют провести в три этапа. Первый этап уже сдан — от площади Советской до Суворовского спуска. Второй — от Суворовского спуска до улицы Толстого и третий — от улицы Толстого до улицы Павленко.

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 547 от 27 сентября 2019 года

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Просмотров: 93 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:10

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