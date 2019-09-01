Умирающее море

Почему пустеют воды у берегов Крыма?

Загрязнение пластиком — проблема мирового масштаба. Ежегодно его производство на планете растёт в геометрической прогрессии при том, что даже в развитых странах объём переработки ничтожно мал. Значительная часть такого рода отходов рано или поздно оказывается в мировом океане, приводя к гибели его обитателей. Чёрное море, увы, не является исключением, но, как выяснилось, у него есть угрозы и пострашнее общемировых.

Была и продолжается

О так называемой проблеме Бакальской косы учёные говорят вот уже 20 лет, но всё без толку. За последние годы региональный ландшафтный парк уже потерял около двух процентов своей территории и продолжает стремительно исчезать. Добыча песка на Бакальской косе, которая в промышленных масштабах продолжается более трёх лет, а ранее велась фактически нелегально, привела к тому, что большая часть косы исчезла, а на её месте образовалась огромная промоина, изменившая подводные течения. Результаты мониторинга состояния косы были вынесены на рассмотрение крымского правительства, а все сопутствующие материалы переданы в прокуратуру республики с целью, по крайней мере, лишить лицензии компанию, ведущую добычу. К слову, разрешение на разработку морского дна в этом районе выдали сначала украинские власти, а затем продлили уже в Роснедрах.

Учёные, со своей стороны, также пытаются прекратить добычу песка со дна Чёрного моря и, по возможности, предотвратить её возобновление в будущем.

Игорь Бондарев, ведущий научный сотрудник отдела экологии бентоса Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН», кандидат биологических наук:

«Экосистема Чёрного моря состоит из взаимосвязанных звеньев. Когда идёт добыча, прежде всего, нарушается место обитания организмов, которые живут на дне. Они являются одним из звеньев экологической цепи, благодаря которой развиваются, в том числе, и рыбные запасы — те, что мы привыкли получать из Чёрного моря. Кроме того, при добыче песка происходит его перемывка: забирают песчаную фракцию, а илистую вымывают. В итоге загрязняются и водоросли, и икра, которая находится в толще воды. Таким образом наносится огромный урон всей экосистеме».

Увы, несмотря на все усилия и меры, официально принимаемые властями, добыча песка в районе Бакальской косы продолжается по сей день. Но не только из-за этого местная экосистема испытывает стресс: в северной части Каркинитского залива уже долгое время происходит сброс днепровской воды в колоссальных объёмах, из-за чего изменилась солёность морской воды. Сейчас учёные вынуждены констатировать тот факт, что биологическое разнообразие в этом районе находится под угрозой.

Наталия Мильчакова, ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории фиторесурсов отдела биотехнологий и фиторесурсов Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН», кандидат биологических наук:

«Мной были предложены конкретные меры по сохранению экосистемы Каркинитского залива, которая уникальна по многим показателям. Пришло время создать у берегов Крыма первый на Чёрном море национальный морской природный парк, подобный тому, который был организован в Арктике. Это даст возможность объединить в единое целое всю охраняемую акваторию Каркинитского залива. Во всяком случае, ту часть, что расположена за Бакальской косой. Это позволит привлечь некоторое финансирование, потому что сейчас средства размываются на охрану локальных, точечных акваторий».

О создании парка крымским учёным предстоит ходатайствовать перед Министерством природных ресурсов и экологии России, поскольку согласно водному кодексу РФ акватория Чёрного моря находится в ведении федеральных властей.

Варварский способ

Не менее серьёзную угрозу для экосистемы Чёрного моря по-прежнему представляет рыболовецкий промысел. А точнее ловля траловым способом. Донное траление, говорят исследователи, из года в год существенно сокращает рыбные запасы крымских морей. Ситуация катастрофическая: по данным Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (ведущий институт Росрыболовства) квоты на вылов даже хамсы, которой в Чёрном море всегда было изобилие, в этом году снижены в два раза. Всё дело в том, что варварская добыча шпрота и хамсы в предыдущие годы привела к плачевным последствиям: не произошло воспроизводство нового поколения. Иными словами, запасы рыбы не пополняются новым потомством и, соответственно, стремительно иссякают.

Наталия Мильчакова:

«Есть хорошая новость. В октябре 2016 года очень остро стоял на повестке вопрос подрыва запасов траловым рыболовецким промыслом. Своё внимание на проблему обратил лично президент России. В итоге в 2017 году ФСБ арестовала судно „Багерово“ в связи с незаконным донным тралением в Каламитском заливе. Капитану присудили условный срок — впервые в судебной практике Российской Федерации судили за неправомочную добычу рыбы. Однако пока государством не будут отрегулированы механизмы добычи водных биоресурсов и восстановления популяции, негативная тенденция сокращения их запасов будет иметь место».

К счастью, в России уже запущена программа модернизации рыболовецкого флота, призванная заменить старые суда на более лояльные к экосистеме, которые будут добывать морские биоресурсы щадящим, а не варварским способом. Главное, чтобы переоснастить промысел успели до того, как наши моря опустеют.

Пока не пугает

Что же касается «пластиковой угрозы», которой обеспокоены экологи развитых стран, то, как оказалось, для Крыма эта проблема пока не так уж актуальна.

Дарья Литвинюк, научный сотрудник отдела планктона, кандидат биологических наук, член совета молодых учёных Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН»:

«Есть расчёты потенциального попадания пластика в моря: сдуваемого, смываемого и так далее. Конечно, Чёрное море в этом плане не является исключением. Буквально с прошлого года мы начали исследование микропластикового загрязнения его вод. Бутылки, которые плавают у берега, — это далеко не самое страшное. Куда опасней смываемые и сточные воды, поскольку микропластиковые частицы в огромных количествах содержатся в косметических средствах, зубных пастах, гелях для душа и бытовой химии. Попадая в море, эти частицы могут включаться в пищевую цепь — по ошибке их поедают морские гидробионты. Таким образом пластик может накапливаться даже в организме рыб».

Данные о содержании микропластика в Чёрном море получены крымскими учёными совсем недавно — они ещё даже не опубликованы. Но исследователи уже сообщают о том, что собранные сведения носят скорее ободряющий, нежели пугающий характер. Однако это не значит, что нужно пускать данную проблему на самотёк.